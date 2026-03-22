Фаст - А вечность уже началась

Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Ethics

Спасибо древним скорописцам ! Без их трудов до нас не дошли бы те древние гомилии и беседы. Сегодня роль скорописцев выполняет электроника. Однако, нельзя просто взять и механически перенести на бумагу то, что записано на магнитофонной пленке или в цифровом плейере: такой текст будет труден для восприятия. С другой стороны, радикальная переработка аудиозаписей в книжный текст может превратить проповедь в богословско-нравственный трактат, а это уже другой, совсем не гомилетический жанр. Поэтому автор книги идет средним путем: избегая письменной «книжности», максимально сохраняет то, что было сказано, что присуще устному жанру проповеди, и прежде всего диалогичность. Проповеди отца Геннадия — это не просто наставительные речи. Автор ведет непрестанный живой диалог — с прихожанами, с самим собой, с людьми Библии и Священной истории. И, самое главное — с Самим Богом.

Протоиерей Фаст Геннадий - А вечность уже началась

Москва: Вольный Странник, 2021. 352 с.: ил.

ISBN 978-5-00178-092-2

Протоиерей Фаст Геннадий - А вечность уже началась - Оглавление

Предисловие игумена Арсения (Соколова)

Протоиерей Геннадий Фаст. Как читать предлагаемую книгу

ПРОПОВЕДИ

Глава 1. Христос наша Альфа и Омега

  • Смех глупых

  • Зависть, наущение, малодушие

  • О ком молишься на Кресте, Иисусе ?

  • Сердце, уязвленное любовию Христовой

Глава 2. Что мне делать, чтобы спастись ?

  • Праведный Финеес

  • Непрощёние

  • Якорь безопасный в житейском море

  • Кто мой ближний? — Кому ближний я ?

  • Делайте дела, пока есть время !

  • Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех

  • Поношение

  • Боль

  • Родственники

  • Клятва

  • Мгновение

  • Аминь

Глава 3. Дивен Бог во святых Своих

  • Край одежды Иисуса и плат Вероники

  • Чудеса

  • От Господа стопы человеку исправляются

  • Свидетельство о Христе перед людьми

  • Святые будут судить мир

Глава 4. За порогом смерти и гранью постижимого

  • Жребий

  • Испытание души

  • Страшный суд

  • Вечные мучения

  • Жизнь вечная

  • Тишина

Глава 5. Пассия паломника

  • Пассия Вифлеемская

  • Пассия Назаретская

  • Пассия Фаворская

  • Пассия Иерусалимская

