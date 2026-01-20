Сегодня в нашем мире страдают многие. Никто не может заранее сказать, где и когда случится несчастье. Людям, которые прежде не сталкивались с тяжкими испытаниями, нередко кажется, будто их эта чаша минует. Живущие в согласии со Словом Божьим особенно часто считают себя застрахованными от самых страшных бед. Христиане знают историю Иова, но единодушны во мнении, что его ситуация была единственной в своем роде. Им кажется вполне естественной мысль о том, что в большинстве случаев ужасные муки являются наказанием за какой-то страшный грех.

Все эти обычные представления оказались бесполезными, когда моя семья узнала новость, превзошедшую худшие наши страхи. Я расскажу о том, что случилось, и какие уроки я из этого извлек. Я никогда не думал, что возьмусь писать подобную книгу. И, конечно, мне бы хотелось как-то иначе приобрести опыт, которым я собираюсь с вами поделиться. Мне довелось пережить то, что раньше я не мог себе даже представить. Я рассказываю об этом в надежде, что моя история поддержит вас в трудную минуту и окажется полезной тем, кто служит страждущим.

Джон Файнберг - Когда нет простых ответов – Иной взгляд на Бога – страдания и зло

Пер. с англ. А. Спичак. — Самара: Благая Весть, 2022. — 192 с.

ISBN: 978-5-7454-1751-1

Джон Файнберг - Когда нет простых ответов - Содержание