1. На основании каких стихов (аятов) Корана христиане признаются верующими в Одного Бога в соответствии с требованиями ислама.

Сура Аль Бакара (Корова) 2:62: Поистине, те, которые уверовали, и те, кто обратились в иудейство, и христиане, и сабии, которые уверовали в Лллаха и в последний день и творили благое, им награда у Господа их, нет над ними страха, и не будут они печальны.

Если верно, что ислам обвиняет христиан в многобожии и что их вера — такая же, как если бы они были идолопоклонниками, тогда почему ислам утверждает, что им (христианам) их награда у Господа их и нет над ними страха перед Богом? Если христиане не верят в единого Бога, почему тогда в этом аяте говорится, что они не будут печальны и что им обещана награда?

Утверждение, что христиане язычники, является совершенно ошибочным, поскольку ислам всегда вел борьбу против идолопоклонства и идолопоклонников, обещая им мучительные страдания. Следовательно, этот аят доказывает, что ислам проводит различие между христианами и язычниками.

Более того, ислам запрещает мужчинам-мусульманам брак с женщинами-язычницами до тех пор, пока те не примут ислам. Женщины-христианки, напротив, никогда не были запретом для мужчин-мусульман. Им не нужно принимать ислам, вступая в брак с мусульманами. Так что христианки не считаются язычницами или идолопоклонниками.

Наги Ф. Фахми - Что говорит Коран о Библии, христианстве и Христе? - Вопросы и ответы

Наги Ф. Фахми. Что говорит Коран о Библии, христианстве и Христе? - Вопросы и ответы. Б.в.д. - 19 с.

Наги Ф. Фахми - Что говорит Коран о Библии, христианстве и Христе? - Содержание