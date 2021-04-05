Карен Фаррингтон - Библейский мир

В Библии сказано, что эти события произошли в Святой земле. Но каждый из нас по-своему понимает слова «Святая земля». Возможно, для одних — это область Палестины, где родился Христос и где он исполнил свою миссию, для других — земли, упомянутые в Ветхом Завете — собрании религиозных книг и свидетельств из истории еврейского народа. А как же тогда ислам — менее древняя религия? Она зародилась в Аравии, ее бастионами стали города Месопотамии, некогда поработившие народ древнего Израиля, а мусульманские пророки — это те. кто подтолкнул древних евреев к почитанию единого истинного Бога. Историческое развитие разрозненных племен, а также народов, проживавших «на периферии», — египтян, хананеев, финикийцев и филистимлян, — привело к тому, что представители всех трех религий (и их многочисленных ответвлений) считают себя хозяевами Святой земли не только как географической области, но и с точки зрения морального права.

Попытка понять прошлое Святой земли — сложное предприятие. Именно здесь, в этих краях, люди начали писать свою историю. По правде говоря, некоторые библейские сюжеты по-своему трактуют общественные и частные проблемы, и не вызывает сомнения тот факт, что писали их, как правило, победители. Можно выдвинуть множество аргументов в пользу того, что Библия, как и греческая мифология, является собранием мифов, попыткой объяснить людям необъяснимое. Если ею. безусловно, можно руководствоваться как необходимым для каждого человека моральным кодексом, то в историческом плане эта книга более уязвима.

Для миллионов христиан Библия стала опорой в жизни и эталоном: она позволяет выдержать удары судьбы и объяснить тайны бытия. Одни находят в ней ум. мудрость, драматизм, грех, страх, крах, славу, ложь, героизм, надежду, а другие — Божье слово. К сожалению, начиная с самых первых переводов с еврейского и арамейского языков на греческий Библия не всегда верно интерпретировалась. и хотя по мере ее переписывания какие-то чувства возвышались, истинный смысл отдельных, более спорных, пассажей искажался, из чего следует, что если Библию и можно рассматривать как «Книгу», то реальность отдельных описанных в ней событий вызывает сомнение.

Некоторые истории не вписываются в общий контекст, а отдельные упомянутые в них персонажи представляются не слишком достоверными. Даже личности самих авторов библейских книг неизвестны. Наконец, начиная с эпохи Ренессанса наука так далеко шагнула вперед, что отчасти подорвала историческую основу Библии и всего, о чем она повествует.

Карен Фаррингтон - Библейский мир

(Серия «Исторические атласы»)

М. : ООО ТД «Издательство Мир книги», 2008. — 192 с.: ил.

ISBN 978-5-486-01893-0

Карен Фаррингтон - Библейский мир - Содержание

Введение

Глава первая. Исследованная Библия

Народы Святой земли

Передача Слова

Библейская археология: вера или факты?

Глава вторая. Библейский эпос

Авраам - основоположник веры

Исаак, Иаков и основание Вефиля

Иосиф — толкователь снов...

...и легендарная личность

Первые годы Моисея

Гора Синай

Иисус Навин и Земля обетованная

Глава третья. Израиль: слава и крах

Саул и Давид

Царь Соломон

Два царства

Изгнание

Хасмонейская династия

Глава четвертая. Великие библейские города

1. Иерусалим

Иерусалим — перекресток культур и религий

Иерусалим — Храмовая гора и Купол Скалы

Иерусалим — Скорбный путь

За стенами Иерусалима

2. Дамаск

Вожделенный город Дамаск

З. Ур Халдейский

Ритуальные убийства и жертвоприношения в Уре

4. Иерихон

Иерихон — воссоздание города

Глава пятая. Израиль

5 .Акка

6. Галилея и Тивериада

7. Мегиддо

8. Назарет

9. Крепость-скала Масада

10. Лахиш

11.Хацор

12.Вирсавия и Дан

1З. Кесария

14. Капернаум

Глава шестая. Ливан

15.Сидон

16. Тир

17. Баальбек

Финикийцы

Глава седьмая. Газа и Западный берег реки Иордан

18. Газа

19. Сихем

20. Вифлеем

21. Хеврон

22. Самария

Глава восьмая. Иордания

23. Кумран: свитки Мертвого моря

24. Гора Небо

25. Петра Эдомская и Набатейская

Глава девятая. Сирия

26. Мари

27. Эбла — Телль-Мардих

28. Угарит

29. Алеппо

Глава десятая. Египет и древние евреи

З0. Гиза — символ власти

З1. Долина Царей

З2. Александрия

ЗЗ. Города Рамсеса

Глава одиннадцатая. Ирак

З4.Вавилон

З5. Эдемский сад

Ассирийское искусство

Ассирийские цари

З6. Ниневия, Нимрод, Хорсабад

Глава двенадцатая. Турция

З7. Антиохия

З8. Тарс

З9. Эфес

40. Гора Арарат и Ноев ковчег

Глава тринадцатая. Греция

41. Патмос, или остров-тюрьма

42. Фессалоники

4З.Коринф

44. Афины — город богов

45. Олимпия — культ тела

Глава четырнадцатая. Италия

Рим во времена святого Петра

Пожар и мученики

Собор Святого Петра

Глава пятнадцатая. Святая земля сегодня

Заключение

Хронология

Глоссарий

Алфавитный указатель