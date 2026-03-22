Фаст - Толкование на книгу Экклезиаст

Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Ethics

Толкование дано на основании оригинального древнееврейского текста и различных его переводов. При этом использован художественный приём подачи материала - оно ведётся от лица бывшего царя, а ныне странствующего нищего философа. Используются в книге и образы русской художественной литературы.

Такая форма изложения сочетается с глубоким богословским размышлением над ветхозаветной книгой и основательным библиологическим, патрологическим и, отчасти, филологическим её анализом.

Поэтому толкование протоиерея Геннадия Фаста интересно и доступно не только специалистам, изучающим Писание в богословских учебных заведениях, не только церковному читателю, но и всякому светскому, в том числе не имеющему специальной научной подготовки.

Протоиерей Геннадий Фаст - Толкование на книгу Экклезиаст

Красноярск: Енисейский благовест, 2009. — 346 с.

Геннадий Фаст - Толкование на книгу Экклезиаст - Содержание

От издателей
От автора

Глава 1
Пролог: Суета сует
Круг первый: смена родов
Круг второй: круговращение солнца
Круг третий: круговерть ветров
Круг четвертый: кругооборот воды в природе
Круг пятый: ненасыщаемость зрения и слуха
Круг шестой: повторяемость событий
Забвение
Толкование основного текста книги Екклесиаста
Суета человеческой мудрости

Глава 2
Суета смеха и веселья
Услаждение вином
Суетность обретенного трудом богатства
Глупый и мудрый — одинакова ли их участь?
Иной унаследует плоды твоего труда. Глупому может достаться наследие мудрого
Разочарование первое: а не глупый ли унаследует труды мудрого?
Разочарование второе: труды твои достанутся иному, как будто они часть его
Разочарование третье: от твоих трудов тебе самому — ничего!
От Бога успех и даётся человеку доброму

Глава 3
Антиномия первая
Антиномия вторая
Антиномия третья
Антиномия четвертая
Антиномия пятая и антиномия шестая
Антиномия седьмая
Антиномия восьмая
Антиномия девятая и антиномия десятая
Антиномия одиннадцатая
Антиномия двенадцатая
Антиномия тринадцатая и антиномия четырнадцатая
Красота, вечность и непостижимость дел Божиих
Среднее житейское счастье без поисков высшего
Божьи дела пребывают вовек
Земной суд несправедлив. Бог всем судья
Есть ли разница в участи человека и животных?
Выход в усреднённом мещанском счастье

Глава 4
Несправедливость и бесцельность вокруг
Двоим лучше, нежели одному
Бедный, но умный юноша и старый неразумный царь

Глава 5
Подлинное благочестие
Скоропалительные обеты
Слово о власти
Суетность богатства
Усреднённое счастье

Глава 6
Тщетность богатства и славы

Глава 7
Плач и смех
Мудрость и глупость
Действование Божие в мире сем
Подлинная мудрость
Женщина
Что в итоге?

Глава 8
Дела Божьи непостижимы — знай своё место
Пути Божии неисследимы

Глава 9
Всему и всем — одно, мироздание безразлично к праведности и нечестию
Радости земной жизни вместо вечных ценностей
Успех в жизни — дело случая
Превосходство мудрости

Глава 10
Пагуба от глупости и помощь от мудрости
Глупость пустословия
Цари и князья

Глава 11
О добродетели, об утре и вечере нашей жизни
Утро юности

Глава 12
Вечер старости
Толкование первое — геронтологическое
Толкование второе — духовное
Толкование третье — историческое
Толкование четвертое — эсхатологическое

Эпилог

Приложение 1. Г. Фаст. Молебный канон, составленный по книге Екклесиаста

Приложение 2. А. Классен. Научно-исагогический обзор книги Екклесиаст
Автор книги Екклесиаст и датировка её происхождения
Каноническое достоинство книги
Ключи к пониманию книги Екклесиаста
История интерпретации книги

Библиография книг и источников, использованных в толковании на книгу Екклесиаста

Об авторе

