Фельдан - Строго конфиденциально: родителям о детях

Недавно моя (Шонти) семья и наши друзья от правились на выходные в поход с ночевкой. Нас было восемь взрослых и восемь детей-дошкольников. Не угомонный смех сопровождал нашу поездку, и мы с трудом могли выкроить время для отдыха, но зато со хранились такие замечательные воспоминания! Одно из них навсегда останется в моей памяти. Мы вместе с другой группой отдыхающих, где была в основном молодежь, поехали покататься на телеге с сеном. Накатавшись, мы слезли с телеги и мед ленно пошли назад к нашим палаткам. Одна из мам тех молодых ребят с улыбкой посмотрела на наших малышей и сказала: "Наслаждайтесь, пока ваши дети маленькие".

Она кивнула на группу долговязых худых подростков, которые шли впереди нас по извилистой сельской дороге: "Не успеете оглянуться, как они станут такими же". И тут, как по сигналу, наши дети вы рвались из рук и сначала пошли, а потом и побежали вперед. Эта картина отпечаталась у меня в памяти: в лучах заходящего солнца маленькие дети с восхищением в глазах догоняли подростков, изо всех сил стараясь приблизиться к этой взрослой жизни ... Слезы выступили у меня на глазах ... Мы написали эту книгу вместе с моей подругой Лизой. Ее дети уже превратились в высоких долговязых подростков, которые почти все время заняты своими собственными делами. Глядя на то, как быстро проходит детство, мы с Лизой ясно поняли, насколько важно участие родителей в превращении этих зависимых маленьких людей в разумных самостоятельных взрослых. Если ваш ребенок совсем мал или, наоборот, уже готов упорхнуть из родительского гнезда, эта книга для вас. Наша задача - помочь вам понять, что, вероятнее всего, происходит (или скоро будет происходить) в душе вашего ребенка, что творится у него внутри, и объяснить то, что вы, возможно, никак не можете понять. Очень многое в детях и их поведении непонятно родителям (думаю, любой подтвердит это) и ставит их в тупик. Почему маленькая девочка, которая всегда очень хотела быть вашей лучшей подружкой, вдруг начинает стыдиться вашего присутствия?

Почему ребенок, который обычно ведет себя хорошо, вдруг вы ходит из себя, выкрикивает жестокие слова, а потом убегает к себе в комнату, хлопнув дверью? Что заставляет серьезного и ответственного молодого человека сомневаться в моральных ценностях его семьи? И главное - что мы можем сделать в таких ситуациях? В следующих главах мы будем говорить не столько о подобных непонятных (и возмутительных!) поступках, сколько о чувствах, потребностях и соблазнах наших детей, которые становятся причиной такого по ведения. И постепенно вы поймете, как, несмотря ни на что, дать своим детям то, что им так необходимо. Цель этой книги - помочь вам понять. что происходит в душе вашего ребенка. Родителей порой так расстраивают и сердят про ступки детей, что им бывает трудно сохранять спокойствие и уверенно вести детей по дороге к взрослой жизни. Однако, как показало наше исследование, если мы знаем, как устроены наши дети, то можем не только максимально эффективно проводить с ними время, но и наслаждаться общением с ними. Древняя еврейская пословица гласит: «Счастливо то поколение, где старшие слушают младших, и тог да в следующем поколении младшие будут слушать.

Пер. с англ. - 2-е изд., испр. - СПб.: ЛКС, 2012. - 224 с. (Воспитание с мудростью).

ISBN 978-5-904737-99-3 (Виссон)

Фельдан Шони Райс Лиза - Строго конфиденциально: родителям о детях - Содержание

Глава 1. Как взрослеют наши дети?

Путешествие во внутренний мир ребенка

Глава 2. В чем причина мятежа?

Почему даже хорошие дети рвутся к свободе и как разумно решить эту проблему

Глава З. Кто вы?

Почему ваш ребенок вдруг начинает относиться к вам как к постороннему человеку и сам ведет себя как чужой

Глава 4. Почему не стоит забывать о строгости

Почему ваш ребенок втайне надеется, что вы буде те отстаивать свои позиции

Глава 5. Я буду рядом и помогу тебе

Как помочь подросткам чувствовать себя уверенно на пути к взрослой жизни, даже когда они теряют почву под ногами

Глава 6. Ты меня слышишь?

Почему ваш ребенок уверен, что с вами невозможно общаться, и как его переубедить в этом

Глава 7. Как реагировать на их поведение?

Что говорят перемены настроения о внутренних страхах подростков и как помочь им стать более уверенными в себе

Глава 8. Если вам интересно

О чем ваш ребенок больше всего хочет вам поведать

Послесловие

Примечания

Благодарности