Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Фаррар - Жизнь и труды святых Отцов и учителей Церкви - 2 тома

Фаррар - Жизнь и труды святых Отцов и учителей Церкви - 2 тома
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, History
Series Вне времени (12 books)

Эсхатос с радостью представляет своим читателям очередную книгу Фредерика Фаррара - историческое повествование об Отцах и учителях Церкви.

Творения апостольских мужей в высшей степени важны для понимания первоначальной истории христианского учения, христианской жизни и организации.

Фредерик Фаррар - Жизнь и труды святых Отцов и учителей Церкви

В ДВУХ ТОМАХ

Фредерик Фаррар - Жизнь и труды святых Отцов и учителей Церкви - Том 1

Пересказ на русский язык

А. П. Лопухина
ISBN 1-932247-59-9
Hope of Salvation Mission, 2005

Фредерик Фаррар - Жизнь и труды святых Отцов и учителей Церкви - Том 1 - Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ СВЯТОЙ ИГНАТИЙ АНТИОХИЙСКИЙ
ГЛАВА ВТОРАЯ СВЯТОЙ ПОЛИКАРП СМИРНСКИЙ ЕПИСКОП И МУЧЕНИК
ГЛАВА ТРЕТЬЯ СВЯТОЙ ИРИНЕЙ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ СВЯТОЙ ИУСТИН — ФИЛОСОФ
ГЛАВА ПЯТАЯ ТЕРТУЛЛИАН

  • ЖИЗНЬ ТЕРТУЛЛИАНА

  • ТЕРТУЛЛИАН И МОНТАНИЗМ

  • МОНТАНИСТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ ТЕРТУЛЛИАНА

  • ТЕРТУЛЛИАН КАК ПРАВОСЛАВНЫЙ ПОЛЕМИСТ

ГЛАВА ШЕСТАЯ СВЯТОЙ КИПРИЛН КАРФАГЕНСКИЙ

  • В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  • ЕПИСКОПСТВОВАНИЕ КИПРИАНА

  • ПОСЛЕДНИЕ ДНИ СВЯТОГО КИПРИАНА

ГЛАВА СЕДЬМАЯ КЛИМЕНТ АЛЕКСАНАРИЙСКИЙ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ ОРИГЕН

  • ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРИГЕНА

  • ВЛИЯНИЕ ОРИГЕНА

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ СВЯТОЙ АФАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ

  • ЗАРЯ АРИАНСТВА

  • ПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ В НИКЕЕ

  • АФАНАСИЙ В АЛЕКСАНДРИИ (326–336 г. г.)

  • ОТ ПЕРВОГО ИЗГНАНИЯ СВЯТОГО АФАНАСИЯ ДО ЕГО ВТОРОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ (336–346 г. г.)

  • ОТ ВТОРОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ АФАНАСИЯ В АЛЕКСАНДРИЮ ДО КОНЦА ТРЕТЬЕГО ИЗГНАНИЯ (с осени 346 года до весны 356 года)

  • ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЖИЗНИ АФАНАСИЯ ВЕЛИКОГО

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ СВЯТОЙ ИЛАРИЙ ПИКТАВИЙСКИЙ

  • ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛАРИЯ

  • ИЛАРИЙ В ИЗГНАНИИ

  • ИЛАРИЙ В СЕЛЕВКИИ

  • ВОЗВРАЩЕНИЕ, СМЕРТЬ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЛАРИЯ

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ СВЯТОЙ МАРТИН ТУРСКИЙ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ СВЯТОЙ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ

  • ЮНОСТЬ ВАСИЛИЯ И ЕГО ЖИЗНЬ В АННИСАХ

  • ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ КАК ПРЕСВИТЕР

  • ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ КАК ЕПИСКОП

  • ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ И ИМПЕРАТОР ВАЛЕНТ

  • ТРУДЫ ВАСИЛИЯ ДЛЯ ЦЕРКВИ

Фредерик Фаррар - Жизнь и труды святых Отцов и учителей Церкви - Том 2

Пересказ на русский язык
А. П. Лопухина
ISBN 1-932247-59-9
Hope of Salvation Mission, 2005

Фредерик Фаррар - Жизнь и труды святых Отцов и учителей Церкви - Том 2 - Содержание

СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ НАЗИАНЗИН

  • ВОСПИТАНИЕ И ЮНОСТЬ ГРИГОРИЯ

  • СВЯТЫЕ ГРИГОРИЙ И ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ

  • СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ И ЮЛИАН ОТСТУПНИК

  • РАЗРЫВ МЕЖДУ ВЕЛИКИМИ ДРУЗЬЯМИ

  • СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ

  • ГРИГОРИЙ-БОГОСЛОВ – ПАТРИАРХ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ

  • ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЖИЗНИ ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА

ГРИГОРИЙ НИССКИЙ
СВЯТОЙ АМВРОСИЙ МЕДИОЛАНСКИЙ

  • СТОЛКНОВЕНИЕ С АРИАНСКИМ ДВОРОМ 1

  • АМВРОСИЙ И ФЕОДОСИЙ

  • ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЖИЗНИ СВЯТОГО АМВРОСИЯ

БЛАЖЕННЫЙ ИЕРОНИМ

  • ЮНОСТЬ И ВОСПИТАНИЕ ИЕРОНИМА

  • ИЕРОНИМ В АКВИЛЕЕ И ЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ (372-376 Г.Г.)

  • БЛАЖЕННЫЙ ИЕРОНИМ В ПУСТЫНЕ ХАЛКИДСКОЙ, В АНТИОХИИ И В КОНСТАНТИНОПОЛЕ (374-381 Г.Г.)

  • ИЕРОНИМ В РИМЕ (381-385 Г.Г.)

  • ПУТЕШЕСТВИЕ ИЕРОНИМА В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ (389-405 Г.Г.)

  • ИЕРОНИМ В ВИФЛЕЕМЕ

  • ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ТРУДЫ ИЕРОНИМА

  • ПЕРЕПИСКА МЕЖДУ БЛАЖЕННЫМ ИЕРОНИМОМ И АВГУСТИНОМ

  • ПОСЛЕДНИЕ ДНИ БЛАЖЕННОГО ИЕРОНИМА

БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН

  • ЮНОСТЬ И ВОСПИТАНИЕ АВГУСТИНА

  • АВГУСТИН В РИМЕ

  • ОБРАЩЕНИЕ АВГУСТИНА

  • АВГУСТИН ПОСЛЕ КРЕЩЕНИЯ

  • АВГУСТИН КАК МОНАХ

  • АВГУСТИН КАК ЕПИСКОП

  • БОРЬБА АВГУСТИНА С МАНИХЕЯМИ

  • БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН И ДОНАТИСТЫ

  • ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЖИЗНИ БЛАЖЕННОГО АВГУСТИНА

СВЯТОЙ ИОАНН ЗЛАТОУСТ

  • ЮНОСТЬ И ГОДЫ ВОЗМУЖАЛОСТИ (347-370 Г.Г.)

  • ЗЛАТОУСТ КАК ПАТРИАРХ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ (398-404 Г.Г.)

  • ЗЛАТОУСТ В ИЗГНАНИИ (404-407 Г.Г.)

Views 39
Rating
Added 26.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books