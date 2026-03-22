Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Фаст - Кто же Сей?

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Ethics

Одни говорили, что на землю вернулся пророк Илия, живший за восемьсот лет до Рождества Христова. Другие полагали, что это – Иеремия, потому что он спрятал ковчег Завета – величайшую святыню Израиля и она исчезла. Иудеи верили в то, что он придет вновь. Третьи нисколько не сомневались в том, что перед ними – всего лишь ловкий обманщик. Четвертые считали Его сумасшедшим. Пятым казалось, что Иисус одержим бесами. Некоторые уверяли, что народ имеет дело с политическим преступником…

Несмотря на то, что с тех пор пронеслись уже двадцать столетий, в наше время эти споры не только не утихли, но звучат еще громче, а спектр суждений еще более расширился. Кто же Такой Христос? «Инопланетянин», «экстрасенс», «махатма, пришедший из Индии и достигший там мудрости», «иудейский пророк», «Сын Божий и Бог» – чего только не услышишь…

Фаст Геннадий, протоиерей. Кто же Сей? Книга об Иисусе Христе

М.:Никея, 2013. - 868 с.
ISBN 978-5-91761-179-2

протоиерей Геннадий Фаст - Кто же Сей? Книга об Иисусе Христе

  • Христос пророческий

  • Христос в библейских символах

  • Христос — Сын Человеческий

  • Христос — Сын Божий

  • Христос апокрифов

  • Иисус ислама

  • Христос исторический

  • Христос — Учитель

  • Христос — Чудотворец

  • Христос — Спаситель

  • Христос и Церковь

  • Христос Таинственный

  • Христос в иконографии

  • Христос и антихристы

  • Христос Грядущий

Views 31
Rating
Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books