Фаррар - Первые дни христианства - 2 тома

Распространившись среди языческого и иудейского мира, христианство восходит на императорский престол и торжествует окончательную победу. С большим мастерством и яркостью В.Фаррар анализирует соборные послания апостолов Петра, Иуды, Иакова и Иоанна, Послания к евреям и Апокалипсис. Среди книг, посвященных истории раннего христианства, этот труд английского писателя и ученого и сегодня занимает достойное место.

Фредерик Фаррар - Первые дни христианства - 1 том

Миссия Hope of Salvation Mission Р. О., 2005 г.

Фредерик Фаррар - Первые дни христианства - Том 1 - Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ. МИР

ГЛАВА I. Религиозное состояние языческого мира

ГЛАВА II. Поиски истинного Бога

ГЛАВА III. Нравственное состояние мира

ГЛАВА IV. Царствование Нерона

КНИГА ВТОРАЯ. ХРИСТИАНСТВО

ГЛАВА V. Распространение христианства

ГЛАВА VI. Самоотвержение первых христиан

ГЛАВА VII. Писания апостолов и ранних христиан

ГЛАВА VIII. Святой апостол Петр

ГЛАВА IX. Особенности Первого послания апостола Петра

ГЛАВА X. Первое послание апостола Петра

ГЛАВА XI. Второе послание апостола Петра

ГЛАВА XII. Послание апостола Иуды

КНИГА ТРЕТЬЯ. ХРИСТИАНСТВО В АЛЕКСАНДРИИ. ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ

ГЛАВА XIII. Иудейство, Перевод семидесяти толковников и александрийская философия

ГЛАВА XIV. Филон и учение о Логосе

ГЛАВА XV. Катехизическая школа Александрии

ГЛАВА XVI. Подлинность Послания к евреям

ГЛАВА XVII. Послание к евреям

ГЛАВА XVIII. Величие и слава веры

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. ХРИСТИАНСТВО СРЕДИ ИУДЕЕВ

ГЛАВА XIX. Брат Господень.

ГЛАВА XX. Жизнь апостола Иакова, брата Господня

ГЛАВА XXI. Особенности Послания апостола Иакова

ГЛАВА XXII. Соборное послание апостола Иакова

ГЛАВА XXIII. Апостолы Иаков и Павел о вере и делах

Из сочинений святого апостола Павла мы знаем, что три верховных апостола двадцать лет спустя после воскресения (около 52 г. по P. X.) общались с ним в Иерусалиме и считались еще главными представителя­ми иудейского христианства. Но их иудейские симпа­тии выражались в различной степени. Святой Иаков представлял христианство в его наиболее сильной привязанности к иудейству.

Хотя он и одухотворял нравственное учение, но скорее предполагал, чем из­лагал наиболее отличительные истины. Он писал, как назорей, епископ церкви Иерусалимской, ежедневно посещавший храм, пользовавшийся высочайшей репу­тацией среди иудеев и более четверти столетия живший в центре сильных иудейских влияний. Святой Иаков был признанный вождь тех обращенцев, которые ме­нее всего хотели рвать связь с левитским законом и преданиями отцов.

Фредерик Фаррар - Первые дни христианства - 2 том

Миссия Hope of Salvation Mission Р. О., 2005 г

Фредерик Фаррар - Первые дни христианства - Том 2 - Содержание

КНИГА ПЯТАЯ. ЖИЗНЬ И ТРУДЫ АПОСТОЛА ИОАННА

ГЛАВА XXIV. Апостол Иоанн

ГЛАВА XXV. Жизнь апостола Иоанна

ГЛАВА XXVI. Предания о апостоле Иоанне

ГЛАВА XXVII. Общие черты Апокалипсиса

ГЛАВА XXVIII. Апокалипсис

ГЛАВА XXIX. Падение Иерусалима

ГЛАВА XXX. Возрастание ереси

ГЛАВА XXXI. Позднейшие писанияапостола Иоанна

ГЛАВА XXXII. Печать законченности на сочинениях апостола Иоанна

ГЛАВА XXXIII. Особенности апостола Иоанна

ГЛАВА XXXIV. Первое Послание апостола Иоанна

ГЛАВА XXXV. Второе посланиеапостола Иоанна

ГЛАВА XXXVI. Третье послание апостола Иоанна

КНИГА ШЕСТАЯ. БОРЬБА ЯЗЫЧЕСТВА С ХРИСТИАНСТВОМ