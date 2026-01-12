«Закон приводит только к двум последствиям: поражению, если вы честны, и лицемерию в противном случае… Мы не должны упускать из виду важность Божьей операции на сердце. Без нее любые внешние проявления церковности — это пустая трата времени и сил.» - Эндрю Фарли

«Иисус и ничего более. Без примесей и добавок.» Эта формула голого Евангелия слишком проста, чтобы наша гордыня могла с ней смириться. Книга глава за главой ведет атаку на христианский жаргон, лицемерие и двойные стандартны, широко распространившиеся в современных церквях. Она оказывает, насколько вредит верующим то множество принципов, практик и привычек, которыми они окружают свою веру.

Внешне выглядя разумными и полезными духовными упражнениями и элементами дисциплины, на деле они воруют мир, радость, ощущение удовлетворенности и полноты жизни. Приготовьтесь вместе с автором бросить свежий взгляд на Писание и пересмотреть многое, что, как вы думали, давно знаете.

Прочитав эту книгу, вы ощутите прилив радости от осознания освобождающей Истины. А также поймете, почему многое из того, что в ней обсуждается, действительно не принято обсуждать в некоторых церквях.

Эндрю Фарли - Голое Евангелие Эндрю Фарли несет служение главного пастора «церкви без религии» Екклесия (www.EcclesiaOnline.com). Преподавал лингвистику в университете Нотр-Дам, а сейчас является профессором Техасского технического университета. Выступает с проповедями по радио и телевидению, помогая детям Божьим открывать для себя освобождающие истины Писания. Живет в Техасе с женой Кэтрин и сыном Гэвином. Эндрю Фарли - Голое Евангелие - Содержание

честное предупреждение

часть 1 • маниакальное христианство часть 2 • религия — головная боль часть 3 • переступая границу часть 4 • горящие матрешки часть 5 • измена Иисусу часть 6 • замуж за мертвеца часть 7 • атака на эго размышления на тему пояснения благодарности

Эндрю Фарли - Голое Евангелие - Отзывы о книге

«Как узнать, что парусник выжимает максимум из ветра? Жена писателя (она – профессиональный яхтсмен) может много рассказать об этом. Парусник стремительно скользит по волнам. Откуда вы об этом знаете? Вы слышите, как бурлит вода за кормой. Эта книга показывает, как раскрыть паруса своей жизни навстречу ветрам истины и достигать максимума в Божьем Духе. Читайте и прислушивайтесь, как бурлит вода за кормой.»

— Леонард Свит, писатель, автор христианских бестселлеров

«Наша культура кричит нам: «Продуктивность!», — и нередко это заклинание впитывается и распространяется церковью. «Благодать» — слово, которое мы часто используем, но редко понимаем его глубину и истинный смысл. В книге «Голое Евангелие» Эндрю Фарли изобличает религию и открывает предусмотренные для нас Богом веру и свободу, без которых мы не сможем достичь изобильной, блистательной жизни.»

— Анна Джексон, проповедница, автор книги «Безумная церковь»

«Великолепный «учебник» о том, как, отвергнув все религиозное лицемерие, принять вызов стать просто нормальным человеком, оставаясь при этом здравым христианином.»

— Стив Артерберн, основатель и председатель «New Life Ministries»

«Читая книгу Эндрю Фарли «Голое Евангелие», я вспомнила, как сама однажды пережила встречу с Иисусом, радикально изменившую мое хождение в вере. Тогда, впервые осознав, что значит обмен жизнями, я была просто потрясена. Это послание стало для меня революционным, — вот почему я так впечатлена книгой Эндрю. Она является сосредоточенным на Библии руководством по обретению свободы для современного зашедшего в тупик христианина. Если вы устали носить маску «суперхристианина», если вы внутренне изнурены и обескуражены, прочитайте эту книгу и ощутите ту свободу, которую приносит Иисус.»

— Мэри Демут, автор книги «Гирлянда»

«Голое Евангелие — разумная и в высшей мере увлекательная книга. Изложенные в ней концепции и мудрые мысли принесут вашей церкви или домашней группе огромную пользу. Очень рекомендую прочитать ее!»

— Дэйв Стоун, старший пастор Юго-восточной Христианской Церкви

«Послание, изложенное Эндрю Фарли в книге «Голое Евангелие», крайне важно для современной церкви. Оно абсолютно необходимо для обретения наполненной смыслом, по-настоящему сосредоточенной на Христе жизни.»

— Джон Бест, доктор богословия, профессор Далласской богословской семинарии

«Я уже более трех лет провожу радио- и телепередачи с участием доктора Эндрю Фарли. Бог наделил этого проницательного учителя и писателя способностью с удивительной простотой передавать смысл Писания. Ясность его слов освежает дух любого святого и привлекает неверующих. Эта книга, в которой запечатлено само сердце его послания, идеально соответствует текущему моменту, когда люди во всем мире жаждут получить ответ на свои вопросы. «Голое Евангелие» — это смелая истина.»

— Чип Полк, оучредитель и сценарист театра «Ragtown Gospel Theater».