Георгий Федотов - Русская религиозность - Средние века

В этих исследованиях, так же как и в серии статей, публиковавшихся в эмигрантских русских журналах, Федотов проторил путь литературному и научному жанру, который в совpeмeнной русской религиозной литературе представлен удивительно бедно.

Этот жанр - агиография, понимаемая не как перепевы средневековых житий святых, где переплелись история и легенды, и не как рационалистическая «демифологизация», а как подлинное изображение людей Божиих, предстоящих пред своим Владыкой и своими ближними во всей целостности религиозной и исторической индивидуальности.

Усилия Федотова увенчались успехом - он сумел сочетать отличное историческое образование, полученное им в Санкт-Петербургском университете, со способностью интерпретировать первоисточники и исключительной проницательностью к проблемам религиозной жизни и человеческой жизни вообще.

В своих научных трудах Федотов всегда оставался «гуманистом», любящим людей, или попросту - настоящим христианином.