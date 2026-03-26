Фаррар - Первые дни христианства - 2 тома

Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, History
Series Вне времени (12 books)

Распространившись среди языческого и иудейского мира, христианство восходит на императорский престол и торжествует окончательную победу. С большим мастерством и яркостью В.Фаррар анализирует соборные послания апостолов Петра, Иуды, Иакова и Иоанна, Послания к евреям и Апокалипсис. Среди книг, посвященных истории раннего христианства, этот труд английского писателя и ученого и сегодня занимает достойное место.

Фредерик Фаррар - Первые дни христианства - 1 том

Миссия Hope of Salvation Mission Р. О., 2005 г.

Фредерик Фаррар - Первые дни христианства - Том 1 - Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ. МИР

  • ГЛАВА I. Религиозное состояние языческого мира

  • ГЛАВА II. Поиски истинного Бога

  • ГЛАВА III. Нравственное состояние мира

  • ГЛАВА IV. Царствование Нерона

КНИГА ВТОРАЯ. ХРИСТИАНСТВО

  • ГЛАВА V. Распространение христианства

  • ГЛАВА VI. Самоотвержение первых христиан

  • ГЛАВА VII. Писания апостолов и ранних христиан

  • ГЛАВА VIII. Святой апостол Петр

  • ГЛАВА IX. Особенности Первого послания апостола Петра

  • ГЛАВА X. Первое послание апостола Петра

  • ГЛАВА XI. Второе послание апостола Петра

  • ГЛАВА XII. Послание апостола Иуды

КНИГА ТРЕТЬЯ. ХРИСТИАНСТВО В АЛЕКСАНДРИИ. ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ

  • ГЛАВА XIII. Иудейство, Перевод семидесяти толковников и александрийская философия

  • ГЛАВА XIV. Филон и учение о Логосе

  • ГЛАВА XV. Катехизическая школа Александрии

  • ГЛАВА XVI. Подлинность Послания к евреям

  • ГЛАВА XVII. Послание к евреям

  • ГЛАВА XVIII. Величие и слава веры

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. ХРИСТИАНСТВО СРЕДИ ИУДЕЕВ

  • ГЛАВА XIX. Брат Господень.

  • ГЛАВА XX. Жизнь апостола Иакова, брата Господня

  • ГЛАВА XXI. Особенности Послания апостола Иакова

  • ГЛАВА XXII. Соборное послание апостола Иакова

  • ГЛАВА XXIII. Апостолы Иаков и Павел о вере и делах

Из сочинений святого апостола Павла мы знаем, что три верховных апостола двадцать лет спустя после воскресения (около 52 г. по P. X.) общались с ним в Иерусалиме и считались еще главными представителя­ми иудейского христианства. Но их иудейские симпа­тии выражались в различной степени. Святой Иаков представлял христианство в его наиболее сильной привязанности к иудейству.

Хотя он и одухотворял нравственное учение, но скорее предполагал, чем из­лагал наиболее отличительные истины. Он писал, как назорей, епископ церкви Иерусалимской, ежедневно посещавший храм, пользовавшийся высочайшей репу­тацией среди иудеев и более четверти столетия живший в центре сильных иудейских влияний. Святой Иаков был признанный вождь тех обращенцев, которые ме­нее всего хотели рвать связь с левитским законом и преданиями отцов.

Фредерик Фаррар - Первые дни христианства - 2 том

Миссия Hope of Salvation Mission Р. О., 2005 г

Фредерик Фаррар - Первые дни христианства - Том 2 - Содержание

КНИГА ПЯТАЯ. ЖИЗНЬ И ТРУДЫ АПОСТОЛА ИОАННА

  • ГЛАВА XXIV. Апостол Иоанн

  • ГЛАВА XXV. Жизнь апостола Иоанна

  • ГЛАВА XXVI. Предания о апостоле Иоанне

  • ГЛАВА XXVII. Общие черты Апокалипсиса

  • ГЛАВА XXVIII. Апокалипсис

  • ГЛАВА XXIX. Падение Иерусалима

  • ГЛАВА XXX. Возрастание ереси

  • ГЛАВА XXXI. Позднейшие писанияапостола Иоанна

  • ГЛАВА XXXII. Печать законченности на сочинениях апостола Иоанна

  • ГЛАВА XXXIII. Особенности апостола Иоанна

  • ГЛАВА XXXIV. Первое Послание апостола Иоанна

  • ГЛАВА XXXV. Второе посланиеапостола Иоанна

  • ГЛАВА XXXVI. Третье послание апостола Иоанна

КНИГА ШЕСТАЯ. БОРЬБА ЯЗЫЧЕСТВА С ХРИСТИАНСТВОМ

  • ГЛАВА XXXVII. Вражда язычества к христианству

  • ГЛАВА XXXVIII. Преследование христиан при Траяне

  • ГЛАВА XXXIX. Гонение при Марке Аврелии

  • ГЛАВА XL. Переворот внутри язычества и христианства

  • ГЛАВА XLI. Гонения от Марка Аврелия до Галлиена

  • ГЛАВА XLII. Решительная борьба

  • ГЛАВА XLIII. Торжество христианства

