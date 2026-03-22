Фаст - А вечность уже началась

Спасибо древним скорописцам ! Без их трудов до нас не дошли бы те древние гомилии и беседы. Сегодня роль скорописцев выполняет электроника. Однако, нельзя просто взять и механически перенести на бумагу то, что записано на магнитофонной пленке или в цифровом плейере: такой текст будет труден для восприятия. С другой стороны, радикальная переработка аудиозаписей в книжный текст может превратить проповедь в богословско-нравственный трактат, а это уже другой, совсем не гомилетический жанр. Поэтому автор книги идет средним путем: избегая письменной «книжности», максимально сохраняет то, что было сказано, что присуще устному жанру проповеди, и прежде всего диалогичность. Проповеди отца Геннадия — это не просто наставительные речи. Автор ведет непрестанный живой диалог — с прихожанами, с самим собой, с людьми Библии и Священной истории. И, самое главное — с Самим Богом.
Протоиерей Фаст Геннадий - А вечность уже началась
Москва: Вольный Странник, 2021. 352 с.: ил.
ISBN 978-5-00178-092-2
Протоиерей Фаст Геннадий - А вечность уже началась - Оглавление
Предисловие игумена Арсения (Соколова)
Протоиерей Геннадий Фаст. Как читать предлагаемую книгу
ПРОПОВЕДИ
Глава 1. Христос наша Альфа и Омега
Смех глупых
Зависть, наущение, малодушие
О ком молишься на Кресте, Иисусе ?
Сердце, уязвленное любовию Христовой
Глава 2. Что мне делать, чтобы спастись ?
Праведный Финеес
Непрощёние
Якорь безопасный в житейском море
Кто мой ближний? — Кому ближний я ?
Делайте дела, пока есть время !
Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех
Поношение
Боль
Родственники
Клятва
Мгновение
Аминь
Глава 3. Дивен Бог во святых Своих
Край одежды Иисуса и плат Вероники
Чудеса
От Господа стопы человеку исправляются
Свидетельство о Христе перед людьми
Святые будут судить мир
Глава 4. За порогом смерти и гранью постижимого
Жребий
Испытание души
Страшный суд
Вечные мучения
Жизнь вечная
Тишина
Глава 5. Пассия паломника
Пассия Вифлеемская
Пассия Назаретская
Пассия Фаворская
Пассия Иерусалимская
