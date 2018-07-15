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Федотов - Собрание сочинений - Том 10 - Христианство Киевской Руси

Собрание сочинений в 12 т. Т.10: Русская религиозность. Часть I. Христианство Киевской Руси X-XIII вв.
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Божий храм - это не только лепнина. Эвина поможет в реставрации храмов. Хотя эта работа вполне завершенное независимое целое, она - лишь начало серии, которая, как предполагается, охватывает историю Русской религиозности с раннего киевского периода до настоящих дней.
Этот том посвящен Киевской Руси, то тесть периоду с десятого по тринадцатое столетие.

Георгий Петрович Федотов - Собрание сочинений в 12 томах - Том 10 - Русская религиозность - Часть I - Христианство Киевской Руси X-XIII вв.

Примеч. С.С. Бычков
М.: Мартис, 2001. - 382 с.
ISBN: 5- 7248-0037-3
ISBN: 5- 7248-0074-8, т. 10

Георгий Федотов - Русская религиозность - Часть I - Христианство Киевской Руси X-XIII вв. - Содержание

От издателя
Предисловие
Введение

РЕЛИГИОЗНОЕ ПРОШЛОЕ

I. Дохристианское язычество
  • Историческое прошлое
  • Исторические источники
  • Значение природы
  • Культ Матери-Земли
  • Культ рода
II. Религиозный византинизм
  • История
  • Формула византинизма
  • Религиозная мысль Византии
  • Славянский византинизм
  • Славянские переводы
  • Греческая литургия
  • Греческий язык на Руси

КНИЖНИКИ И СВЯТЫЕ

III. Русские византинисты
  • Климент Смолятич
  • Кирилл Туровский
  • Иларион Киевский
IV. Русский кенотизм
  • Святые «страстотерпцы» - Борис и Глеб
  • Св. Феодосий – последователь Христа уничижённого
V.Аскетические идеалы
  • Проповеди Феодосия
  • Аскетические труды Кирилла Туровского
  • Святые Киево-Печерского патерика
VI. Русская эсхатология
  • Преподобный Авраамий Смоленский
  • «Слово о небесных силах»

ХРИСТИАНСТВО В БЫТУ

VII. Ритуализм духовенства
VIII. Религия мирян: переводные сборники
IX. Религия мирян: русская учительная литература
  • «Слово к новгородской пастве архиепископа Луки Жидяты»
  • «Послание Иакова-черноризца к своему духовному сыну князю Димитрию»
  • «Поучение Георгия-черноризца из Зарубской пещеры»
  • Русские покаянные каноны
  • Поучение князя Владимира Мономаха
  • Моления Даниила Заточника
X. Древние летописцы
XI. «Слово о полку Игореве»
XII. Язычество и христианство
XIII. Заключение. Русская религиозность
  • Аскетизм
  • Мистицизм
  • Этический дуализм
  • Этика мирян
  • Социальная этика
  • Идеал государственной власти
  • Церковь и государство
  • Религиозный национализм
Избранная литература
ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН

Георгий Федотов - Русская религиозность - Часть I - Христианство Киевской Руси X-XIII вв. - От издателя

За время, истекшее после выхода в свет, книга «Русская религиозность: христианство Киевской Руси, X-XIII века» стала общепризнанной классикой, незаменимой для всех интере­сующихся прошлым и настоящим России.
Как указано в автор­ском предисловии, книга открывает серию, которая должна была охватить историю русского религиозного сознания c начала Киевского периода до наших дней; автор не дожил до осуществления этого замысла. Он завершил работу над вто­рым томом, и именно этот труд, изданный протопресвитером Иоанном Мейендорфом, завершает двухтомник «Русская ре­лигиозность: средневековье, XIII—XIV века».
По случаю пере­издания второго тома было признано целесообразным вернуться к изданию двухтомника в твердом переплете, как был издан первый том. Читатели второго тома заметят, что за протекшие двадцать лет изменились стиль и транслитерация. Настоящее издание, за исключением самых незначительных поправок, повторяет первый том, который мы имели честь опубликовать в 1946 г.
Кембридж, Массачусетс, 10 декабря 1965.
Views 492
Rating 5.0 / 5
Added 15.07.2018
Author brat Warden
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5.0/5 (2)

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