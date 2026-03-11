Fee - Revelation
Книга Гордона Фи «Откровение: Комментарий Нового Завета» (Revelation: New Covenant Commentary) представляет собой образцовый труд одного из самых уважаемых исследователей Нового Завета. Автор ставит перед собой задачу сделать текст Откровения понятным и живым для современного читателя, не прибегая к спекулятивным прогнозам о конце света. Основная идея комментария заключается в том, что книга Иоанна — это прежде всего пастырское послание, написанное для конкретных церквей первого века, находящихся под давлением Римской империи, и его главным смыслом является непоколебимая верность Христу как истинному Господу истории.
Содержательная часть книги построена на тщательном экзегетическом анализе, где Фи мастерски раскрывает богатство ветхозаветных аллюзий, пронизывающих каждую главу Откровения. Автор подробно рассматривает структуру видений — от писем семи церквям до величественного финала в Новом Иерусалиме, — подчеркивая, что Иоанн использует язык образов не для кодирования дат, а для передачи духовной реальности. Гордон Фи уделяет особое внимание христоцентричности текста, показывая, как образ Агнца объединяет все пророческие линии и дает верующим силу противостоять любому «Вавилону» своего времени, сохраняя надежду на окончательное Божье торжество.
Текст написан в характерном для Фи стиле: сочетание строгой академической точности с глубокой духовной теплотой и ясностью изложения. Автор избегает излишней технической терминологии, что делает комментарий доступным не только для ученых и пасторов, но и для широкого круга вдумчивых читателей Библии. Работа служит надежным путеводителем, который помогает увидеть в Откровении не пугающую головоломку, а мощный призыв к поклонению и стойкости. Это чтение, которое возвращает читателю радость от изучения Писания, напоминая, что победа уже одержана Христом, и это знание должно преображать нашу жизнь здесь и сейчас.
Gordon D. Fee – Revelation: A New Covenant Commentary
United Kingdom by The Lutterworth Press, 2013 – 404
ISBN: 978 0 7188 9280 7
Gordon D. Fee – Revelation: A New Covenant Commentary – Contents
Preface
Introduction
The Introduction (Revelation 1)
The Letters to the Seven Churches (Revelation 2–3)
Fusing the Horizons: Christ and His Church(es)
John’s Vision of Heaven and Earth (Revelation 4–6)
Fusing the Horizons: Getting One’s Priorities in Order
An Interlude in Two Parts (Revelation 7)
The Blowing of the Seven Trumpets (Revelation 8–11)
The Holy War Is Engaged (Revelation 12:1—14:13)
Prelude to the (Original) Tale of Two Cities (Revelation 14:14–20)
The Seven Bowls of God’s Wrath (Revelation 15–16)
The (Original) Tale of Two Cities, Part 1: The Demise of Rome (17:1—19:10)
The Last Battle and the End of Evil (Revelation 19:11—20:15)
The (Original) Tale of Two Cities, Part 2: God Makes All Things New (Revelation 21:1—22:5)
Fusing the Horizons: The Original Tale of Two Cities
The Wrap-Up (or Epilogue) (Revelation 22:6–21)
Selected Bibliography
No comments yet. Be the first!