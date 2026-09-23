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Федичев - Взломать старение

Федичев - Взломать старение
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology, Health

«Взломать старение» — научно-популярная книга биофизика и технологического предпринимателя Петра Федичева о биологии старения и перспективах радикального продления здоровой человеческой жизни. Автор рассматривает старение не как неизбежный «износ» организма и не как следствие единственного молекулярного механизма, а как динамический процесс потери устойчивости сложной биологической системы. Опираясь на демографию, эволюционную биологию, генетику, физику сложных систем и исследования долгоживущих животных, Федичев показывает, почему борьба с отдельными возрастзависимыми болезнями имеет ограниченный эффект и почему современной медицине необходимо научиться воздействовать непосредственно на скорость старения.

Книга проводит читателя от истории человеческого отношения к смерти и закона Гомперца до генетики долголетия, биомаркеров биологического возраста, эпигенетических часов, искусственного интеллекта, больших медицинских данных и клинических испытаний потенциальных геропротекторов. Отдельно разбираются популярные рекомендации по образу жизни, интервальное голодание, БАДы, воспроизводимость научных исследований и отличие корреляции от причинной связи. Федичев последовательно отстаивает технооптимистическую позицию: увеличение здоровой продолжительности жизни на десятилетия он считает реалистичной задачей современной биомедицины, а конечной целью исследований — достижение у человека состояния пренебрежимого старения.

Федичев Пётр – Взломать старение – Почему теперь мы сможем жить дольше

М.: Альпина Диджитал, 2023. – 199 с.
ISBN 978-5-9614-8400-7

Федичев Пётр – Взломать старение – Содержание

  • Недетский вопрос

  • Memento mori (помни о смерти), или Краткая история смерти

  • Гуманитарный императив или дух времени?

    • Как заглянуть в будущее?

    • Дивиденды от долголетия

    • Что мы узнали?

  • Естественный предел

    • Живи ярко, умри молодым?

    • Что такое хорошее объяснение?

    • Организм как тепловая машина

    • Блеск и нищета теорий ограниченного ресурса

    • Что мы узнали?

  • Почему мы стареем?

    • Цепная реакция и конфликт цивилизаций

    • Старение и взрыв

    • Жизнь в безразличном равновесии

    • Жизнь без старости, или По ту сторону критической точки

    • Все, что нас не убивает…

    • «Эффект бабушки»

    • Хорошо быть богатым и здоровым

    • Что мы узнали?

  • Нити судьбы

    • Мутанты-долгожители в лаборатории

    • Мутанты-долгожители среди нас

    • Старение и гены

    • Бизнес на генах

    • Старение и накопление мутаций

    • Что мы узнали?

  • Про ложь и статистику

    • Про «зефирный эксперимент»

    • Кому же теперь верить?

    • Что мы узнали?

  • Правила жизни, или Хозяйке на заметку

    • О пользе страдания

    • Интервальное голодание

    • Ложка дегтя в бочку меда

    • Что мы узнали?

  • Крестовый поход против старения

    • Заряд космического оптимизма

    • Зов крови

    • Что мы узнали?

  • Как измерить старение?

    • Признаки старения

    • Связь между признаками старения и биологическим возрастом

    • Человек и его предел

    • Что мы узнали?

  • От лечения к предотвращению

    • Закон Мура наоборот

    • Бюрократы на страже здоровья и научной истины

    • Президент умер, но дело его живет. Медицина и большие данные

    • Болезнь, которой не было, или История статинов

    • Биотех и экспоненциальные технологии

    • Что мы узнали?

  • Укрощение старения

    • Таблетка от старости для человека?

    • Клиническое испытание лекарства от старения: ТАМЕ

    • Омоложение против биомаркера возраста

    • Про биологически активные добавки

    • Искусственный интеллект для биохакера

    • Медицина против ускоренного старения

    • Что мы узнали?

  • Невидимая рука хватает костлявую

    • Давид против Голиафа, или Дилемма инноватора

    • Что, если старение победить нельзя?

    • Как попасть в правильное будущее?

  • Благодарности

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Views 70
Rating 5.0 / 5
Added 23.09.2026
Author brat lexmak
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