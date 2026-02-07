Федоров - Тотем без табу
«Тотем без табу» — это уникальное сочетание академической глубины и практического драйва. Ян Федоров пишет как опытный «полевой» врач, который не боится заходить на территорию безумия. Книга наполнена живыми клиническими примерами, которые читаются как интеллектуальный детектив.
Главная ценность работы — в гуманизации пациента с тяжелым расстройством. Автор доказывает, что за самым «безумным» симптомом стоит логика выживания и потребность в человеческом контакте. Это книга о терпении, о способности терапевта выдерживать агрессию и хаос пациента, оставаясь для него надежной опорой. Она незаменима для психологов, психиатров и психоаналитиков, которые стремятся работать с «трудными» случаями, выходя за рамки простого медикаментозного подавления симптомов.
Федоров Я. О. - Тотем без табу: психоанализ доэдипальных состояний (шизофрения, расстройства личности, аффективные расстройства и др.)
М.: Академический проект, 2022. — 202 с. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-3959-9
Федоров Я. О. - Тотем без табу – Содержание
Вступительное слово А. Л. Непомящего (Alexandre Nepomiachty)
Вступительное слово проф. С. М. Бабина
Предисловие к третьему изданию
Введение
Глава 1. Определения и понятия
Глава 2. Теория Хаймана Спотница
Глава 3. Основные понятия современного психоанализа
Глава 4. Инструменты и тактика
Глава 5. Практические вопросы
Глава 6. Результаты собственных исследований использования современного психоанализа в индивидуальной и групповой практике
Глава 7. Клинические случаи
Глава 8. Проект «Оптимистическая психиатрия»
Заключение
Библиография
Сведения об авторах
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