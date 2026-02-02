Фадлинг - Жизнь без спешки – Лидер без спешки
Я нахожусь в процессе исцеления от зависимости. Не наркотической, нет, но не менее губительной: от спешки, в плену которой я пребываю, сколько себя помню. Я из тех, кто на шоссе старается двигаться по самой скоростной полосе, в магазине пристраивается в хвост самой короткой очереди и стремится как можно быстрее завершить начатую работу. В такой спешке есть что-то патологическое. Но, как и вы, я живу в современном, куда-то вечно спешащем мире. Если спешка — недуг, то наш мир охвачен эпидемией, а причин, которые бы вынудили его замедлить этот бег, не наблюдается. Прискорбнее всего, что и церковь включилась в эту сумасшедшую гонку.
Мой путь исцеления — обретение более размеренной жизни — начался в двадцать с лишним лет. В то время я был молодежным пастором, студентом Фуллеровской богословской семинарии и новоиспеченным мужем. Как это ни печально, вынужден признать, что мои приоритеты в тот момент были расставлены именно в такой последовательности. Как и следовало ожидать, очень скоро я понял, что надолго меня не хватит. Я не сомневался в своем призвании к служению, которому нужно отдавать все свое время, но осознавал, что не только служить, но и жить в таком темпе я просто не в состоянии. Мне хватило ума понять, что мои силы иссякнут через несколько лет или даже месяцев, не говоря уже о трех или четырех ближайших десятилетиях. Мой немыслимый образ жизни привел к тому, что в свои двадцать с небольшим лет я демонстрировал все признаки эмоционального выгорания.
Именно тогда я и записался на новый курс Фуллеровской семинарии «Наставничество и ученичество». Должность молодежного пастора делала мой выбор очевидным. Прослушав курс лекций, я узнал немало полезного и значительно обогатил свой пасторский опыт, но запомнился он мне не этим, а двумя входившими в обязательную программу однодневными ретритами, что дало мне время уединения и тишины с Богом, исключавшими все источники коммуникации, кроме возможности слушать Господа. Первая же попытка остаться наедине с Богом выявила у меня все симптомы настоящего трудоголика, ничуть не уступающие ломке наркомана в период первой недели реабилитации. Я не знал, чем себя занять, не решая чьих-то проблем, не спеша куда-то или не бросаясь на помощь кому-то. Тут-то и обнаружился суматошный темп моей жизни. Уединение с Господом не предполагало ничего, кроме общения с Самим Господом. Этот ретрит стал началом пути, по которому я следую уже более двадцати лет. И все еще не достиг желаемой цели.
Алан Фадлинг – Жизнь без спешки – Ритм труда и отдыха по примеру Иисуса
Пер. с англ.— СПб.: Виссон, 2016.-224 с.
ISBN 978-5-905913-94-5
Алан Фадлинг – Жизнь без спешки – Содержание
Глава 1. Суматошная жизнь
Глава 2. Неторопливый ученик
Глава 3. Продуктивность: неторопливый не значит ленивый
Глава 4. Неторопливое противостояние искушению
Глава 5. Неторопливая любовь
Глава 6. Неторопливая молитва
Глава 7. Покой: ритм творения
Глава 8. Страдание: вынужденная неторопливость
Глава 9. Зрелость: взросление требует времени
Глава 10. Духовная практика неторопливой жизни
Глава 11. Вечная жизнь
Благодарность
Примечания
Алан Фадлинг – Лидер без спешки – Плодотворное руководство по примеру Иисуса
Пер. с англ.— СПб.: Виссон, 2019. — 192 с.
ISBN 978-0-8308-9091-0 (англ.)
Алан Фадлинг – Лидер без спешки – Содержание
Глава 1. Как стать лидером, свободным от спешки
Глава 2. Лидерство от избытка
Глава 3. Лидерство в Божьем присутствии
Глава 4. Представление о Боге, откровение от Бога
Глава 5. Вопросы, помогающие лидеру освободиться от спешки
Глава 6. Неспешное влияние
Глава 7. Как благодать укрепляет лидерство
Глава 8. Мышление без спешки
Глава 9. Молитва как основа влияния
Глава 10. Сотрудничество с Богом
Благодарности
Примечания
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