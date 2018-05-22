Я был соавтором двух книг, опередивших время на шесть лет. Первую — «ФСБ взрывает Россию» — я написал в 2000 году с Александром Литвиненко. И хотя книга получила известность в России и даже была частично опубликована в Москве спецвыпуском «Новой газеты» в августе 2001 года, за пределами России этой книге не поверили: слишком густыми черными красками было описано происходившее в «демократическом» ельцинско-путинском государстве.

Мы писали о том, как Федеральная служба безопасности успешно саботировала демократические реформы в стране, как умело через организованные спецслужбами теракты были спровоцированы сначала так называемая первая чеченская война, а затем и вторая, начатая в сентябре 1999 года. Мы подробнейшим образом проанализировали произошедшие в сентябре 1999 года в нескольких российских городах теракты и пришли к выводу, что за этими терактами, приведшими ко второй чеченской войне, стояли российские спецслужбы, ставившие своей целью привод к власти своего человека — директора ФСБ Владимира Путина.

Но в 2001 году во все это трудно было поверить. Прошло пять лет. В ноябре 2006 года в Лондоне был отравлен Александр Литвиненко. Причины, по которым было совершено это убийство и его история — отдельный детективный сюжет. Но сейчас нам важно подчеркнуть другое: именно после отравления Литвиненко в Лондоне смертельным радиоактивным ядом западное общественное мнение, не только в Великобритании, но и во всем мире, поверило содержанию книги «ФСБ взрывает Россию». Все описанное там теперь стало казаться банальной истиной; и даже странно было, что раньше ее не замечали.

В 2007 году книга была опубликована в двадцати странах. В 2008 году вместе с моим российским коллегой Владимиром Прибыловским я написал фундаментальный труд «Корпорация: Россия и КГБ во времена президента Путина». В книге рассказывалось о том, как в течение 10 лет, с 1991-го по 2000 годы, КГБ, переименованное в ФСБ, пыталось захватить власть и контроль над всей Россией, включая недра, финансы и экономику этой огромной страны, как провалились первые две попытки захвата власти, предпринятые в августе 1991 года (так называемый августовский путч) и в марте 1996 года (заговор руководителя СБП президента Ельцина генерала Александра Коржакова); как в результате этих двух провалов КГБ/ФСБ радикально изменило тактику, поставив задачей захват в стане не власти, через переворот, путч или заговор, а должности — законно, через общегосударственные выборы. Должность нужно было захватить только одну.

Но это была должность президента России. И для этого умело и высокопрофессионально дряхлеющему и морально уничтоженному двумя чеченскими войнами Ельцину в обмен на полный иммунитет и неприкосновенность ему и членам его семьи были подложены на выбор три кандидата: Евгений Примаков, старый агент КГБ и бывший директор Службы внешней разведки России; Сергей Степашин, бывший директор Федеральной службы контрразведки, один из организаторов первой чеченской войны; и Владимир Путин — директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

На ком бы ни остановил свой выбор Ельцин, власть все равно оказалась бы в руках спецслужб (бывшего КГБ). Повезло Путину. Так легла карта, что Ельцин отказал Примакову, торопившемуся скинуть Ельцина с престола еще до истечения его срока через сговор с антиельцинским парламентом; и Степашину, вступившему в сговор (или только так показалось руководителю президентской администрации Александру Волошину) с претендующим на пост президента России мэром Москвы Юрием Лужковым. Путин в списке был последним. На нем и остановился Ельцин. В августе 1999 года Путин был передвинут с должности директора ФСБ на должность премьер-министра России.

А в сентябре были произведены теракты, в результате которых погибли почти 300 человек и была начата вторая чеченская война; 31 декабря 1999 года Ельцин добровольно и преждевременно ушел в отставку, сделав Путина исполняющим обязанности президента страны; т.е. действующим президентом — еще до общероссийских выборов; и 26 марта 2000 года Путин, как было объявлено, победил на формальных президентских выборах, получив чуть больше 50% голосов избирателей (если верить официальным данным).

Юрий Фельштинский, Михаил Станчев - Третья мировая: Битва за Украину

Издательство — Наш Формат — 456 с.

Киев — 2015 г.

ISBN 978-966-97425-9-9

Юрий Фельштинский, Михаил Станчев - Третья мировая: Битва за Украину - Оглавление

Вместо предисловия. Опережая время

Глава 1. Украина: экскурс в историю

Глава 2. Трудный путь Украины в большую Европу

Глава 3. Убийство Георгия Гонгадзе

Глава 4. Парламентские и президентские выборы, 2002—2004

Глава 5. Оранжевая революция

Глава 6. Виктор Ющенко — Дон Кихот от политики

Глава 7. Президент Виктор Янукович, 2010—2014

Глава 8. Проблема европейской интеграции

Глава 9. Майдан

Глава 10. «Бандеровцы» как пропагандистский бренд

Глава 11. Революция продолжается

Глава 12. Смена власти или смена олигархий?

Глава 13. Кому принадлежит Крым?

Глава 14. «Русская весна» в Кремле и на юго-востоке Украины

Глава 15. Хотят ли русские войны?

Заключение

Приложения

Приложение 1. История современной Украины в биографиях ее деятелей (на октябрь 2014 г.)

Приложение 2. «Из пленок Леонида Кучмы»

Юрий Фельштинский, Михаил Станчев - Третья мировая: Битва за Украину - Оранжевая революция

Фальсификация выборов всколыхнула огромные массы населения Украины. В западных и центральных областях начались массовые демонстрации с требованием пересмотреть результаты выборов. На фоне массовых акций гражданского неповиновения в стране начался очередной политический кризис. Он вошел в историю Украины как «оранжевая революция» — по цвету флага и шарфика основного претендента на пост президента Виктора Ющенко. Вся предвыборная кампания Виктора Ющенко была оранжевого цвета. Оранжевые ленточки, шарфики, галстуки, шапочки использовались как отличительный знак сторонников Ющенко.

Его сын «запатентовал» оранжевый цвет, и «уличная индустрия» массово продавала все оранжевое всем желающим. Сторонники Януковича собирались под бело-голубыми знаменами. Фактическим центром «оранжевой революции» был центр Киева — площадь (по-украински — майдан) Независимости, на которой непрерывно проходили многотысячные митинги протеста в течение двух месяцев. Со временем это место стали называть одним словом: Майдан. Принято считать, что революция началась 21 ноября 2004 года, когда после объявления предварительных результатов Виктор Ющенко и его команда, не дожидаясь официальных результатов, призвали избирателей собраться вечером на митинг и защитить свой выбор.

На митинге Ющенко заявил, что результаты выборов сфабрикованы, призвал объявить всеобщую политическую стачку и не расходиться, пока не будут пересмотрены результаты голосования. На центральной площади столицы начали возводить палаточный городок. Комендантом Майдана стал сторонник Ющенко Роман Бессмертный (позже, уже в бытность Ющенко президентом, он станет его представителем в парламенте). Если в самом начале движение на Майдане носило хаотический характер, то со временем простые киевляне, а затем и бизнесмены стали спонсировать протестующих: был установлен палаточный городок, подвозились продукты, медикаменты и дрова, чтобы митингующие могли греться у костров.

Была сооружена огромная сцена, на которой выступали лидеры оппозиции и многочисленные артисты, дающие свои концерты бесплатно (по крайней мере, на первом этапе). Оппозиционные фракции потребовали созвать внеочередное заседание парламента уже на следующий день, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Однако коммунисты и проправительственные фракции на заседание, разумеется, не явились. На этом заседании Ющенко принял присягу как президент Украины, что вызвало новую массовую волну поддержки. В центре столицы теперь собирались от 500 тысяч до 1,5 млн протестующих. Следует заметить, что действия милиции и отрядов специального назначения были относительно нейтральными и вежливыми.

Силы правопорядка не реагировали на провокации. Несмотря на крупное сосредоточение войск МВД в столице, удалось избежать кровопролития. Сдержано вели себя обе стороны — и оппозиция и власть. Столичный майдан распространился в провинции. Как и в Киеве, жизнеспособность майданов в регионах стала возможной, благодаря активной поддержке бизнесменов среднего класса, выделявших людей и деньги для строительства палаточных городков, обеспечение протестующих продуктами и медикаментами. Несмотря на массовые протесты, ЦИК 24 ноября обнародовала официальные результаты и объявила победителем Виктора Януковича. Тогда митингующие взяли в осаду президентский дворец и здание Кабинета Министров.

Для противовеса протестующим в столицу из восточной части Украины и особенно из Донбасса стали стягивать сторонников Януковича, разбивших свой палаточный городок в саду напротив здания Кабинета Министров. Обсуждалась возможность присылки из Донбасса в Киев более 300 тысяч шахтеров, которые «сотрут с лица земли» майдановцев и не допустят к власти Ющенко. Тем не менее, число сторонников Януковича в Киеве не превысило 20 тысяч человек. В основном это были шахтеры, которым на время участия в протестах выплачивались зарплата и «командировочные». Ночевали они в вагонах поездов, расположенных на запасных путях киевского железнодорожного вокзала. Возникла угроза силового противостояния двух лагерей и применения властью силы для разгона демонстраций.