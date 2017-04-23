Фенелон Франсуа де Салиньяк де ла Мот (Fenelon Frangois de Salignac de la Mothe) родился в 1651 году в г. Перигор, Франция. Он появился на свет в древней и известной, а к тому времени уже обедневшей дворянской семье. До двенадцати лет Франсуа жил в своём родовом замке, после чего поступил учиться в Кагорский университет. По окончанию университета Франсуа Фенелон стал учеником парижской семинарии святого Сульпиция, а в 1675 году был посвящен в духовный сан и начал служение в одном из приходов. В 1678 году парижский архиепископ назначил Фенелона настоятелем женской конгрегации Nouvelles Catholiques, состоящей из девушек, обращенных из протестантизма в католичество. В течение двух лет (1685 — 1686) он занимался наставлением протестантского населения Сентожа и Пуату, насильно обращенного в католицизм.

В 1689 году Франсуа Фенелон был приглашён в качестве воспитателя внука Людовика XIV, герцога Бургундского. Фенелон имел сильное влияние на потенциального наследника престола. Крайне избалованный мальчик изменился в лучшую сторону: ранее дерзкого, своенравного и буйного ребенка невозможно было узнать. Франсуа Фенелон написал для воспитанника «Les aventures de Шёпкщие», произведение известное как «Телемах». Эта книга была предназначена потенциальному монарху. Исходя из христианских норм морали, Фенелон писал о должном правлении короля, который должен подчиняться требованиям нравственного закона и интересам государства. В данном произведении содержалась скрытая критика правления Людовика XIV, что стало серьезным препятствием в карьере автора. В дальнейшем, когда в 1711 году воспитанник Фенелона был объявлен наследником престола, идеи «Телемаха» могли обрести плоть и кровь. К тому времени сторонники идей Фенелона приступили к разработке будущих реформ при непосредственном участии самого Фенелона, но так как герцог Бургундский, который, воссев на престол мог поддержать эти реформы, вскоре умер, надеждам не суждено было сбыться.

В 1687 году Франсуа Фенелон выпустил свою первую книгу «Traitede Veducation des filles» («О воспитании девочек»), которая была посвящена достоинству женщины. В ней автор требовал, чтобы женщине давали образование и облагораживали её ум. Подобные убеждения не были в то время общепринятыми, и надо заметить, что с первых шагов служения Фенелона привлекали опасные для христиан миссионерские предприятия: то он видел себя защитником христианства от турецкого султана, то порывался ехать в Канаду и стяжать там мученический венец, служа диким индейским племенам. Это характеризует Фенелона как христианина страстного и неравнодушного, благородного и даже романтичного.

Франсуа Фенелон - Наставления в богоугодной жизни - Духовные письма

Киев: Христианское библейское братство св. апостола Павла, 2009. — 184 с.

ISBN 978-966-7698-29-4

Франсуа Фенелон - Наставления в богоугодной жизни - Духовные письма - Содержание

Предисловие

Христианский совет искателям внутренней жизни

1. О том, как мало мир познал Бога

О том, как мало мир познал Бога 2. О необходимости знания любви к Богу

О необходимости знания любви к Богу 3. О чистой любви

О чистой любви 4. О молитве и важнейших упражнениях благочестия

О молитве и важнейших упражнениях благочестия 5.О сообразовании своей жизни с жизнью Иисуса Христа

6. О смирении

О смирении 7. О молитве

О молитве 8. О размышлении

О размышлении 9. Об умерщвлении плотской природы

Об умерщвлении плотской природы 10. О самоотвержении

О самоотвержении 11. Об искушениях

Об искушениях 12. О блуждающих мыслях и унынии

О блуждающих мыслях и унынии 13. О доверии Богу

О доверии Богу 14. Как мы должны исследовать себя

Как мы должны исследовать себя 15. О внутреннем свидетельстве Духа Божьего

О внутреннем свидетельстве Духа Божьего 16. О ежедневных проступках и отношении к ним

О ежедневных проступках и отношении к ним 17. О верности в малом

О верности в малом 18. О преходящих эмоциях, преданности и простоте

О преходящих эмоциях, преданности и простоте 19. О преимуществах тишины

О преимуществах тишины 20. Лишения и уничтожение плотской природы

Лишения и уничтожение плотской природы 21. Как относиться к испытаниям

Как относиться к испытаниям 22. О внутренних действиях Божьих

О внутренних действиях Божьих 23. О христианском совершенствовании

О христианском совершенствовании 24. Превосходство веры и чистой любви над просвещением и чувствами

Превосходство веры и чистой любви над просвещением и чувствами 25. О присутствии Божьем

О присутствии Божьем 26. О сообразовании с волей Божьей

О сообразовании с волей Божьей 27. Общие рекомендации для достижения внутреннего мира

Общие рекомендации для достижения внутреннего мира 28 Только чистая любовь может любить страдания

29. Заинтересованная и незаинтересованная любовь

Заинтересованная и незаинтересованная любовь 30. Об истинной свободе

31. О значении времени

Духовные письма

Франсуа Фенелон - Наставления в богоугодной жизни - Духовные письма - Предисловие

Самым знаменательным событием в жизни Франсуа Фенелона была его встреча с мадам Гийон в 1688 году. Имя этой женщины непосредственным образом связано с квиетизмом. Квиетизм — религиозное движение в католической церкви в XVII — XVIII веках, исповедующее мистическое общение с Богом и полную растворённость, и пассивность в Боге. Основная идея заключалась в таком мистическом соединении со Христом, в котором умерщвляется собственное «эго», или личность, со всеми её характеристиками, чтобы в человеке жил и творил только Бог. Такой процесс приводит к пассивности в Боге. К квиетизму относились по-разному: и с враждебностью, и с благосклонностью. И то и другое было обусловлено политическими и религиозными факторами. Говоря о Франсуа Фенелоне, политические игры, которые, к сожалению, всегда были и остаются неотъемлемой частью церковной истории, рассматривать не стоит, так как они не оказывали на него значительного влияния. Религиозные факторы — христианское благочестие и совершенство, которое всегда в той или иной мере связано с мистическими отношениями между Богом и человеком — для Фенелона были куда более важными. Фенелона настолько увлекли идеи и мистический опыт госпожи Гийон, что он стал защитником квиетизма.

До 1697 года Франсуа Фенелон был в почёте: его избрали членом Французской академии и архиепископом Кембрийским. Но в 1697 году с выходом книги «Explication des maximes des saints sur la vie interieure», в которой он говорит в защиту квиетизма, против Франсуа Фенелона выступает величайший французский богословов того времени епископ Мо Боссюэ. Это привело к тому, что, поддержав выступления Боссюэ, Папа Римский вынес осуждение тезисам Фенелона. Смиренно приняв приговор Рима, Фенелон возвращается к своим пасторским обязанностям и епископскому служению. Фенелон пребывал епископом Кембрийским до конца своих дней (умер 1-го января 1715 года) и вёл благочестивую, достойную подражания христианскую жизнь.

Один из ведущих пастырей Франции XVII века, Франсуа Фенелон, оказал значительное влияние и стал известен как среди католиков, так и среди протестантов. Немалое влияние труды Фенелона оказали на Джона Весли, одного из отцов методистской церкви. Самый известный труд, в котором Фенелон выразил свое учение наиболее полно — «Traite sur Vexistence de Dieu» («Трактат о существовании Бога»), частично изданный в 1712 году и полностью в 1718 году после смерти автора.

Следует отметить, что мистицизм любого рода, ассоциирующийся с близкими отношениями между Богом и человеком, был и всегда будет актуальным в христианской среде. Однако человеку, увлекающемуся идеями квиетизма, наряду с мистической составляющей, следует не забывать, с одной стороны, о служении и социальном аспекте христианской жизни, а с другой стороны, об опасности субъективизма в любой форме мистического познания Бога.

Квиетизм, как уже было сказано выше, проповедует пассивность в Боге, что может привести к социальной пассивности. Этот недостаток осуждался уже во времена Франсуа Фенелона. Социальная пассивность — явление опасное и может привести к трагедиям, подобным второй мировой войне. Сегодня, когда современное общество оказывает немалое влияние на поместную христианскую общину, социальная пассивность также не может быть оправдана.

Говоря о субъективности мистического познания, можно вспомнить о множестве примеров из истории Церкви, когда пренебрежение учением Церкви и обращение исключительно клич-ному мистическому переживанию приводило к образованию еретической группы. Субъективность и ошибки могут содержать разные личные переживания и размышления о Боге. Памятуя об этих опасностях, пусть читатель наслаждается духовным наследием Франсуа Фенелона и возрастает в христианском совершенстве.

Игорь Кобяковский Магистр религиоведения