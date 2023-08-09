Фаст - Советское государство, религия и церковь

Перед вами книга «Советское государство, религия и церковь». Исторический опыт свидетельствует о том, что религия и церковь играют важнейшую роль не только в жизни каждого, отдельно взятого человека, но и в жизни целого народа, гражданского общества и государства. Так было всегда, так есть и будет в будущем.

Вопреки этому основоположники марксизма-ленинизма и их последователи считали, что «религия есть опиум народа», а, следовательно, «в силу нашего (коммунистического. -А. Фаст) научного, материалистического мировоззрения»2 мы (коммунисты) должны «создать новое общество, которое не нуждалось бы в религии».3 Воплощение в жизнь этого бредового, иначе не скажешь, исторического эксперимента началось с первых дней после Октябрьской социалистической революции 1917 года.

Материалы и документы, помещенные в книге, позволяют сделать вывод, что с октябрьских событий 1917 года начались открытое преследование религии и церкви, репрессии против священнослужителей и церкви. Официальным предлогом послужил опубликованный в 1918 году декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». А принятое 8 апреля 1929 года постановление ВЦИК и СНК «О религиозных объединениях» и другие нормативные акты, касающиеся религии, практически лишили церковь свободы деятельности, хотя в Конституциях СССР, РСФСР и других союзных республик декларировалась свобода вероисповеданий. Партийный и государственный контроль за деятельностью религиозных организаций фактически перерос в государственное управление религиозной жизнью, во вмешательство государства во внутрицерковные дела. Особенно показательна в этом отношении статья секретаря ЦК КПСС Л. Ф. Ильичева, опубликованная в журнале «Коммунист» № 1 за 1964 год, в которой особый упор делается на подготовку кадров-атеистов и на активизацию наступательной борьбы «на религиозную идеологию» и религию в целом. Уже тогда коммунисты-атеисты утверждали, что «...опыт Советского Союза показывает... постепенное отмирание религии».

Но они ошиблись. «Бог поругаем не бывает» (Гал. 6:7), и как сказал Иисус Христос: «Я создал Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». (Матф. 16:18) Это еще раз подтвердили годы перестройки и гласности, когда в конце 1980-х годов началось бурное возрождение религиозных организаций и объединений.

Абрам Фаст – Советское государство, религия и церковь – 1917-1990 – Документы и материалы

Барнаул, ОАО ИПП «Алтай», 2008. – 708 с.

ISBN 978-3-86203-052-1

Абрам Фаст – Советское государство, религия и церковь – 1917-1990 – Документы и материалы - Содержание

Введение

ЧАСТЬ L РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ В СССР I. Временное правительство, религия и церковь II. Первые антирелигиозные акты советской власти III. Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» IV. Религия и церковь в 1918 - 1929 гг. V. Голод 1921 1922 ־ г. и изъятие церковных ценностей VI. Военный вопрос VII. «Декларация» митрополита Сергия 1927 года VIII. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» IX. Церковь и религия в годы коллективизации и репрессий 1930-х годов X. Религия и церковь в годы войны и восстановления народного хозяйства XI. Хрущевская «оттепель» XII. 1960 - 1980-е годы Примечания

ЧАСТЬ II. РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ (1917 -1990 гг.). Документы и материалы Предисловие к части II Раздел I. Основоположники марксизма-ленинизма о религии и церкви Раздел II. Постановления и другие документы и материалы центральных органов государственной власти Раздел III. Постановления КПСС в области религиозных отношений Раздел IV. Постановления, решения и отчетные документы местных партийных органов Раздел V. Свидетельства церковных и религиозных деятелей Раздел VI. «Антирелигиозник» и «Безбожник» о религии и церкви Раздел VII. Голод. 1920 -1922 годы Раздел VIII. О военной службе Раздел IX. Из зала суда



Список сокращений