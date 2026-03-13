Фарлонг - Стоунхендж и пирамиды Египта

Книга Дэвида Фарлонга «Стоунхендж и пирамиды Египта» представляет собой захватывающее исследование, в котором автор ищет скрытые связи между величайшими мегалитическими сооружениями древности. Фарлонг ставит задачу доказать, что памятники Англии и Египта не были изолированными объектами, а являлись частью единой глобальной системы знаний древнего мира. Основная идея произведения заключается в существовании забытой высокоразвитой цивилизации, обладавшей поразительными познаниями в геометрии, астрономии и геодезии, которые были зашифрованы в пропорциях и расположении этих монументальных структур.

Содержательная часть книги строится на тщательном анализе ландшафтных карт, математических расчетов и астрономических выравниваний. Автор проводит параллели между плато Гиза и равниной Солсбери, указывая на повторяющиеся сакральные числа и геометрические фигуры, такие как «золотое сечение» и число $\pi$. Фарлонг подробно описывает свои открытия в области «земной геометрии», утверждая, что древние зодчие использовали единую систему мер для картографирования поверхности Земли задолго до появления современной науки. Значительное место отведено гипотезе о том, что эти сооружения служили гигантскими обсерваториями и храмами, предназначенными для гармонизации земной жизни с космическими циклами.

Текст написан в стиле научно-популярного расследования, сочетающего в себе историческую эрудицию и смелость первооткрывателя. Дэвид Фарлонг приглашает читателя в интеллектуальное путешествие, заставляющее пересмотреть привычные взгляды на историю человечества. Работа богато иллюстрирована схемами и чертежами, которые наглядно демонстрируют геометрическую логику древних строителей. Эта книга будет интересна всем, кто увлечен тайнами археологии, альтернативной историей и поиском скрытых смыслов, оставленных нам предками в камне.

Фарлонг Дэвид – Стоунхендж и пирамиды Египта

Москва: «Вече», 1999. – 404 с. - («Тайны древних цивилизаций»),

ISBN 5-7838-0451-7

Фарлонг Дэвид – Стоунхендж и пирамиды Египта – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ТАИНСТВЕННЫЕ ЛИНИИ

Леи и расположения объектов по одной линии 13 Современное исследование лей

Линии визирования на Бредон-Хилл

Эйвбери

Храмовые объекты в Эйвбери

Глава 2. ПУЛЬСАЦИИ КРУГА

Система координат

На местности

Строители каменных кругов

Мегалитический ярд

Глава 3. ПЕЧАТЬ ПРОШЛОГО

Неолитическая Британия

Туата де Дананн

Жрецы-астрономы

Ямки Обри, Стоунхендж

Европейские мегалиты

Круги на земле, круги на небе

Династический Египет

Календарь майя

Год 3100 до н. э. — ключевая дата

Глава 4. ТАЙНА УГЛУБЛЯЕТСЯ

Число 666

Магические квадраты

Магический квадрат солнца

Второй круг?

Протяженное построение по одной линии — леи Св. Михаила

Великая пирамида

Рыцари ордена тамплиеров

Глава 5. ПИРАМИДЫ ЕГИПТА

Великая пирамида Хуфу

Комплекс Гизы

Звездное равнение

О богах и богинях

Пирамидная «троица»

Размеры и конструкция пирамид

Символизм чисел

Математика и фараоны

Игры с числами

Глава 6. СВЯЩЕННАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ПИРАМИДЫ ГИЗЫ

Священная геометрия

Круг, треугольник и квадрат

С помощью круга и сетки

Комплекс Гизы

Новое посещение Гизы

Сетка Марлборо-Даунс

Глава 7. СЛЕД АТЛАНТИДЫ

Изменение климата

Вызов, брошенный кругами Марлборо

Царство Атлантиды

Мальтийские храмы

Уровни моря во Франции

Катаклизм, погубивший Атлантиду

Тектонические платформы

Широта Атлантиды

Континент Атлантида

Глава 8. В РОДАХ И ЛОКТЯХ

Унифицированные единицы измерения

Земные меры

Мегалитический ярд

Радиус

Французский метр

Канон мер

Стандартные английские единицы измерения и окружность

Фарлонг

Род

Мегалитический ярд и короткий фарлонг

Короткий фарлонг и экваториальная окружность

Широта и долгота

Глава 9. ДРЕВНИЕ ЗЕМЛЕМЕРЫ

Съемка местности

Холм Бредон и окружающий район

Прорисовывается схема

Окончательное решение

Композиция холма Бредон

Геометрия объектов холма Бредон

Ключи древних землемеров

Глава 10. ШЕПЧУЩИЕ КАМНИ

Бодмин-Мур

Структуры Бодмин-Мура

Анализ круга

Построение углов

Минуты и секунды

Каменные круги и леи

Космологическая перспектива и общее представление о парапсихологических явлениях

Анализ каменного круга

Глава 11. СЪЕМКА МЕСТНОСТИ

Триангуляция на местности

Построение углов

Древняя техника съемки

Расположение на одной линии

Реперы опорных объектов

Световые реперы

Звездные построения

Глава 12. РАЗГАДАННАЯ ТАЙНА

Разбивка ландшафтного круга

Решение загадки Силбери-Хилла

Мерная миля

Бишопе-Каннинге

Решенная головоломка

Глава 13. ИЗМЕРЯЯ ЗЕМЛЮ

Загадка Святилища

Неолитические счеты?

Измерение Земли

Глава 14. ТРОПА ДРАКОНА

Протяженные построения

Построение Стоунхендж — Олд-Сэрам

Леи Св. Михаила

Линия Кентербери

Крупномасштабные геометрические композиции

Композиции на местности

Глава 15. МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА

Почему леи?

Энергетические линии

Пирамиды и пирамидная энергия

Собственные размышления

Космический след

Меч короля Артура

Приложение 1. ОПИСАНИЕ КОЛЬЦЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НА МАРЛБОРО-ДАУНС

Восточный круг

Западный круг

Приложение 2. СИМВОЛИКА ЧИСЕЛ

Приложение 3. ГЕНЕРАТОР УГЛОВ И ИЗМЕРЕНИЯ В ГРАДУСАХ

Приложение 4. КАНОН ДРЕВНИХ МЕР

Два семейства мер

Иллюстрации