Фадлинг - Жизнь без спешки – Лидер без спешки

Я нахожусь в процессе исцеления от зависимости. Не наркотической, нет, но не менее губительной: от спешки, в плену которой я пребываю, сколько себя помню. Я из тех, кто на шоссе старается двигаться по самой скоростной полосе, в магазине пристраивается в хвост самой короткой очереди и стремится как можно быстрее завершить начатую работу. В такой спешке есть что-то патологическое. Но, как и вы, я живу в современном, куда-то вечно спешащем мире. Если спешка — недуг, то наш мир охвачен эпидемией, а причин, которые бы вынудили его замедлить этот бег, не наблюдается. Прискорбнее всего, что и церковь включилась в эту сумасшедшую гонку.

Мой путь исцеления — обретение более размеренной жизни — начался в двадцать с лишним лет. В то время я был молодежным пастором, студентом Фуллеровской богословской семинарии и новоиспеченным мужем. Как это ни печально, вынужден признать, что мои приоритеты в тот момент были расставлены именно в такой последовательности. Как и следовало ожидать, очень скоро я понял, что надолго меня не хватит. Я не сомневался в своем призвании к служению, которому нужно отдавать все свое время, но осознавал, что не только служить, но и жить в таком темпе я просто не в состоянии. Мне хватило ума понять, что мои силы иссякнут через несколько лет или даже месяцев, не говоря уже о трех или четырех ближайших десятилетиях. Мой немыслимый образ жизни привел к тому, что в свои двадцать с небольшим лет я демонстрировал все признаки эмоционального выгорания.

Именно тогда я и записался на новый курс Фуллеровской семинарии «Наставничество и ученичество». Должность молодежного пастора делала мой выбор очевидным. Прослушав курс лекций, я узнал немало полезного и значительно обогатил свой пасторский опыт, но запомнился он мне не этим, а двумя входившими в обязательную программу однодневными ретритами, что дало мне время уединения и тишины с Богом, исключавшими все источники коммуникации, кроме возможности слушать Господа. Первая же попытка остаться наедине с Богом выявила у меня все симптомы настоящего трудоголика, ничуть не уступающие ломке наркомана в период первой недели реабилитации. Я не знал, чем себя занять, не решая чьих-то проблем, не спеша куда-то или не бросаясь на помощь кому-то. Тут-то и обнаружился суматошный темп моей жизни. Уединение с Господом не предполагало ничего, кроме общения с Самим Господом. Этот ретрит стал началом пути, по которому я следую уже более двадцати лет. И все еще не достиг желаемой цели.

Алан Фадлинг – Жизнь без спешки – Ритм труда и отдыха по примеру Иисуса

Пер. с англ.— СПб.: Виссон, 2016.-224 с.

ISBN 978-5-905913-94-5

Алан Фадлинг – Жизнь без спешки – Содержание

Глава 1. Суматошная жизнь

Глава 2. Неторопливый ученик

Глава 3. Продуктивность: неторопливый не значит ленивый

Глава 4. Неторопливое противостояние искушению

Глава 5. Неторопливая любовь

Глава 6. Неторопливая молитва

Глава 7. Покой: ритм творения

Глава 8. Страдание: вынужденная неторопливость

Глава 9. Зрелость: взросление требует времени

Глава 10. Духовная практика неторопливой жизни

Глава 11. Вечная жизнь

Благодарность

Примечания

Алан Фадлинг – Лидер без спешки – Плодотворное руководство по примеру Иисуса

Пер. с англ.— СПб.: Виссон, 2019. — 192 с.

ISBN 978-0-8308-9091-0 (англ.)

Алан Фадлинг – Лидер без спешки – Содержание