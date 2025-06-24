Перемены начинаются изнутри. Это книга о переменах. Мы решили вдвоем написать книгу о духовном преображении, хотя у каждого из нас своё отношение к изменениям в повседневной жизни.

Я (Алан) всячески сопротивляюсь переменам и стремлюсь избегать их. Сторонясь новшеств, я предпочитаю оставлять всё как есть и люблю предсказуемость, дарующую ощущение безопасности.

В отличие от него я (Джем) приветствую перемены и даже ищу их. Я люблю разнообразие и креативное новаторство, как и новые впечатления.

Но мы оба жаждем перемен, к которым призывает нас Бог. Мы стремимся к такому преображению, которое сделало бы нас чуточку лучше и ближе к Божьему Царству. Мы оба хотим таких перемен, которые стали бы ответом на молитву: «Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя во мне, как на небе».

Скольжение по поверхности. Алан вырос в городе Кармайкл, штат Калифорния, в семье заядлых любителей катания на водных лыжах. Если позволяла погода, вы могли встретить всё его семейство на озере или реке Сакраменто, катающимся до полного изнеможения. Алан наслаждался скольжением по поверхности воды без погружения в неё, что непременно случилось бы, если бы он был неподвижен.

Джем и Алан Фадлинг — Чего желает ваша душа? — Восемь вопросов, помогающих понять, как преображает нас Бог

Санкт-Петербург: Издательство «Виссон», 2025. — 302 с.

ISBN 978-5-6053067-0-2

Джем и Алан Фадлинг — Чего желает ваша душа? — Содержание