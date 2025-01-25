Выращивать лен и делать из него полотно евреи научились от египтян. В Египте лен считался ценной посевной культурой, и израильтяне к радости узнали, что его выращивали также и в Ханаане еще до того, как они поселились в Земле Обетованной. Лен собирали вручную, затем замачивали в воде, чтобы разделить стебли на волокна. После этого лен раскладывали на плоской крыше домов отбеливать и сушить. Прочтите про женщину, которая прятала двух человек в снопах льна, сушившихся на крыше ее дома: Книга Иисуса Навина, глава 2, стихи 1-7. Лен ткали так же, как и шерсть, и делали из него льняные одежды, которые носили в основном священники. Льняное полотно по качеству разделяли на три вида: в Книге Левит, стих 10 главы 6, написано, что священники носили нижнее белье из обыкновенного, не очень хорошего полотна.

Полотно получше использовалось для изготовления драгоценных драпировок или полотнищ, которыми украшали скинию. Самое лучшее полотно шло на изготовление ефодов или хитонов священников. Свадебные платья шили также из лучшего полотна. Глава 31 Книги Притчей Соломоновых почти целиком посвящена обязанностям женщины. Перепишите в тетрадку стихи 13, 19, 21, 22 и 24, в которых говорится, как жена должна одевать семью. «Вся семья ее одета в двойные одежды». «Она делает себе ковры: виссон и пурпур — одежда ее».

Энн Фарнком - Одежда - Что одевали люди в библейские времена

Санкт-Петербург: Библия для всех, 1993

Переводчик Фуртиков В.Г.

ISBN 5-85577-003-6

Энн Фарнком - Одежда - Что одевали люди в библейские времена - Содержание