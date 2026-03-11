Книга Гордона Фи «Откровение: Комментарий Нового Завета» (Revelation: New Covenant Commentary) представляет собой образцовый труд одного из самых уважаемых исследователей Нового Завета. Автор ставит перед собой задачу сделать текст Откровения понятным и живым для современного читателя, не прибегая к спекулятивным прогнозам о конце света. Основная идея комментария заключается в том, что книга Иоанна — это прежде всего пастырское послание, написанное для конкретных церквей первого века, находящихся под давлением Римской империи, и его главным смыслом является непоколебимая верность Христу как истинному Господу истории.

Содержательная часть книги построена на тщательном экзегетическом анализе, где Фи мастерски раскрывает богатство ветхозаветных аллюзий, пронизывающих каждую главу Откровения. Автор подробно рассматривает структуру видений — от писем семи церквям до величественного финала в Новом Иерусалиме, — подчеркивая, что Иоанн использует язык образов не для кодирования дат, а для передачи духовной реальности. Гордон Фи уделяет особое внимание христоцентричности текста, показывая, как образ Агнца объединяет все пророческие линии и дает верующим силу противостоять любому «Вавилону» своего времени, сохраняя надежду на окончательное Божье торжество.

Текст написан в характерном для Фи стиле: сочетание строгой академической точности с глубокой духовной теплотой и ясностью изложения. Автор избегает излишней технической терминологии, что делает комментарий доступным не только для ученых и пасторов, но и для широкого круга вдумчивых читателей Библии. Работа служит надежным путеводителем, который помогает увидеть в Откровении не пугающую головоломку, а мощный призыв к поклонению и стойкости. Это чтение, которое возвращает читателю радость от изучения Писания, напоминая, что победа уже одержана Христом, и это знание должно преображать нашу жизнь здесь и сейчас.

Gordon D. Fee – Revelation: A New Covenant Commentary

United Kingdom by The Lutterworth Press, 2013 – 404

ISBN: 978 0 7188 9280 7

