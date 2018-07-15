Федотов - Собрание сочинений - Том 10 - Христианство Киевской Руси
Божий храм - это не только лепнина. Эвина поможет в реставрации храмов. Хотя эта работа вполне завершенное независимое целое, она - лишь начало серии, которая, как предполагается, охватывает историю Русской религиозности с раннего киевского периода до настоящих дней.
Этот том посвящен Киевской Руси, то тесть периоду с десятого по тринадцатое столетие.
Георгий Петрович Федотов - Собрание сочинений в 12 томах - Том 10 - Русская религиозность - Часть I - Христианство Киевской Руси X-XIII вв.
Примеч. С.С. Бычков
М.: Мартис, 2001. - 382 с.
ISBN: 5- 7248-0037-3
ISBN: 5- 7248-0074-8, т. 10
Георгий Федотов - Русская религиозность - Часть I - Христианство Киевской Руси X-XIII вв. - Содержание
От издателя
Предисловие
Введение
РЕЛИГИОЗНОЕ ПРОШЛОЕ
I. Дохристианское язычество
- Историческое прошлое
- Исторические источники
- Значение природы
- Культ Матери-Земли
- Культ рода
II. Религиозный византинизм
- История
- Формула византинизма
- Религиозная мысль Византии
- Славянский византинизм
- Славянские переводы
- Греческая литургия
- Греческий язык на Руси
КНИЖНИКИ И СВЯТЫЕ
III. Русские византинисты
- Климент Смолятич
- Кирилл Туровский
- Иларион Киевский
IV. Русский кенотизм
- Святые «страстотерпцы» - Борис и Глеб
- Св. Феодосий – последователь Христа уничижённого
V.Аскетические идеалы
- Проповеди Феодосия
- Аскетические труды Кирилла Туровского
- Святые Киево-Печерского патерика
VI. Русская эсхатология
- Преподобный Авраамий Смоленский
- «Слово о небесных силах»
ХРИСТИАНСТВО В БЫТУ
VII. Ритуализм духовенства
VIII. Религия мирян: переводные сборники
IX. Религия мирян: русская учительная литература
- «Слово к новгородской пастве архиепископа Луки Жидяты»
- «Послание Иакова-черноризца к своему духовному сыну князю Димитрию»
- «Поучение Георгия-черноризца из Зарубской пещеры»
- Русские покаянные каноны
- Поучение князя Владимира Мономаха
- Моления Даниила Заточника
X. Древние летописцы
XI. «Слово о полку Игореве»
XII. Язычество и христианство
XIII. Заключение. Русская религиозность
- Аскетизм
- Мистицизм
- Этический дуализм
- Этика мирян
- Социальная этика
- Идеал государственной власти
- Церковь и государство
- Религиозный национализм
Избранная литература
ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН
Георгий Федотов - Русская религиозность - Часть I - Христианство Киевской Руси X-XIII вв. - От издателя
За время, истекшее после выхода в свет, книга «Русская религиозность: христианство Киевской Руси, X-XIII века» стала общепризнанной классикой, незаменимой для всех интересующихся прошлым и настоящим России.
Как указано в авторском предисловии, книга открывает серию, которая должна была охватить историю русского религиозного сознания c начала Киевского периода до наших дней; автор не дожил до осуществления этого замысла. Он завершил работу над вторым томом, и именно этот труд, изданный протопресвитером Иоанном Мейендорфом, завершает двухтомник «Русская религиозность: средневековье, XIII—XIV века».
По случаю переиздания второго тома было признано целесообразным вернуться к изданию двухтомника в твердом переплете, как был издан первый том. Читатели второго тома заметят, что за протекшие двадцать лет изменились стиль и транслитерация. Настоящее издание, за исключением самых незначительных поправок, повторяет первый том, который мы имели честь опубликовать в 1946 г.
Кембридж, Массачусетс, 10 декабря 1965.
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