Георгий Федотов - Русская религиозность - Средние века

Федотов - Собрание сочинений - Том 11 - Русская религиозность
В этих исследованиях, так же как и в серии статей, публиковавшихся в эмигрантских русских журналах, Федотов проторил путь литературному и научному жанру, который в совpeмeнной русской религиозной литературе представлен удивительно бедно.
Этот жанр - агиография, понимаемая не как перепевы средневековых житий святых, где переплелись история и легенды, и не как рационалистическая «демифологизация», а как подлинное изображение людей Божиих, предстоящих пред своим Владыкой и своими ближними во всей целостности религиозной и исторической индивидуальности.
Усилия Федотова увенчались успехом - он сумел сочетать отличное историческое образование, полученное им в Санкт-Петербургском университете, со способностью интерпретировать первоисточники и исключительной проницательностью к проблемам религиозной жизни и человеческой жизни вообще.
В своих научных трудах Федотов всегда оставался «гуманистом», любящим людей, или попросту - настоящим христианином.
Георгий Петрович Федотов - Собрание сочинений в 12 томах - Том 11 - Русская религиозность - Часть II - Средние века - XIII - XV вв.
Примеч. С.С. Бычков
М.: Мартис, 2004. - 367 с.
ISBN: 5- 7248-0037-3
ISBN: 5- 7248-0077-7, т. 11
Георгий Федотов - Русская религиозность - Часть II - Средние века. XIII - XV вв. - Содержание
Предисловие
I. Историческая обстановка
- Русское средневековье
- Прследствия монгольского нашествия
- Церковь и завоеватели
- Политическая и социальная структура
- Культурное развитие
II. Христианская этика мирян
III. Первая русская секта
IV. Феодальный мир
V. Республика Святой Софии
VI. Преподобный Сергий Радонежский
VII. Святитель Стефан Пермский - миссионер
VIII. Русская Фиваида
IX. Преподобный Нил Сорский
Х. Преподобный Пафнутий Боровский
XI. Преподобный Иосиф Волоцкий
XII. Юродивые
XIII. Искусство и религия
XIV. Трагедия древнерусской святости
XV. Заключение
ПРИМЕЧАНИЯ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Георгий Федотов - Русская религиозность - Часть II - Средние века. XIII - XV вв. - Предисловие
«Я пытаюсь описать субъективную сторону религии в противоположность ее объективной стороне, оставляя в стороне церковные догматы, таинства, обряды, богослужения, каноническое право и т. п. Меня интересует человек, человек религиозный, и его отношение к Богу, миру и своему ближнему, отношение не только эмоциональное, но также интеллектуальное, и волевое, то есть целостное отношение человека. Целостность религиозной личности является невидимым центром, из которого берут начало и обретают смысл основные явления не только религиозной, но и культурной жизни вообще... Я не отрицаю сверхъестественного, Божественного характера христианства как религии Откровения. Но я считаю, что ее реализация начинается с человеческого отклика на Божественную Благодать. История христианства есть история этого отклика; его культура - это культура соответствующего опыта».
Таков подход Г. П. Федотова к русской истории, как он сформулировал его в предисловии к первому тому «Русской религиозности», охватывающему Киевский период русского христианства с Х по XIII столетия. Над вторым томом профессор Федотов работал вплоть до своей смерти в 1951 году. Именно этот второй том, к сожалению частично не завершенный, мы предлагаем читателю.
В своем понимании религиозной истории России и в поисках, прежде всего, «человеческого отклика на Благодать», Федотов опирался на фундаментальное убеждение православных христиан в том, что Бог продолжает действовать в истории, а человек является Его «соработником», что с того момента, как Слово стало плотью, десница Божия принимает участие в истории через тех людей, которые свободно и ответственно откликаются на дар искупления. Отсюда особая роль в православном благочестии и вообще в религии святых - тех, кого Церковь почитает как людей, откликнувшихся на Божий призыв и реализовавших сверхъестественные возможности, дарованные им Богом.
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