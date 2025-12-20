Слова Шекспира в эпиграфе указывают на важность истории. Пытаться понять настоящее, не зная прошлого, — все равно что смотреть пьесу начиная со второго акта. Чтобы понять проблемы, с которыми сталкивается современная церковь, мы должны хорошо понимать историю христианства. И когда мы ищем свой путь на дороге истории, нам нужны указательные знаки.

Это издание из серии кратких словарей призвано дать заинтересованному читателю и исследователю церковной истории основные факты о ключевых действующих лицах, движениях, книгах и идеях, сформировавших историю христианства. Одна из проблем, связанных с составлением такого краткого словаря, — определить, что включить в словарь, а что нет. И решение каждого ученого по этому вопросу будет неповторимо, однако все они обязательно включат в перечень слов некоторые необходимые термины.

Статьи, хотя и краткие, написаны с достаточным количеством подробностей и образов, чтобы вызвать интерес к предмету и поощрить дальнейшие изыскания. Многие термины даны в переводе, но некоторые приведены и на языке оригинала. Во избежание повторений нами используется система перекрестных ссылок, на которые указывают звездочки (*). Они связывают статьи, содержащие общие имена, темы и т. д.

Особый интерес и ценность для изучающих церковную историю представляет хронологический список персоналий и событий, помещенный в конце книги. Персоналии приведены там по дате рождения, так что человека можно легко и быстро найти в потоке истории.

Натан П. Фельдмет - Краткий словарь по церковной истории

Переводчик Рыбакова О. A. — Санкт-Петербург: Библия для всех, 2010. — 260 с.

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