Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Фаррар - Искатели Бога

Фаррар - Искатели Бога
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, History
Series Вне времени (12 books)

Август назвал этот город Патрицианской колонией. В тот период империи Испания оказывала большое влияние на литературу и политику Рима, тем более что три великих римских императора - Траян, Адриан и Феодосии - были по происхождению испанцами. Колумелла, писатель агроном, родился в Кадиксе. Квинтилиан, великий педагог и оратор, - в Калагорре. А поэт Марциал - в Билбилисе.

Но на долю Кордовы выпала честь быть местом рождения Сенеки, за это ее назвали красноречивой. В наше время путешественникам показывают развалины, которые народ называет домом Сенеки. Это обстоятельство доказывает, что город сохранил некоторое воспоминание о своих знаменитых сынах.

Фредерик Вильям Фаррар - Искатели Бога - Примеры высокой нравственной жизни в среде грубого язычества

Пересказ на русский язык Ф. С. Комарского

Норе of Salvation Mission 2005

ISBN 1-932247-57-2

Фредерик Фаррар - Искатели Бога - Примеры высокой нравственной жизни в среде грубого язычества - Содержание

Предисловие

Введение

СЕНЕКА

  • Семья и молодые годы

  • Воспитание Сенеки

  • Римское общество

  • Политическое состояние Рима при правительстве Тиберия и Гая

  • Царствование Гая

  • Царствование Клавдия и изгнание Сенеки

  • В ссылке

  • Философия Сенеки

  • Возвращение Сенеки из ссылки

  • Агриппина, мать Нерона

  • Нерон и его наставник

  • Начало конца

  • Смерть Сенеки

  • Сенека и апостол Павел

  • Сходство сочинений Сенеки со Священным Писанием

ЭПИКТЕТ

  • Жизнь Эпиктета, его взгляд на жизнь

  • Жизнь и взгляды Эпиктета

  • Жизнь и взгляды Эпиктета (продолжение)

  • «Правила нравственности» и

  • Отрывки из Эпиктета

  • Беседы Эпиктета

МАРК АВРЕЛИЙ

  • Воспитание императора

  • Жизнь и мысли Марка Аврелия

  • Жизнь и мысли Марка Аврелия (продолжение)

  • «Размышления» Марка Аврелия

Заключение

Views 24
Rating
Added 25.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

