Фаст - А вечность уже началась

Спасибо древним скорописцам ! Без их трудов до нас не дошли бы те древние гомилии и беседы. Сегодня роль скорописцев выполняет электроника. Однако, нельзя просто взять и механически перенести на бумагу то, что записано на магнитофонной пленке или в цифровом плейере: такой текст будет труден для восприятия. С другой стороны, радикальная переработка аудиозаписей в книжный текст может превратить проповедь в богословско-нравственный трактат, а это уже другой, совсем не гомилетический жанр. Поэтому автор книги идет средним путем: избегая письменной «книжности», максимально сохраняет то, что было сказано, что присуще устному жанру проповеди, и прежде всего диалогичность. Проповеди отца Геннадия — это не просто наставительные речи. Автор ведет непрестанный живой диалог — с прихожанами, с самим собой, с людьми Библии и Священной истории. И, самое главное — с Самим Богом.

Протоиерей Фаст Геннадий - А вечность уже началась

Москва: Вольный Странник, 2021. 352 с.: ил.

ISBN 978-5-00178-092-2

Протоиерей Фаст Геннадий - А вечность уже началась - Оглавление

Предисловие игумена Арсения (Соколова)

Протоиерей Геннадий Фаст. Как читать предлагаемую книгу

ПРОПОВЕДИ

Глава 1. Христос наша Альфа и Омега

Смех глупых

Зависть, наущение, малодушие

О ком молишься на Кресте, Иисусе ?

Сердце, уязвленное любовию Христовой

Глава 2. Что мне делать, чтобы спастись ?

Праведный Финеес

Непрощёние

Якорь безопасный в житейском море

Кто мой ближний? — Кому ближний я ?

Делайте дела, пока есть время !

Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех

Поношение

Боль

Родственники

Клятва

Мгновение

Аминь

Глава 3. Дивен Бог во святых Своих

Край одежды Иисуса и плат Вероники

Чудеса

От Господа стопы человеку исправляются

Свидетельство о Христе перед людьми

Святые будут судить мир

Глава 4. За порогом смерти и гранью постижимого

Жребий

Испытание души

Страшный суд

Вечные мучения

Жизнь вечная

Тишина

Глава 5. Пассия паломника