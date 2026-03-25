Фаррар - Соломон - Его жизнь и время

Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, History
Series Вне времени (12 books)

Если бы Соломон ничего не сделал, кроме построения храма, он все-таки оказал бы влияние на религиозную жизнь народа, утверждает автор. Сын царя Давида и Вирсавии, Соломон, восходя на трон, просил у Господа сердце разумное, чтобы мудро судить народ, и Бог ответил на его просьбу. Соломон очень много сделал для укрепления Израиля, но, к сожалению, в конце своей жизни отступил от заповедей Господних.

Книга Екклесиаста, написанная Соломоном в преклонные годы, показывает, что он осознал суетность всего земного, сам искал и поучал других искать истинное успокоение и счастье только в Боге и в исполнении Его заповедей.

Фредерик Вильям Фаррар - Соломон - Его жизнь и время

Издательство "Надежда спасения", 2005 г

ISBN 1-932247-61-0

Фредерик Вильям Фаррар - Соломон - Его жизнь и время - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

  • ГЛАВА ПЕРВАЯ. Детство Соломона

  • ГЛАВА ВТОРАЯ. Юность Соломона

  • ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Воцарение Соломона

  • ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Царствование Соломона

  • ГЛАВА ПЯТАЯ. Начальные смуты царствования Соломона

  • ГЛАВА ШЕСТАЯ. Жертва и сновидение Соломона

  • ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Двор Соломона

  • ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Постройки Соломона

  • ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. План и вид храма

  • ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Другие постройки Соломона

  • ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Торговля при Соломоне

  • ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Соломон во всей своей славе

  • ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. Падение Соломона

  • ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. Мудрость Соломона и книги, ему приписываемые

  • ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. Книга Екклесиаста

  • ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. Книга Притчей

  • ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. Легенды о Соломоне

Views 29
Rating
Added 25.03.2026
Author AlexDigger
