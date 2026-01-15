Джон Файнберг - Нет Ему подобного - Учение о Боге

Джон Файнберг смотрит на богословие глазами философа и пишет о нем с характерным для философа вниманием к нелогичностям и противоречиям. Особое достоинство этого объемного, грамотного, ясного и детального изложения исторических христианских верований о Боге состоит в том, что автор подводит итог выдающимся философским трудам последних пятидесяти лет, выкорчевывая с богословской нивы путаницу и неразбериху. Перед вами новое эпохальное изложение учения о Боге, которое могло бы выйти из-под пера Бавинка, если бы он написал свою блестящую «Реформатскую догматику» на сто лет позже. Файнберг облекает философские рассуждения в наиболее удобоваримую форму, так что студентам, получающим возможность их понять и даже испытать удовольствие от чтения пространных обобщений, его книга послужит неизменно полезным и авторитетным источником знания.

Дж. ПЭКЕР, профессор богословия, Риджент-колледж

В этой книге мы находим редкое сочетание достоинств. Во-первых — автор, для которого ясность понятий не менее важна, чем абсолютная истинность библейского текста; во-вторых — рассуждения, избегающие обычного «или — или» и придающие одинаковую важность как Божьему всевластию, так и Божьей заботе; в-третьих — подход, который уделяет должное внимание и Божьему детерминизму, и Божьей вовлеченности в земные дела. Книга «Нет Ему подобного» отвечает на самые трудные интеллектуальные вопросы, с которыми сталкивается современное евангельское богословие.

Кевин Ванхузер, профессор систематического богословия, Евангельская богословская школа Троицы

Имеющие первостепенную важность принципы учения о Боге становились в последнее время предметом многочисленных споров. В своем всестороннем исследовании Джон Файнберг умело использует как библейские, так и философские ресурсы для анализа главных проблем, привлекавших к себе внимание. Эта его книга принесет церкви большую пользу.

Миллард Дж. Эриксон, почетный профессор богословия, Богословская семинария им. Труэтта, Университет Бэйлора

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Наверное, с моей стороны было неразумно думать, будто я могу написать книгу, посвященную учению о Боге. И все-таки, словно бабочка к огню, я снова и снова возвращался к этой мысли. В том или ином виде данная тема занимала главное место в большей части моих публикаций и зрелых размышлений. Конечно же, она заслуживает нашего внимания — ведь ничто не может быть важнее, чем познавать Бога еще лучше, чтобы еще больше преклоняться перед Ним.

Однако сфера рассуждений о Боге разрослась до невероятных размеров — особенно в современном мире. Многообразие появившихся за последние сто лет движений в области культуры вообще и богословия в частности поражает воображение. Возникновение постмодернистской модели рассуждений, которая постепенно завоевывает позиции не только в университетах, но и в обществе в целом, самым серьезным образом отразилось на нашем понимании того, кто такой Бог и что Он Собой представляет. И богословы, и люди, далекие от богословия, одинаково ищут Бога, Который принимал бы участие в их жизни и был бы отзывчив к их нуждам. Отстраненный Бог классического христианства чужд нашим современникам, и во всех слоях евангельского сообщества есть христиане, которые ощущают потребность значительно обновить или уточнить некоторые классические представления о Боге.

Поначалу я хотел изложить учение о Боге довольно стандартно. Но чем дольше я читал и размышлял о том, что происходит с Его образом в современном богословии, тем очевиднее становилось, что от меня требуется нечто другое. Я затрону большинство обычных тем, связанных с учением о Боге, но общий ход рассуждений будет выстроен с учетом проблем, актуальных для нашего времени. По сути, вопрос, стоящий перед евангельским богословом, заключается в следующем: как быть с классическими представлениями о Боге, дошедшими до нас через много- вековую историю церкви? Богословы процесса и открытости Бога убеж- дают отказаться от такого Бога и заменить Его более отзывчивым богом, которого предлагают они. На мой взгляд, их претензии к традиционной теологии действительно дают пищу для размышлений, но я не считаю, что предложенные ими боги решат проблему или что в их позиции более верно отражается библейское откровение о Боге. Как мне кажется, нужно не отбрасывать традиционные представления, а разобраться в их существе и воспроизвести с некоторыми уточнениями. Результат такого подхода вы и найдете на страницах моей книги.

Одно из преимуществ книги, посвященной исключительно учению о Боге, состоит в том, что она позволяет исследовать тему более обстоятельно, нежели стандартный учебник систематического богословия. Но даже в этом случае приходится выбирать, что включить, а от чего отказаться. Когда я решил сосредоточиться на актуальных тенденциях в рассуждениях о Боге, мне пришлось кое-чем пожертвовать. Одной из первых я вычеркнул главу об ангелах, сатане и бесах. Все эти области связаны с учением о сотворении мира и будут рассмотрены в соответствующем томе данной серии, наряду с учением о человеке. Далее, я хотел включить в книгу раздел об именах Бога — очень достойная тема, — но, увидев, какого размера достигла рукопись, передумал. За последние полвека в понимании божественных имен мало что изменилось, так что эта глава тоже показалась мне подходящим кандидатом на выбывание. Желающие легко найдут нужные сведения во многих стандартных евангельских учебниках богословия. Когда я осознал необходимость подробно остановиться на учении о божественном провидении, мне стало понятно, что рассмотреть заодно и все остальные деяния Бога не получится. Хотя Он действительно способен чудесным образом вмешиваться в жизнь нашего мира и время от времени явно так поступает, я не стал затрагивать эту тему особо. По ряду причин мне кажется, что для разговора о ней лучше подходят более общие сочинения по апологетике.

Так или иначе, вскоре я понял, что люди нечасто отваживаются сделать то, что я задумал осуществить. Есть много отдельных трудов о божественном провидении, о сотворении мира и о божественных качествах, но мало кто пытается вместить учение о Боге целиком в один том. За многие годы, ушедшие на исследования и написание этой книги, мне время от времени приходила в голову мысль, что пытаться втиснуть весь материал под одну обложку — безумная затея. Однако по милости и благости Бога мне удалось закончить начатое и достичь цельности изложения. Я с надеждой молюсь о том, чтобы структура и замысел этой книги привлекли внимание читателей и побудили их задуматься, даже если они не согласятся с моими выводами.

Джон Файнберг - Нет Ему подобного - Учение о Боге

Это издание осуществлено при поддержке Евро-азиатской аккредитационной ассоциации и Видеосеминарии Святой Троицы TVSEMINARY

Переводчик Д. А. Розет

Редактор Ю. А. Цыганков

«Библия для всех»

Евро-азиатская аккредитационная ассоциация

Видеосеминария Святой Троицы tvseminary

Санкт-Петербург 2021 г. - 1062 с.

Серия: Основания евангельского богословия

ISBN 978-5-7454-1670-5

John S. Feinberg

No One Like Him

2001 by John S. Feinberg

Published by Crossway Books, a publishing ministry of Good News Publishers 1300 Crescent Street, Wheaton, Illinois, 60187, U. S. A.

ISBN 1-58134-811-8

Джон Файнберг - Нет Ему подобного - Учение о Боге - Содержание

Предисловие

Предисловие главного редактора серии

От автора

Список сокращений

Глава 1. ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ I ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БОГЕ

Глава 2. МЫСЛЬ О БОГЕ

Глава 3. ЧТО ПРОИСХОДИТ С БОГОМ В СОВРЕМЕННОМ МЫШЛЕНИИ

Глава 4. ТЕОЛОГИЯ ПРОЦЕССА

ЧАСТЬ II БЫТИЕ И ПРИРОДА БОГА

Глава 5. СУЩЕСТВОВАНИЕ И СУЩЕСТВО БОГА

Глава 6. Качества Бога

Глава 7. КАЧЕСТВА БОГА, НЕ СВЯЗАННЫЕ С НРАВСТВЕННОСТЬЮ (П)

Глава 8. НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА БОГА

Глава 9. БОГ, ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ

Глава 10. УЧЕНИЕ О ТРОИЦЕ

ЧАСТЬ III ДЕЯНИЯ БОГА

Глава 11. БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ

Глава 12. УЧЕНИЕ О СОТВОРЕНИИ МИРА

Глава 13. ПРОВИДЕНИЕ: БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СВОБОДА

Глава 14. К0МПАТИБИЛИСТСКАЯ МОДЕЛЬ КОНКРЕТНОГО ВСЕВЛАСТИЯ

Глава 15. ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ И ПРЕДВЕДЕНИЯ

Глава 16. БОЖЕСТВЕННОЕ ПРОВИДЕНИЕ И ЗЛО

Глава 17. «НЕТ ПОДОБНОГО МНЕ»

Примечания

Указатель стихов из Библии

Именной указатель

Тематический указатель