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Фадлинг - Жизнь без спешки – Лидер без спешки

Алан Фадлинг – Жизнь без спешки – Ритм труда и отдыха по примеру Иисуса
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics

Я нахожусь в процессе исцеления от зависимости. Не наркотической, нет, но не менее губительной: от спешки, в плену которой я пребываю, сколько себя помню. Я из тех, кто на шоссе старается двигаться по самой скоростной полосе, в магазине пристраивается в хвост самой короткой очереди и стремится как можно быстрее завершить начатую работу. В такой спешке есть что-то патологическое. Но, как и вы, я живу в современном, куда-то вечно спешащем мире. Если спешка — недуг, то наш мир охвачен эпидемией, а причин, которые бы вынудили его замедлить этот бег, не наблюдается. Прискорбнее всего, что и церковь включилась в эту сумасшедшую гонку.

Мой путь исцеления — обретение более размеренной жизни — начался в двадцать с лишним лет. В то время я был молодежным пастором, студентом Фуллеровской богословской семинарии и новоиспеченным мужем. Как это ни печально, вынужден признать, что мои приоритеты в тот момент были расставлены именно в такой последовательности. Как и следовало ожидать, очень скоро я понял, что надолго меня не хватит. Я не сомневался в своем призвании к служению, которому нужно отдавать все свое время, но осознавал, что не только служить, но и жить в таком темпе я просто не в состоянии. Мне хватило ума понять, что мои силы иссякнут через несколько лет или даже месяцев, не говоря уже о трех или четырех ближайших десятилетиях. Мой немыслимый образ жизни привел к тому, что в свои двадцать с небольшим лет я демонстрировал все признаки эмоционального выгорания.

Именно тогда я и записался на новый курс Фуллеровской семинарии «Наставничество и ученичество». Должность молодежного пастора делала мой выбор очевидным. Прослушав курс лекций, я узнал немало полезного и значительно обогатил свой пасторский опыт, но запомнился он мне не этим, а двумя входившими в обязательную программу однодневными ретритами, что дало мне время уединения и тишины с Богом, исключавшими все источники коммуникации, кроме возможности слушать Господа. Первая же попытка остаться наедине с Богом выявила у меня все симптомы настоящего трудоголика, ничуть не уступающие ломке наркомана в период первой недели реабилитации. Я не знал, чем себя занять, не решая чьих-то проблем, не спеша куда-то или не бросаясь на помощь кому-то. Тут-то и обнаружился суматошный темп моей жизни. Уединение с Господом не предполагало ничего, кроме общения с Самим Господом. Этот ретрит стал началом пути, по которому я следую уже более двадцати лет. И все еще не достиг желаемой цели.

Алан Фадлинг – Жизнь без спешки – Ритм труда и отдыха по примеру Иисуса

Пер. с англ.— СПб.: Виссон, 2016.-224 с.

ISBN 978-5-905913-94-5

Алан Фадлинг – Жизнь без спешки – Содержание

  • Глава 1. Суматошная жизнь

  • Глава 2. Неторопливый ученик

  • Глава 3. Продуктивность: неторопливый не значит ленивый

  • Глава 4. Неторопливое противостояние искушению

  • Глава 5. Неторопливая любовь

  • Глава 6. Неторопливая молитва

  • Глава 7. Покой: ритм творения

  • Глава 8. Страдание: вынужденная неторопливость

  • Глава 9. Зрелость: взросление требует времени

  • Глава 10. Духовная практика неторопливой жизни

  • Глава 11. Вечная жизнь

  • Благодарность

  • Примечания

Алан Фадлинг – Лидер без спешки – Плодотворное руководство по примеру Иисуса

Алан Фадлинг – Лидер без спешки – Плодотворное руководство по примеру Иисуса

Пер. с англ.— СПб.: Виссон, 2019. — 192 с.

ISBN 978-0-8308-9091-0 (англ.)

Алан Фадлинг – Лидер без спешки – Содержание

  • Глава 1. Как стать лидером, свободным от спешки

  • Глава 2. Лидерство от избытка

  • Глава 3. Лидерство в Божьем присутствии

  • Глава 4. Представление о Боге, откровение от Бога

  • Глава 5. Вопросы, помогающие лидеру освободиться от спешки

  • Глава 6. Неспешное влияние

  • Глава 7. Как благодать укрепляет лидерство

  • Глава 8. Мышление без спешки

  • Глава 9. Молитва как основа влияния

  • Глава 10. Сотрудничество с Богом

  • Благодарности

  • Примечания

Views 628
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 months ago
Благодарю.

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