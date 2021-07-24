Фаусель - Мартин Лютер - Жизнь и дело - Том 2

Решение было принято. В Вормсе произошел разрыв со старыми властями. Последняя попытка принудить Лютера к · покорности закон­чилась провалом. Началось время рас­ кола. Евангелие стало восприниматься по­ разному. Одни вместе со старой Римской Церковью выступили против новшеств, дру­гие поддержали Вартбурr. Гравюра на меди из "Топографии" Маттеуса Мериана. (Франкфурт-на-Майне, 1650 r.). человека, который отвергал эту Церковь, так как хотел подчиняться только Священнему Писанию. Судьбоносные дни Вормского рейхстага остались позади. Лютер неспешно возвращался домой. Он пересек Гессен, въехавшей, снабжать пищей, оказывать какую бы то ни было помощь. Каждый, [выдавший] или схвативший его стор­онников, получает их имущество; его книги запреща­ется печатать и продавать. Все книги, затрагивающие вопросы веры, подлежали цензуре, которую должны были осуществлять епископы и университеты.

Но радость Алеандера по поводу этого успеха была заметно омрачена тем, как эдикт исполнялся. Правда, в Нидерландах на рыночных площадях городов запы­лали костры из книг Лютера. При виде их император, который возвращался из Вормса в свои наследственные земли, удовлетворенно-язвительно усмехался. Но в Гер­мании многие князья либо не могли, либо не хотели проводить эдикт в жизнь. Затем, летом 1521 г., возоб­новилась война империи с Францией. В этой ситуации императору было не до Лютер. [Дна службу ему было поставлено недавно возникшее ис­кусство гравюры. Наверно, никогда больше Германия не была столь едина в своем жертвенном служении ве­ликому делу, как в ту весеннюю пору Реформации.

Фаусель Генрих - Мартин Лютер - Жизнь и дело - Том 2

Биографический очерк и источники к биографии Лютера 1522-1546

Харьков: Майдан, 1996. — 400 с.

ISBN 966- 7077-05-5

Фаусель Генрих - Мартин Лютер - Жизнь и дело - Том 2 - Содержание

ИСКОРЕНЕНИЕ ФАНАТИЗМА В эпицентре идейных разногласий (1521 —1526)

Опальный в Вартбурге

Против идола из Галле

Монашеские обеты и Евангелие

Штурм Церкви в Виттенберге

Распространение Евангелия в Германии

Крестьянское восстание

Женитьба Лютера

О рабстве воли

Свобода и путы

СОЗДАНИЕ ЦЕРКВИ

Образование нового сообщества [христиан] (1526—1532)

Евангелический церковный порядок

Между ангелами и силами ада

Спор о Причастии

Сокрытая мудрость Божия

Война или мир?

Открывшаяся тайна

ЦЕРКОВЬ В ЭТОМ МИРЕ Последние дела... Последние заботы... следы... (1532—1545)

СЛОВО БОЖИЕ И ГЕРМАНИЯ

Пророческая миссия Лютера

Германия в свете закона и Евангелия

Император и князья в свете слова Божьего

СЛОВО БОЖИЕ И ЦЕРКОВЬ

Слово и дух

Границы Церкви

Истинный Собор

Итог

Маски дьявола

Два царства

НЕ ТЕРЯТЬ НАДЕЖДЫ!

В ожидании Судного дня (1546)

В тени смерти

Приговор Германии и Судный день

Конец

Венец славы

ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН