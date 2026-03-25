Фаррар - Голос с Синая

Фаррар - Голос с Синая
Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, History
Series Вне времени (12 books)

Они являются ключевым моментом в истории человеческого рода и величайшим событием всемирной истории. Простота форм, сжатость и выразительность заповедей всегда поражают каждого из нас, независимо от степени духовного развития. Заповеди заключают в себе весь свод обязанностей человека по отношению к Богу и к своему ближнему. Поэтому они являются основанием веры и всех церковных постановлений.

Фредерик Вильям Фаррар - Голос с Синая

Hope of Salvation Mission, 2005

Фредерик Вильям Фаррар - Голос с Синая - Содержание

  • ВВЕДЕНИЕ

  • БИБЛЕЙСКИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ

  • ДЕСЯТЬ СЛОВ

  • «И изрек Бог все слова сии»

  • ЗАКОН - НАШ ВОСПИТАТЕЛЬ

  • «Итак закон был для нас детоводителем ко Христу»

  • КАК ИСПОЛНЯТЬ ЗАПОВЕДИ

  • «Твоя заповедь безмерно обширна»

  • ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ «Я Господь, Бог твой... Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим»

  • ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ «Не делай себе кумира и никакого изображения»

  • ТРЕТЬЯ ЗАПОВЕДЬ «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно»

  • ЧЕТВЕРТАЯ ЗАПОВЕДЬ «Помни день субботний, чтобы святить его»

  • ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе»

  • ШЕСТАЯ ЗАПОВЕДЬ «Не убивай»

  • СЕДЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ «Не прелюбодействуй»

  • ВОСЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ «Не укради»

  • ДЕВЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего»

  • ДЕСЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ «Не желай»

  • ДОПОЛНЕНИЕ «Не делай»

Added 25.03.2026
Author AlexDigger
