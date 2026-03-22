Толкование дано на основании оригинального древнееврейского текста и различных его переводов. При этом использован художественный приём подачи материала - оно ведётся от лица бывшего царя, а ныне странствующего нищего философа. Используются в книге и образы русской художественной литературы.
Такая форма изложения сочетается с глубоким богословским размышлением над ветхозаветной книгой и основательным библиологическим, патрологическим и, отчасти, филологическим её анализом.
Поэтому толкование протоиерея Геннадия Фаста интересно и доступно не только специалистам, изучающим Писание в богословских учебных заведениях, не только церковному читателю, но и всякому светскому, в том числе не имеющему специальной научной подготовки.
Протоиерей Геннадий Фаст - Толкование на книгу Экклезиаст
Красноярск: Енисейский благовест, 2009. — 346 с.
Геннадий Фаст - Толкование на книгу Экклезиаст - Содержание
От издателей
От автора
Глава 1
Пролог: Суета сует
Круг первый: смена родов
Круг второй: круговращение солнца
Круг третий: круговерть ветров
Круг четвертый: кругооборот воды в природе
Круг пятый: ненасыщаемость зрения и слуха
Круг шестой: повторяемость событий
Забвение
Толкование основного текста книги Екклесиаста
Суета человеческой мудрости
Глава 2
Суета смеха и веселья
Услаждение вином
Суетность обретенного трудом богатства
Глупый и мудрый — одинакова ли их участь?
Иной унаследует плоды твоего труда. Глупому может достаться наследие мудрого
Разочарование первое: а не глупый ли унаследует труды мудрого?
Разочарование второе: труды твои достанутся иному, как будто они часть его
Разочарование третье: от твоих трудов тебе самому — ничего!
От Бога успех и даётся человеку доброму
Глава 3
Антиномия первая
Антиномия вторая
Антиномия третья
Антиномия четвертая
Антиномия пятая и антиномия шестая
Антиномия седьмая
Антиномия восьмая
Антиномия девятая и антиномия десятая
Антиномия одиннадцатая
Антиномия двенадцатая
Антиномия тринадцатая и антиномия четырнадцатая
Красота, вечность и непостижимость дел Божиих
Среднее житейское счастье без поисков высшего
Божьи дела пребывают вовек
Земной суд несправедлив. Бог всем судья
Есть ли разница в участи человека и животных?
Выход в усреднённом мещанском счастье
Глава 4
Несправедливость и бесцельность вокруг
Двоим лучше, нежели одному
Бедный, но умный юноша и старый неразумный царь
Глава 5
Подлинное благочестие
Скоропалительные обеты
Слово о власти
Суетность богатства
Усреднённое счастье
Глава 6
Тщетность богатства и славы
Глава 7
Плач и смех
Мудрость и глупость
Действование Божие в мире сем
Подлинная мудрость
Женщина
Что в итоге?
Глава 8
Дела Божьи непостижимы — знай своё место
Пути Божии неисследимы
Глава 9
Всему и всем — одно, мироздание безразлично к праведности и нечестию
Радости земной жизни вместо вечных ценностей
Успех в жизни — дело случая
Превосходство мудрости
Глава 10
Пагуба от глупости и помощь от мудрости
Глупость пустословия
Цари и князья
Глава 11
О добродетели, об утре и вечере нашей жизни
Утро юности
Глава 12
Вечер старости
Толкование первое — геронтологическое
Толкование второе — духовное
Толкование третье — историческое
Толкование четвертое — эсхатологическое
Эпилог
Приложение 1. Г. Фаст. Молебный канон, составленный по книге Екклесиаста
Приложение 2. А. Классен. Научно-исагогический обзор книги Екклесиаст
Автор книги Екклесиаст и датировка её происхождения
Каноническое достоинство книги
Ключи к пониманию книги Екклесиаста
История интерпретации книги
Библиография книг и источников, использованных в толковании на книгу Екклесиаста
Об авторе
No comments yet. Be the first!