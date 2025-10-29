Фахми - Что говорит Коран о Библии, христианстве и Христе?
1. На основании каких стихов (аятов) Корана христиане признаются верующими в Одного Бога в соответствии с требованиями ислама.
Сура Аль Бакара (Корова) 2:62: Поистине, те, которые уверовали, и те, кто обратились в иудейство, и христиане, и сабии, которые уверовали в Лллаха и в последний день и творили благое, им награда у Господа их, нет над ними страха, и не будут они печальны.
Если верно, что ислам обвиняет христиан в многобожии и что их вера — такая же, как если бы они были идолопоклонниками, тогда почему ислам утверждает, что им (христианам) их награда у Господа их и нет над ними страха перед Богом? Если христиане не верят в единого Бога, почему тогда в этом аяте говорится, что они не будут печальны и что им обещана награда?
Утверждение, что христиане язычники, является совершенно ошибочным, поскольку ислам всегда вел борьбу против идолопоклонства и идолопоклонников, обещая им мучительные страдания. Следовательно, этот аят доказывает, что ислам проводит различие между христианами и язычниками.
Более того, ислам запрещает мужчинам-мусульманам брак с женщинами-язычницами до тех пор, пока те не примут ислам. Женщины-христианки, напротив, никогда не были запретом для мужчин-мусульман. Им не нужно принимать ислам, вступая в брак с мусульманами. Так что христианки не считаются язычницами или идолопоклонниками.
Наги Ф. Фахми - Что говорит Коран о Библии, христианстве и Христе? - Вопросы и ответы
Наги Ф. Фахми. Что говорит Коран о Библии, христианстве и Христе? - Вопросы и ответы. Б.в.д. - 19 с.
Наги Ф. Фахми - Что говорит Коран о Библии, христианстве и Христе? - Содержание
- На основании каких аятов Корана христиане признаются верующими в Единого Бога в соответствии с требованиями ислама?
- Укажите аят в Коране, где говорится, что христиане — любящие, кроткие и сочувствующие люди.
- Утверждает ли Коран, что Ветхий Завет ниспослан Богом?
- Утверждает ли Коран, что Новый Завет тоже ниспослан Аллахом?
- Под какими названиями Коран ссылается на Библию?
- Какие свойства Библии указываются в Коране?
- Можно ли на основании Корана считать Библию достоверной?
- Справедливы ли утверждения об искажении Библии или подмене её текстов (тахриф)?
- Каковы представления мусульман о богодухновенности Писания (в частности — Нового Завета, Инжиль)?
- Каковы представления о богодухновенности Писания (в частности — Нового Завета, Инжиль) у христиан?
- Что такое «отвержение»? Возможно ли, чтобы Святая Книга была ниспослана от Бога, а затем отвергнута Им?
- Говорит ли Коран о необходимости читать Тору и Инжиль и верить тому, что в них написано?
- В чём заключается понятие Троицы, критикуемое Кораном?
- Против какого представления об Иисусе как Сыне Божьем выступает ислам?
- Каково мнение исламских богословов по отношению к истинной христианской доктрине о Троице?
- Какой вывод следует из аятов суры «Семейство Имрана» (3:45) и аята суры «Корова» (2:87)?
- Кем является Святой Дух с точки зрения ислама? Существует ли общая точка зрения по этому поводу у комментаторов Корана?
- Кем является Святой Дух с точки зрения Библии и христианства?
- Какие имена и титулы Иисуса упоминаются в Коране?
- Говорит ли Коран о нравственном совершенстве Иисуса и Его особом положении?
- Повествует ли Коран о каких-либо уникальных способностях Иисуса?
- Наделяет ли Коран Мессию священными характеристиками, присущими одному лишь Богу?
- Что означают священные характеристики, которыми Коран наделяет Мессию?
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