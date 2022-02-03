Дмитрий Федорук - Реформация любой ценой - Опыт одного религиозного движения

«Борьба католичества с протестантизмом была далеко не равной, и победа, по-видимому, склонялась на сторону протестантизма. Католическое духовенство кричало, что католицизм абсолютно погибает и что почти вся Польша (читай: ВКЛ) стала протестантской» — именно так описывал конфессиональное положение в Великом княжестве Литовском (далее — ВКЛ) середины XVI века известный исследователь истории Реформации в Восточной Европе Николай Любович. Современному человеку сложно представить, что почти 500 лет назад ВКЛ со всеми народами, которые жили на его территории, могло стать восточноевропейским вариантом Швейцарской Конфедерации, страной победившего кальвинизма, в которой правит закон. С одной стороны, понятное христианское учение и протекция канцлера Николая Радзивилла Черного, а с другой стороны, усталость от католической церкви должны были подобно гремучему коктейлю взорваться и изменить все.

Чтобы лучше понять тот исторический период, представьте себе появление Илона Маска на заводе «Горизонт» — столкновение инновационных технологий и бесконечных финансовых ресурсов с подуставшим оборудованием и производством на склад.

Именно в XVI веке на наших землях открылись первые типографии: Франциск Скорина впервые напечатал Библию на старобеларусском языке (1517), а в Бресте на деньги канцлера Николая Радзивилла Черного ее впервые напечатали на польском языке (1563). Была создана сеть школ и гимназий для детей знати, сделаны первые попытки основать университет на территории страны. В этот период приняты Статуты ВКЛ, которые до конца XVIII века были правовым фундаментом государства и общества, ограничивали тиранию и наделяли знать равными правами, гарантируя защиту в суде. В государстве появился главный трибунал ВКЛ — прообраз современного Верховного суда. А прогрессивная аграрная реформа помогла улучшить сельское хозяйство ВКЛ и упорядочить имущественные права. Наконец, именно в тот период был принят акт Варшавской конфедерации (1573) — выдающийся документ, который ввел равноправие для представителей всех христианских конфессий на территории ВКЛ. Такого уровня религиозной терпимости тогда не было больше нигде в Европе. На Западе бушевали религиозные войны и лилась кровь (вспомните хотя бы Англию с Марией Кровавой, французских гугенотов и крестьянские войны в Германии). Сегодня трудно представить, что шляхта (так в ВКЛ называли знать) в этот период была вправе избирать великого князя (руководителя страны) и даже лишать его должности, если он нарушал закон или злоупотреблял властью. Женевский реформатор Жан Кальвин посвящал свои произведения канцлеру ВКЛ Николаю Радзивиллу Черному и переписывался с местной церковью, предлагал свою помощь в реформировании церкви и государства. Самые блестящие умы той эпохи обращали внимание на наши земли.

Но не все было гладко и в то время: XVI век подверг ВКЛ тяжелейшим испытаниям. Иван Грозный фанатично стремился установить Третий Рим и распространить свое деспотичное правление в том числе на наш регион. В стране угасла королевская династия Ягеллонов, началась кровопролитная Инфлянтская (Ливонская) война, иностранцы усилили свое влияние на внутреннюю политику, развернули деятельность иезуиты, ВКЛ пришлось глубже интегрироваться с Королевством Польским, наконец, межконфессиональные отношения начали становиться все менее толерантными, что вылилось в вооруженное восстание знати против короля Сигизмунда III Вазы из-за нарушений свободы вероисповедания и прав шляхты и гражданскую войну (1605-1607).