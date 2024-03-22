Фарнсворт - Все церкви, большие и малые

Предмет нашего неподдельного интереса — церкви с небольшим количеством прихожан.

• Мы ценим те преимущества, которыми обладают небольшие церкви.

• Мы отдаём предпочтение небольшим церквям, всецело преданным и верным своему Господу, где вся слава принадлежит лишь Ему.

• Мы верим в творчество верных Богу и духовно здоровых церквей с небольшим числом прихожан.

• Мы верим в будущее небольших, верных, здоровых и сильных церквей.

Мы искренне верим в то, что именно верность и преданность Господу, а не большие размеры ведут церковь к истинному величию в Божьих глазах! Мы также признаём, что далеко не все малые церкви могут быть признаны верными Богу и духовно здоровыми. Впрочем, то же самое относится и к большим церквям. Многие церкви, различные по размеру и типу церковного руководства и устройства, отвернулись от Бога, желающего дать им Своё Царство. И нет ничего удивительного, что в церквях можно встретить такое большое число скучающих людей, отсиживающих положенное время на церковной скамье, пасторов, чей запал давно иссяк, бросающих служение по причине его явной неэффективности.

Прихожане некоторых не растущих количественно церквей часто испытывают тревогу, основная причина которой — их нежелание ничего менять. Происходит ли такое в вашей церкви? Или причиной малого количества прихожан в вашей церкви стал сознательный выбор и дело тут совсем не в отказе служителей церкви от своих должностей, не в апатии её членов и не в демографическом кризисе? Действительно ли причина малочисленности прихода — результат осознанного выбора, и Царство Небесное по-прежнему цель служения? Обладает ли ваша церковь творческим потенциалом и желанием по-новому взглянуть на себя, чтобы суметь стать более здоровой церковью?

При написании этой книги мы ставили перед собой несколько целей. Во-первых, защитить и поддержать малые церкви, показать, что они угодны Богу и любимы Им. Мы хотели открыть Его замысел и намерения относительно духовного здоровья церквей, их верности своему Господу, их влияния на мир и насколько они будут сильны в этом, какими средствами для благовестия миру они будут располагать и где смогут черпать необходимые им ресурсы. Во-вторых, мы хотели высказать свои сомнения в истинности существующего ныне мнения: то, что подходит большим церквям, должно стать нормой и для всех остальных. В-третьих, мы хотим обратиться к тем малым церквям, которые не пользуются своим правом работы на Царство Небесное и не получают удовольствия от служения. Мы хотим вселить в их сердца задор: им надо творчески пересмотреть форму и содержание церковного служения, которых они традиционно придерживаются. Им надо задуматься над тем, не ограничивают ли старые формы их служение, не сковывают ли их, не лишают ли радости.

Фарнсворт Кирк, Фарнсворт Рози - Все церкви, большие и малые - 60 идей для улучшения служения вашей церкви

М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2007. — 240 с.

ISBN 0-8170-1478-0

ISBN 5-87727-120-2

Фарнсворт Кирк, Фарнсворт Рози - Все церкви, большие и малые – Содержание

Благодарность

Введение

Раздел I. Малые по собственному выбору

Глава 1. Почему меньше - это лучше Бог хранит малые церкви Церкви говорят

Глава 2. Проверим пульс вашей церкви Наша церковь Верность и преданность Плодотворное служение Будущее



Раздел II. Как сделать маленькую церковь великой

Глава 3. Пасторство Знать состояние своих овец Забота об овцах

Глава 4. Собрание Собрания церковной семьи Собираться и идти

Глава 5. Заключение завета Жизнь по завету Обновление завета

Глава 6. Служение Служители Модели служения

Глава 7. Обучение Принятие ответственных решений Воспитание учеников

Глава 8. Поклонение Испытание немотой Превозносим Бога и склоняем пред Ним свои сердца

Глава 9. Молитва Единодушно соглашаемся молиться вместе Провозглашать победу и добиваться её

Глава 10. Добровольное даяние Жертвенный дух Жертвенная община

Глава 11. Жизнь в Духе Жить, умирая для себя Жить в Духе

Глава 12. Благовестие Рождение верующих во Христе Рождение новых церквей

Эпилог

Приложение.

Существенные свойства ЗДОРОВОЙ церкви

Примечания