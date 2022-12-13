Эта книга представляет собой всестороннее историческое исследование судеб произведений искусства, похищенных нацистами во время Второй мировой войны. По мере продвижения по Европе войска Третьего рейха похитили и конфисковали тысячи коллекций — как государственных, так и частных, миллионы книг и манускриптов, предметов мебели и других шедевров. Бесценные вещи изымались регулярно и методично, а кроме того спонтанно разворовывались офицерами и солдатами. Многие пропавшие в годы войны уникальные памятники не найдены по сей день. После восьми лет исследований мне удалось установить местонахождение некоторых из них.

Настоящее издание состоит из четырех больших разделов, каждый из которых посвящен истории хищения, поискам и обретению произведений искусства. В первую очередь книга рассматривает регулярные официальные конфискации частных коллекций, совершенные по прямому приказу Гитлера или распоряжению нацистского верховного командования. Большая часть этих собраний принадлежала французским евреям — семьям или отдельным торговцам произведениями искусства. Для исследования я выбрал коллекции парижского маршана Поля Розенберга, потомственных банкиров Ротшильдов и Дэвид-Вейлов, торговцев Бернхейм-Жёнов, собрания семьи Шлосс, коллекционера Альфонса Канна и банкира Фридриха (Фрица) Гутманна — прежде всего из-за их размера и значимости, а также потому, что систематическое изъятие этих коллекций позволяет продемонстрировать, как эффективно работала нацистская программа хищения предметов искусства, секретного проекта Гитлера. Кроме того, я включил главу о разграблении библиотек, присвоении книг и манускриптов, принадлежавших французским политическим организациям и масонским ложам. Порой эти известнейшие собрания и библиотеки изымались нацистскими конфискационными организациями при содействии самих граждан Франции.

Гектор Фелисиано – Исчезнувший музей – История хищения шедевров мирового искусства

Москва, СЛОВО/SLOVO, 2021. – 450 с.

ISBN 978-5-387-01686-8

Гектор Фелисиано – Исчезнувший музей – Содержание

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Истинная любовь к искусству

Глава 1. «Астроном» Вермера, или Слепое пятно Гитлера

Глава 2. Доклад Кюммеля, или Нацистский ответ Наполеону

Глава 3. Геринг, «друг всех искусств»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Анатомия грабежа

Глава 4. Галерея Поля Розенберга: современное и «дегенеративное» искусство на продажу

Глава 5. Образцовое разграбление: коллекции Ротшильдов

Глава 6. Коллекция Бернхейм-Жёнов, или Гибель «Портрета художника с длинными волосами»

Глава 7. Дэвид Дэвид-Вейл, или Ограбленный меценат

Глава 8. Коллекция Шлосса, или «Германские мастера» для Гитлера

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Искусство на продажу

Глава 9. Посетители Жё-де-Пом

Глава 10. Смена владельца: парижский художественный рынок в период оккупации

Глава 11. Швейцария: как важно быть нейтральным

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. История призраков

Глава 12. Потерянные и обретенные

Глава 13. Швейцарская развязка: скелеты в сокровищницах

Глава 14. Призраки на Восточном фронте

Глава 15. Хождение по мукам Musees Nationaux Recuperation

Приложение I. Эдуардо Проппер де Кальехон

Приложение II. Документы транспортной компании Schenker

Приложение III. Интервью с Аленом Верне

Примечания

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