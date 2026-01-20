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Файнберг - Когда нет простых ответов

Джон Файнберг - Когда нет простых ответов
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Сегодня в нашем мире страдают многие. Никто не может заранее сказать, где и когда случится несчастье. Людям, которые прежде не сталкивались с тяжкими испытаниями, нередко кажется, будто их эта чаша минует. Живущие в согласии со Словом Божьим особенно часто считают себя застрахованными от самых страшных бед. Христиане знают историю Иова, но единодушны во мнении, что его ситуация была единственной в своем роде. Им кажется вполне естественной мысль о том, что в большинстве случаев ужасные муки являются наказанием за какой-то страшный грех.

Все эти обычные представления оказались бесполезными, когда моя семья узнала новость, превзошедшую худшие наши страхи. Я расскажу о том, что случилось, и какие уроки я из этого извлек. Я никогда не думал, что возьмусь писать подобную книгу. И, конечно, мне бы хотелось как-то иначе приобрести опыт, которым я собираюсь с вами поделиться. Мне довелось пережить то, что раньше я не мог себе даже представить. Я рассказываю об этом в надежде, что моя история поддержит вас в трудную минуту и окажется полезной тем, кто служит страждущим.

Джон Файнберг - Когда нет простых ответов – Иной взгляд на Бога – страдания и зло

Пер. с англ. А. Спичак. — Самара: Благая Весть, 2022. — 192 с.

ISBN: 978-5-7454-1751-1

Джон Файнберг - Когда нет простых ответов - Содержание

  • Предисловие

  • Глава 1. Прелюдия к проблеме

  • Глава 2. Жизнь бывает унылой

  • Глава 3. Рецепт неудачи, или как не следует помогать страждущим

  • Глава 4. Благость Бога

  • Глава 5. Неизвестное будущее

  • Глава 6. Милосердие, справедливость и страдания праведников

  • Глава 7. Обманул ли нас Бог?

  • Глава 8. Как жить с умирающим?

  • Глава 9. Провидение и смысл жизни

  • Послесловие Патриции Файнберг

  • Приложение: Практическая польза страданий

Views 1 886
Rating 5.0 / 5
Added 20.01.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (14)

Comments (10 comments)

A
Avel 8 months ago

Большое спасибо!
S
Stas 9 months ago

К сожалению доступ истек. Можно обновить доступ?
E
esxatos 8 months ago

Файлы восстановлены на другом диске.
V
viktor_bn 2 years ago
Что то книги Джон Клэйпул и Карл-Хайнц Вальтер - Следы любви - Об опыте перенесения страданий НЕТ
B
brat Vadim 2 years ago

Она есть, нужно нажать на ссылку и затем прокрутить ее до конца вниз.
Y
youesxatos 3 years ago

Спасибо большое!
G
gios76 3 years ago

спасибо
S
Sergey05 3 years ago

Благодарю за подборку!
V
viktor_bn 3 years ago

Дякую за таку впливу підбірку у пошуку не простої відповіді, що до страждань 
V
viktor_bn 3 years ago

К этой колекции подойдет книга "УЖИН СО СКЕПТИКАМИ" Дж.Вайнса

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