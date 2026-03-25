Дэвид Фауст – Поделиться истиной с ближним - Честные ответы на вопросы тех, кто ищет духовные истины в ХХI веке
Симферополь: Христианский научно-апологетический центр, 2007. - 256 с.
ISBN: 966-8180-81 -Х (Укр.)
ISBN: 0-7847-1077-5 (США)
Дэвид Фауст – Поделиться истиной с ближним – Содержание
Предисловие. Как появилась эта книга?
Введение. Как читать эту книгу
Глава 1. Вопросы, которые задают люди
Какие вопросы задавали Иисусу и как Он на них отвечал? С какими вопросами чаще всего встречаемся мы, рассказывая другим о Христе? Как отвечать на эти вопросы, проявляя доброту и уважение к тем, кто их задает?
Глава 2. Как делиться верой с людьми XXI века
В современной культуре - культуре постмодернизма - условия для благовестия существенно изменились. С какими новыми проблемами и взглядами встречаются современные христиане, стремящиеся поделиться своей верой?
Глава 3. Бен: правду ли говорит Библия?
Когда Бен узнал, что я преподаю Библию, на лице его появилось скептическое выражение: «Библия ! Да в этой книге ни единому слову нельзя верить !» Как моrут христиане помочь людям, подобным Бену, поверить в истинность Священного Писания?
Глава 4. Кэти: есть ли в реальном мире место для веры?
Одинокая женщина, решительная и целеустремленная, стремительно продвигается по служебной лестнице, но при этом ощущает пустоту в душе. Христиане кажутся Кэти примитивно мыслящими идеалистами, да лекими от реально сти. Может быть, вера в Боrа - это просто подпорки для слабых? Как христианская вера связана с реальным миром -- миром работы, бизнеса, политики, развлечений?
Глава 5. Пэт: кто же Он такой, этот Бог?
Пэт верит в реинкарнацию, ставит под сомнение исключительность христианства как единственно верной религии, считает, что путь важнее места н значения, и воспринимает Бога как НБТБ - «Нечто Большое Туманное и Белое». Как помочь ей найти истинного Бога, о Котором говорит Библия?
Глава 6. Странные идеи
Начинать с вопросов неверующих - можно ли назвать это библейским подходом к блаrовестию? Модель благовестия людям эпохи постмодернизма можно найти прямо в Библии - в новозаветной Книrе Деяний Святых Апостолов. Ранние христиане проповедовали язычникам совсем иначе, н ежели иудеям. Чему мы можем научиться у верующих первого века? Как нам выйти на современные улицы с Благой Вестью о Христе, если многие наши друзья, подобно древним афинянам, считают, что мы «влагаем в их уши что-то странное» (Деян . 17:20)?
Глава 7. Мэтт: что делать с сомнениями?
Мэтт - студент колледжа, талантливый, глубоко и свободно мыслящий - искренне стремится познать истину. Но даже уверовав во Христа, он все еще охвачен мучительными сомнениями, связанными с верой. Как помочь людям, подобным Мэтту? Все ли сомневающиеся одинаковы? Существуют ли лекарства от сомнений?
Глава 8. Бев: почему Бог позволил, чтобы это случилось со мной?
Бев - сорокапятилетняя стюардесса из Чикаго, в одиночку воспитывающая двух сыновей-подростков . Тридцать два года спустя после смерти отца от инфаркта она все еще думает о том, почему Бог так рано отнял его у нее и почему ей, совсем юной, пришлось пережить сексуальное насилие ... и почему распался ее брак ... Она сердится на Бога. Как могут христиане помочь таким людям, как Бев?
Глава 9. Так что же такое вера?
Размышляя над вопросами героев этой книги, мы обнаруживаем, что многие наши современники не только не знают, во что им верить, но и вообще не понимают, что такое вера. Эта глава помогает развеять некоторые заблуждения и предлагает ясное, основанное на Библии объяснение христианской веры.
Глава 10. Ёси: а как же наши семейные традиции?
«Сам я ни в каких богов не верю», говорит Ёси, японский пенсионер, бывший муниципальный чиновник. Однако он твердо придерживается синтоистских и буддистских традиций, которые на протяжении поколений соблюдала его семья. Как привести ко Христу человека, не желающего расставаться с традиционными верованиями своей семьи или своего народа?
Глава 11. Том и Даниэль: почему среди христиан столько лицемеров?
Эти супруги задаются классическим вопросом: «Почему среди христиан столько лицемеров?» Кому нужна церковь, если ее члены так же неискренни, как и неверующие?
Глава 12. Истина, свобода и терпимость
Трое из четырех американцев не верят в существование абсолютной истины. «Терпимость» - вот главный девиз современного мира. Как говорить истину в обществе, которое даже не уверено, что истина вообще существует?
Эпилог. К кому нам идти?
Где искать и как обрести душевный покой? Алкоголь, деньги, власть, материальные блага -- вс е это не способно заполнить пустоту в человеческой душе. Автор библейской Книги Екклесиаста задавался теми же вопросами, что и наши современники в эпоху постмодернизма. Только Христос способен утолить духовную жажду и даровать нам мир и надежду.
Приложение l. Вопросы Пэт : продолжение
Пэт - героиня 5-й главы -- в электронной переписке с автором книги задает важные вопросы о смерти и воскресении Иисуса.
Приложение 2. Некоторые вопросы и ответы из Библии
Планы занятий
Предлагаются два вида занятий: 1) для искателей духовных истин, готовых вести дискуссии о вере; 2) для воскресных школ или групп христиан, стремящихся проповедовать Благую Весть о Христе в эпоху постмодернизма.
