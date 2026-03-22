Толкование дано на основании оригинального древнееврейского текста и различных его переводов. При этом использован художественный приём подачи материала - оно ведётся от лица бывшего царя, а ныне странствующего нищего философа. Используются в книге и образы русской художественной литературы.

Такая форма изложения сочетается с глубоким богословским размышлением над ветхозаветной книгой и основательным библиологическим, патрологическим и, отчасти, филологическим её анализом.

Поэтому толкование протоиерея Геннадия Фаста интересно и доступно не только специалистам, изучающим Писание в богословских учебных заведениях, не только церковному читателю, но и всякому светскому, в том числе не имеющему специальной научной подготовки.

Протоиерей Геннадий Фаст - Толкование на книгу Экклезиаст

Красноярск: Енисейский благовест, 2009. — 346 с.

Геннадий Фаст - Толкование на книгу Экклезиаст - Содержание

От издателей

От автора

Глава 1

Пролог: Суета сует

Круг первый: смена родов

Круг второй: круговращение солнца

Круг третий: круговерть ветров

Круг четвертый: кругооборот воды в природе

Круг пятый: ненасыщаемость зрения и слуха

Круг шестой: повторяемость событий

Забвение

Толкование основного текста книги Екклесиаста

Суета человеческой мудрости

Глава 2

Суета смеха и веселья

Услаждение вином

Суетность обретенного трудом богатства

Глупый и мудрый — одинакова ли их участь?

Иной унаследует плоды твоего труда. Глупому может достаться наследие мудрого

Разочарование первое: а не глупый ли унаследует труды мудрого?

Разочарование второе: труды твои достанутся иному, как будто они часть его

Разочарование третье: от твоих трудов тебе самому — ничего!

От Бога успех и даётся человеку доброму

Глава 3

Антиномия первая

Антиномия вторая

Антиномия третья

Антиномия четвертая

Антиномия пятая и антиномия шестая

Антиномия седьмая

Антиномия восьмая

Антиномия девятая и антиномия десятая

Антиномия одиннадцатая

Антиномия двенадцатая

Антиномия тринадцатая и антиномия четырнадцатая

Красота, вечность и непостижимость дел Божиих

Среднее житейское счастье без поисков высшего

Божьи дела пребывают вовек

Земной суд несправедлив. Бог всем судья

Есть ли разница в участи человека и животных?

Выход в усреднённом мещанском счастье

Глава 4

Несправедливость и бесцельность вокруг

Двоим лучше, нежели одному

Бедный, но умный юноша и старый неразумный царь

Глава 5

Подлинное благочестие

Скоропалительные обеты

Слово о власти

Суетность богатства

Усреднённое счастье

Глава 6

Тщетность богатства и славы

Глава 7

Плач и смех

Мудрость и глупость

Действование Божие в мире сем

Подлинная мудрость

Женщина

Что в итоге?

Глава 8

Дела Божьи непостижимы — знай своё место

Пути Божии неисследимы

Глава 9

Всему и всем — одно, мироздание безразлично к праведности и нечестию

Радости земной жизни вместо вечных ценностей

Успех в жизни — дело случая

Превосходство мудрости

Глава 10

Пагуба от глупости и помощь от мудрости

Глупость пустословия

Цари и князья

Глава 11

О добродетели, об утре и вечере нашей жизни

Утро юности

Глава 12

Вечер старости

Толкование первое — геронтологическое

Толкование второе — духовное

Толкование третье — историческое

Толкование четвертое — эсхатологическое

Эпилог

Приложение 1. Г. Фаст. Молебный канон, составленный по книге Екклесиаста

Приложение 2. А. Классен. Научно-исагогический обзор книги Екклесиаст

Автор книги Екклесиаст и датировка её происхождения

Каноническое достоинство книги

Ключи к пониманию книги Екклесиаста

История интерпретации книги

Библиография книг и источников, использованных в толковании на книгу Екклесиаста

Об авторе