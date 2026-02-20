Федоров - Философия общего дела

Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy
Series Философские технологии: философия космизма (6 books)

В истории существуют духовные явления, содержание и смысл которых раскрываются не сразу. Пройдя малозаметно, затронув небольшой круг умов и сердец, они с течением времени все возрастают в величии и значении. К такого рода явлениям принадлежит наследие оригинального мыслителя, знаменитого библиотекаря Румянцевского музея, автора «Философии общего дела» Николая Федоровича Федорова (1829–1903), поразительно национальное по своим прозрениям и устремлениям и вместе с тем достигающее уровня универсальных, мировых идей.

Федоров Николай - Философия общего дела

Сост. А.Г. Гачевой, вступ. ст. С.Г. Семеновой, комментарии А.Г. Гачевой и С.Г. Семеновой

М.: Академический проект, 2020, 839 с.

Серия "Философские технологии: философия космизма"

ISBN 978-5-8291-3338-2

Федоров Николай - Философия общего дела - Содержание

Московский Сократ

  • Горизонтальное положение и вертикальное — смерть и жизнь

  • Супраморализм, или всеобщий синтез... (т. е. всеобщее объединение)

  • Статьи религиозного содержания

  • Статьи философского содержания

  • Статьи об искусстве и литературе

  • Статьи о регуляции природы

  • Статьи о разоружении и умиротворении

  • Философия музея и библиотеки. Отечествоведение

  • Статьи и заметки о Москве и Московском Кремле

  • Конец сиротства: безграничное родство

Комментарии

Views 79
Rating
Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

