Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Фараон - Откуда это в тебе взялось

Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
Series Практическая психотерапия (2 books)

Книга «Откуда это в тебе взялось: найти истоки своих ран, чтобы исцелиться» — это глубокое исследование влияния «семьи происхождения» на взрослую жизнь человека. Терапевт Виенна Фараон утверждает, что наши текущие конфликты, неумение выстраивать границы и привычка угождать другим — это не случайные черты характера, а прямые следствия неисцеленных детских травм. Автор предлагает читателю честно взглянуть в прошлое, чтобы понять, какие болезненные паттерны мы бессознательно переносим в настоящие отношения.

Основываясь на методах интегральной психотерапии, Фараон классифицирует основные душевные раны: нехватку признания, принадлежности, приоритетности, доверия и безопасности. Книга наполнена практическими упражнениями и реальными историями клиентов, которые помогают «назвать рану» и снять «маски», мешающие подлинному самовыражению. Это руководство не просто объясняет причины психологических проблем, но и дает конкретные инструменты для трансформации реактивности в понимание, помогая обрести внутренний покой и здоровую самооценку.

Виенна Фараон — Откуда это в тебе взялось

Москва : Эксмо, 2024. — 352 с. (Серия «Практическая психотерапия»).
ISBN 978-5-04-187543-5. Пер. с англ. Е. Цветковой.

Виенна Фараон — Откуда это в тебе взялось - Содержание

  • Корни проблем: Почему мы меняем свою аутентичность на привязанность и как роль в родительской семье диктует сценарий нашей жизни.

  • Типология ран: Подробный разбор пяти основных дефицитов (ценности, части целого, приоритета, доверия и безопасности) и способов их «маскировки».

  • Трансформация отношений: Как менять привычные реакции в конфликтах, выстраивать здоровые границы и улучшать коммуникацию с близкими.

  • Путь к исцелению: Практики для возвращения к подлинному «Я», развитие любви к себе и обретение смелости быть настоящим.

Views 22
Rating
Added 14.04.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

