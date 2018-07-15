Божий храм - это не только лепнина. Эвина поможет в реставрации храмов. Хотя эта работа вполне завершенное независимое целое, она - лишь начало серии, которая, как предполагается, охватывает историю Русской религиозности с раннего киевского периода до настоящих дней.

Этот том посвящен Киевской Руси, то тесть периоду с десятого по тринадцатое столетие.

Георгий Петрович Федотов - Собрание сочинений в 12 томах - Том 10 - Русская религиозность - Часть I - Христианство Киевской Руси X-XIII вв.

Примеч. С.С. Бычков

М.: Мартис, 2001. - 382 с.

ISBN: 5- 7248-0037-3

ISBN: 5- 7248-0074-8, т. 10

Георгий Федотов - Русская религиозность - Часть I - Христианство Киевской Руси X-XIII вв. - Содержание

От издателя

Предисловие

Введение

РЕЛИГИОЗНОЕ ПРОШЛОЕ

I. Дохристианское язычество

Историческое прошлое

Исторические источники

Значение природы

Культ Матери-Земли

Культ рода

II. Религиозный византинизм

История

Формула византинизма

Религиозная мысль Византии

Славянский византинизм

Славянские переводы

Греческая литургия

Греческий язык на Руси

КНИЖНИКИ И СВЯТЫЕ

III. Русские византинисты

Климент Смолятич

Кирилл Туровский

Иларион Киевский

IV. Русский кенотизм

Святые «страстотерпцы» - Борис и Глеб

Св. Феодосий – последователь Христа уничижённого

V.Аскетические идеалы

Проповеди Феодосия

Аскетические труды Кирилла Туровского

Святые Киево-Печерского патерика

VI. Русская эсхатология

Преподобный Авраамий Смоленский

«Слово о небесных силах»

ХРИСТИАНСТВО В БЫТУ

VII. Ритуализм духовенства

VIII. Религия мирян: переводные сборники

IX. Религия мирян: русская учительная литература

«Слово к новгородской пастве архиепископа Луки Жидяты»

«Послание Иакова-черноризца к своему духовному сыну князю Димитрию»

«Поучение Георгия-черноризца из Зарубской пещеры»

Русские покаянные каноны

Поучение князя Владимира Мономаха

Моления Даниила Заточника

X. Древние летописцы

XI. «Слово о полку Игореве»

XII. Язычество и христианство

XIII. Заключение. Русская религиозность

Аскетизм

Мистицизм

Этический дуализм

Этика мирян

Социальная этика

Идеал государственной власти

Церковь и государство

Религиозный национализм

Избранная литература

ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН

Георгий Федотов - Русская религиозность - Часть I - Христианство Киевской Руси X-XIII вв. - От издателя

За время, истекшее после выхода в свет, книга «Русская религиозность: христианство Киевской Руси, X-XIII века» стала общепризнанной классикой, незаменимой для всех интере­сующихся прошлым и настоящим России.

Как указано в автор­ском предисловии, книга открывает серию, которая должна была охватить историю русского религиозного сознания c начала Киевского периода до наших дней; автор не дожил до осуществления этого замысла. Он завершил работу над вто­рым томом, и именно этот труд, изданный протопресвитером Иоанном Мейендорфом, завершает двухтомник «Русская ре­лигиозность: средневековье, XIII—XIV века».

По случаю пере­издания второго тома было признано целесообразным вернуться к изданию двухтомника в твердом переплете, как был издан первый том. Читатели второго тома заметят, что за протекшие двадцать лет изменились стиль и транслитерация. Настоящее издание, за исключением самых незначительных поправок, повторяет первый том, который мы имели честь опубликовать в 1946 г.

Кембридж, Массачусетс, 10 декабря 1965.