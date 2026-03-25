В наше время много говорят о правах женщин и о влиянии, которое они могут оказать в сфере общественной деятельности. Христианство уделило женщинам обширную сферу плодотворной деятельности в домашнем кругу, если только они обладают даром проявить своё влияние в этом кругу толково и с полным самоотвержением. Конфуций весьма верно определил эту деятельность женщин словами: «Если кто разумно выполняет свой долг относительно семьи, то нет надобности ходить далеко для жертвоприношений.» Возможно, что некоторые эмансипированные женщины прочтут эти строки с усмешкой; тем не менее, однако, я так далёк от мнения, что заботы в домашнем быту составляют слишком ограниченное поле деятельности, что считаю эти заботы по их обширности равными с полем деятельности всей человеческой расы. Женщина может стремиться к расширению горизонта своего миросозерцания и в то же время не пренебрегать своими домашними обязанностями. Без сомнения, обязанности каждой женщины начинаются у домашнего очага, и если она нерадиво относится к этим обязанностям, то все её попытки к расширению поля своей деятельности потерпят рано или поздно крушение.

Женщина может обладать обширными познаниями, может быть в высшей степени религиозной, примерной филантропкой, и в то же время и примерной женой.

Женщины у домашнего очага - Фредерик Фаррар

Woman's work in the home

переводчик: Мария Ивановна Ловцова

С.-Петербург. Издание В.И.Губинского. 1896.

Дозволено цензурою С.-Петербург, Ноября 17-го дня 1895 г.

Типография Дома Призрения Малолетних Бедных, Лиговская ул. 26.

Фредерик Фаррар - Женщины у домашнего очага - Содержание