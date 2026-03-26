Фаррар - Жизнь и труды святых Отцов и учителей Церкви - 2 тома
Эсхатос с радостью представляет своим читателям очередную книгу Фредерика Фаррара - историческое повествование об Отцах и учителях Церкви.
Творения апостольских мужей в высшей степени важны для понимания первоначальной истории христианского учения, христианской жизни и организации.
Фредерик Фаррар - Жизнь и труды святых Отцов и учителей Церкви
В ДВУХ ТОМАХ
Фредерик Фаррар - Жизнь и труды святых Отцов и учителей Церкви - Том 1
Пересказ на русский язык
А. П. Лопухина
ISBN 1-932247-59-9
Hope of Salvation Mission, 2005
Фредерик Фаррар - Жизнь и труды святых Отцов и учителей Церкви - Том 1 - Содержание
ГЛАВА ПЕРВАЯ СВЯТОЙ ИГНАТИЙ АНТИОХИЙСКИЙ
ГЛАВА ВТОРАЯ СВЯТОЙ ПОЛИКАРП СМИРНСКИЙ ЕПИСКОП И МУЧЕНИК
ГЛАВА ТРЕТЬЯ СВЯТОЙ ИРИНЕЙ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ СВЯТОЙ ИУСТИН — ФИЛОСОФ
ГЛАВА ПЯТАЯ ТЕРТУЛЛИАН
ЖИЗНЬ ТЕРТУЛЛИАНА
ТЕРТУЛЛИАН И МОНТАНИЗМ
МОНТАНИСТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ ТЕРТУЛЛИАНА
ТЕРТУЛЛИАН КАК ПРАВОСЛАВНЫЙ ПОЛЕМИСТ
ГЛАВА ШЕСТАЯ СВЯТОЙ КИПРИЛН КАРФАГЕНСКИЙ
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЕПИСКОПСТВОВАНИЕ КИПРИАНА
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ СВЯТОГО КИПРИАНА
ГЛАВА СЕДЬМАЯ КЛИМЕНТ АЛЕКСАНАРИЙСКИЙ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ ОРИГЕН
ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРИГЕНА
ВЛИЯНИЕ ОРИГЕНА
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ СВЯТОЙ АФАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ
ЗАРЯ АРИАНСТВА
ПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ В НИКЕЕ
АФАНАСИЙ В АЛЕКСАНДРИИ (326–336 г. г.)
ОТ ПЕРВОГО ИЗГНАНИЯ СВЯТОГО АФАНАСИЯ ДО ЕГО ВТОРОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ (336–346 г. г.)
ОТ ВТОРОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ АФАНАСИЯ В АЛЕКСАНДРИЮ ДО КОНЦА ТРЕТЬЕГО ИЗГНАНИЯ (с осени 346 года до весны 356 года)
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЖИЗНИ АФАНАСИЯ ВЕЛИКОГО
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ СВЯТОЙ ИЛАРИЙ ПИКТАВИЙСКИЙ
ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛАРИЯ
ИЛАРИЙ В ИЗГНАНИИ
ИЛАРИЙ В СЕЛЕВКИИ
ВОЗВРАЩЕНИЕ, СМЕРТЬ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЛАРИЯ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ СВЯТОЙ МАРТИН ТУРСКИЙ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ СВЯТОЙ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ
ЮНОСТЬ ВАСИЛИЯ И ЕГО ЖИЗНЬ В АННИСАХ
ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ КАК ПРЕСВИТЕР
ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ КАК ЕПИСКОП
ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ И ИМПЕРАТОР ВАЛЕНТ
ТРУДЫ ВАСИЛИЯ ДЛЯ ЦЕРКВИ
Фредерик Фаррар - Жизнь и труды святых Отцов и учителей Церкви - Том 2
Пересказ на русский язык
А. П. Лопухина
ISBN 1-932247-59-9
Hope of Salvation Mission, 2005
Фредерик Фаррар - Жизнь и труды святых Отцов и учителей Церкви - Том 2 - Содержание
СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ НАЗИАНЗИН
ВОСПИТАНИЕ И ЮНОСТЬ ГРИГОРИЯ
СВЯТЫЕ ГРИГОРИЙ И ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ
СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ И ЮЛИАН ОТСТУПНИК
РАЗРЫВ МЕЖДУ ВЕЛИКИМИ ДРУЗЬЯМИ
СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ
ГРИГОРИЙ-БОГОСЛОВ – ПАТРИАРХ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЖИЗНИ ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА
ГРИГОРИЙ НИССКИЙ
СВЯТОЙ АМВРОСИЙ МЕДИОЛАНСКИЙ
СТОЛКНОВЕНИЕ С АРИАНСКИМ ДВОРОМ 1
АМВРОСИЙ И ФЕОДОСИЙ
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЖИЗНИ СВЯТОГО АМВРОСИЯ
БЛАЖЕННЫЙ ИЕРОНИМ
ЮНОСТЬ И ВОСПИТАНИЕ ИЕРОНИМА
ИЕРОНИМ В АКВИЛЕЕ И ЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ (372-376 Г.Г.)
БЛАЖЕННЫЙ ИЕРОНИМ В ПУСТЫНЕ ХАЛКИДСКОЙ, В АНТИОХИИ И В КОНСТАНТИНОПОЛЕ (374-381 Г.Г.)
ИЕРОНИМ В РИМЕ (381-385 Г.Г.)
ПУТЕШЕСТВИЕ ИЕРОНИМА В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ (389-405 Г.Г.)
ИЕРОНИМ В ВИФЛЕЕМЕ
ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ТРУДЫ ИЕРОНИМА
ПЕРЕПИСКА МЕЖДУ БЛАЖЕННЫМ ИЕРОНИМОМ И АВГУСТИНОМ
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ БЛАЖЕННОГО ИЕРОНИМА
БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН
ЮНОСТЬ И ВОСПИТАНИЕ АВГУСТИНА
АВГУСТИН В РИМЕ
ОБРАЩЕНИЕ АВГУСТИНА
АВГУСТИН ПОСЛЕ КРЕЩЕНИЯ
АВГУСТИН КАК МОНАХ
АВГУСТИН КАК ЕПИСКОП
БОРЬБА АВГУСТИНА С МАНИХЕЯМИ
БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН И ДОНАТИСТЫ
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЖИЗНИ БЛАЖЕННОГО АВГУСТИНА
СВЯТОЙ ИОАНН ЗЛАТОУСТ
ЮНОСТЬ И ГОДЫ ВОЗМУЖАЛОСТИ (347-370 Г.Г.)
ЗЛАТОУСТ КАК ПАТРИАРХ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ (398-404 Г.Г.)
ЗЛАТОУСТ В ИЗГНАНИИ (404-407 Г.Г.)
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