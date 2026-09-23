Федичев - Взломать старение

«Взломать старение» — научно-популярная книга биофизика и технологического предпринимателя Петра Федичева о биологии старения и перспективах радикального продления здоровой человеческой жизни. Автор рассматривает старение не как неизбежный «износ» организма и не как следствие единственного молекулярного механизма, а как динамический процесс потери устойчивости сложной биологической системы. Опираясь на демографию, эволюционную биологию, генетику, физику сложных систем и исследования долгоживущих животных, Федичев показывает, почему борьба с отдельными возрастзависимыми болезнями имеет ограниченный эффект и почему современной медицине необходимо научиться воздействовать непосредственно на скорость старения.

Книга проводит читателя от истории человеческого отношения к смерти и закона Гомперца до генетики долголетия, биомаркеров биологического возраста, эпигенетических часов, искусственного интеллекта, больших медицинских данных и клинических испытаний потенциальных геропротекторов. Отдельно разбираются популярные рекомендации по образу жизни, интервальное голодание, БАДы, воспроизводимость научных исследований и отличие корреляции от причинной связи. Федичев последовательно отстаивает технооптимистическую позицию: увеличение здоровой продолжительности жизни на десятилетия он считает реалистичной задачей современной биомедицины, а конечной целью исследований — достижение у человека состояния пренебрежимого старения.

Федичев Пётр – Взломать старение – Почему теперь мы сможем жить дольше

М.: Альпина Диджитал, 2023. – 199 с.

ISBN 978-5-9614-8400-7

Федичев Пётр – Взломать старение – Содержание

Недетский вопрос

Memento mori (помни о смерти), или Краткая история смерти

Гуманитарный императив или дух времени? Как заглянуть в будущее? Дивиденды от долголетия Что мы узнали?

Естественный предел Живи ярко, умри молодым? Что такое хорошее объяснение? Организм как тепловая машина Блеск и нищета теорий ограниченного ресурса Что мы узнали?

Почему мы стареем? Цепная реакция и конфликт цивилизаций Старение и взрыв Жизнь в безразличном равновесии Жизнь без старости, или По ту сторону критической точки Все, что нас не убивает… «Эффект бабушки» Хорошо быть богатым и здоровым Что мы узнали?

Нити судьбы Мутанты-долгожители в лаборатории Мутанты-долгожители среди нас Старение и гены Бизнес на генах Старение и накопление мутаций Что мы узнали?

Про ложь и статистику Про «зефирный эксперимент» Кому же теперь верить? Что мы узнали?

Правила жизни, или Хозяйке на заметку О пользе страдания Интервальное голодание Ложка дегтя в бочку меда Что мы узнали?

Крестовый поход против старения Заряд космического оптимизма Зов крови Что мы узнали?

Как измерить старение? Признаки старения Связь между признаками старения и биологическим возрастом Человек и его предел Что мы узнали?

От лечения к предотвращению Закон Мура наоборот Бюрократы на страже здоровья и научной истины Президент умер, но дело его живет. Медицина и большие данные Болезнь, которой не было, или История статинов Биотех и экспоненциальные технологии Что мы узнали?

Укрощение старения Таблетка от старости для человека? Клиническое испытание лекарства от старения: ТАМЕ Омоложение против биомаркера возраста Про биологически активные добавки Искусственный интеллект для биохакера Медицина против ускоренного старения Что мы узнали?

Невидимая рука хватает костлявую Давид против Голиафа, или Дилемма инноватора Что, если старение победить нельзя? Как попасть в правильное будущее?

Благодарности

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