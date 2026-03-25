Фауст - Поделиться истиной с ближним

Фауст - Поделиться истиной с ближним
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology

Дэвид Фауст – Поделиться истиной с ближним - Честные ответы на вопросы тех, кто ищет духовные истины в ХХI веке

Симферополь: Христианский научно-апологетический центр, 2007. - 256 с.

ISBN: 966-8180-81 -Х (Укр.)

ISBN: 0-7847-1077-5 (США)

Дэвид Фауст – Поделиться истиной с ближним – Содержание

Предисловие. Как появилась эта книга?

Введение. Как читать эту книгу

Глава 1. Вопросы, которые задают люди

  • Какие вопросы задавали Иисусу и как Он на них отвечал? С какими вопросами чаще всего встречаемся мы, рассказывая другим о Христе? Как отвечать на эти вопросы, проявляя доброту и уважение к тем, кто их задает?

Глава 2. Как делиться верой с людьми XXI века

  • В современной культуре - культуре постмодернизма - условия для благовестия существенно изменились. С какими новыми проблемами и взглядами встречаются современные христиане, стремящиеся поделиться своей верой?

Глава 3. Бен: правду ли говорит Библия?

  • Когда Бен узнал, что я преподаю Библию, на лице его появилось скептическое выражение: «Библия ! Да в этой книге ни единому слову нельзя верить !» Как моrут христиане помочь людям, подобным Бену, поверить в истинность Священного Писания?

Глава 4. Кэти: есть ли в реальном мире место для веры?

  • Одинокая женщина, решительная и целеустремленная, стремительно продвигается по служебной лестнице, но при этом ощущает пустоту в душе. Христиане кажутся Кэти примитивно мыслящими идеалистами, да лекими от реально сти. Может быть, вера в Боrа - это просто подпорки для слабых? Как христианская вера связана с реальным миром -- миром работы, бизнеса, политики, развлечений?

Глава 5. Пэт: кто же Он такой, этот Бог?

  • Пэт верит в реинкарнацию, ставит под сомнение исключительность христианства как единственно верной религии, считает, что путь важнее места н значения, и воспринимает Бога как НБТБ - «Нечто Большое Туманное и Белое». Как помочь ей найти истинного Бога, о Котором говорит Библия?

Глава 6. Странные идеи

  • Начинать с вопросов неверующих - можно ли назвать это библейским подходом к блаrовестию? Модель благовестия людям эпохи постмодернизма можно найти прямо в Библии - в новозаветной Книrе Деяний Святых Апостолов. Ранние христиане проповедовали язычникам совсем иначе, н ежели иудеям. Чему мы можем научиться у верующих первого века? Как нам выйти на современные улицы с Благой Вестью о Христе, если многие наши друзья, подобно древним афинянам, считают, что мы «влагаем в их уши что-то странное» (Деян . 17:20)?

Глава 7. Мэтт: что делать с сомнениями?

  • Мэтт - студент колледжа, талантливый, глубоко и свободно мыслящий - искренне стремится познать истину. Но даже уверовав во Христа, он все еще охвачен мучительными сомнениями, связанными с верой. Как помочь людям, подобным Мэтту? Все ли сомневающиеся одинаковы? Существуют ли лекарства от сомнений?

Глава 8. Бев: почему Бог позволил, чтобы это случилось со мной?

  • Бев - сорокапятилетняя стюардесса из Чикаго, в одиночку воспитывающая двух сыновей-подростков . Тридцать два года спустя после смерти отца от инфаркта она все еще думает о том, почему Бог так рано отнял его у нее и почему ей, совсем юной, пришлось пережить сексуальное насилие ... и почему распался ее брак ... Она сердится на Бога. Как могут христиане помочь таким людям, как Бев?

Глава 9. Так что же такое вера?

  • Размышляя над вопросами героев этой книги, мы обнаруживаем, что многие наши современники не только не знают, во что им верить, но и вообще не понимают, что такое вера. Эта глава помогает развеять некоторые заблуждения и предлагает ясное, основанное на Библии объяснение христианской веры.

Глава 10. Ёси: а как же наши семейные традиции?

  • «Сам я ни в каких богов не верю», говорит Ёси, японский пенсионер, бывший муниципальный чиновник. Однако он твердо придерживается синтоистских и буддистских традиций, которые на протяжении поколений соблюдала его семья. Как привести ко Христу человека, не желающего расставаться с традиционными верованиями своей семьи или своего народа?

Глава 11. Том и Даниэль: почему среди христиан столько лицемеров?

  • Эти супруги задаются классическим вопросом: «Почему среди христиан столько лицемеров?» Кому нужна церковь, если ее члены так же неискренни, как и неверующие?

Глава 12. Истина, свобода и терпимость

  • Трое из четырех американцев не верят в существование абсолютной истины. «Терпимость» - вот главный девиз современного мира. Как говорить истину в обществе, которое даже не уверено, что истина вообще существует?

Эпилог. К кому нам идти?

  • Где искать и как обрести душевный покой? Алкоголь, деньги, власть, материальные блага -- вс е это не способно заполнить пустоту в человеческой душе. Автор библейской Книги Екклесиаста задавался теми же вопросами, что и наши современники в эпоху постмодернизма. Только Христос способен утолить духовную жажду и даровать нам мир и надежду.

Приложение l. Вопросы Пэт : продолжение

  • Пэт - героиня 5-й главы -- в электронной переписке с автором книги задает важные вопросы о смерти и воскресении Иисуса.

Приложение 2. Некоторые вопросы и ответы из Библии

Планы занятий

  • Предлагаются два вида занятий: 1) для искателей духовных истин, готовых вести дискуссии о вере; 2) для воскресных школ или групп христиан, стремящихся проповедовать Благую Весть о Христе в эпоху постмодернизма.

Added 25.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

zalservik 23 hours ago
Благодарю.

Related Books

All Books