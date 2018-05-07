О жизни блж. Феодорита, то можно сказать, что она была насыщена событиями, нередко довольно острыми и драматическими. Блаженный отец родился около 393 года в знатной христианской семье в Антиохии. Он был, что называется, вымолен у Бога своими родителями, долго не имевшими детей и обращавшимися за молитвенной помощью к известным святым подвижникам, жившим в окрестностях Антиохии. Поэтому он и получил имя «Феодорит» — «дарованный Богом».

Юный Феодорит не только воспринимал уроки святости у этих сирийских угодников Божиих, но и учился разным светским наукам. По оценке Н. Н. Глубоковского, «нет ни одной области знания, которая осталась бы неведомой Феодориту. Философия, история, астрономия, медицина, геометрия: все эти и другие науки были достоянием ума ученого епископа». Относительно же богословского образования, как замечает А. И. Сидоров, «не менее (если не более) вероятно предположение, что христианскую науку юный Феодорит освоил самостоятельно путем усердного чтения Священного Писания и творений святых отцов». Именно таким путем, как можно предположить, Феодорит и усвоил экзегетические и богословские принципы антиохийской богословской традиции, которые затем и воплощал в жизнь в своих многочисленных творениях.

Блаженный Феодорит Кирский - Десять Слов о Промысле

Вст. статья, примеч. П. К. Доброцветова

М.: Сибирская Благозвонница, 2014. 368 с.

ISBN 978-5-91362-785-8

Блаженный Феодорит Кирский - Десять Слов о Промысле - Содержание

П. К. Доброцветов. Блж. Феодорит и его «Десять Слов о Промысле»

Слово 1. Доказательство Промысла, выводимое из рассмотрения неба, луны и сонма звезд

Слово 2. Доказательство, [выводимое из рассмотрения] воздуха, земли, моря, рек и источников

Слово 3. Доказательство [Промысла], выводимое из устройства человеческого тела

Слово 4. Доказательство Промысла, выводимое из устройства человеческих рук и изобретенных человеком искусств

Слово 5. Доказательство [Промысла], выводимое из подчинения [человеку] бессловесных животных

Слово 6. О том, что богатство и бедность полезны для этой жизни

Слово 7. О том, что рабство и господство полезны для настоящей жизни

Слово 8. О том, что лля здравомыслящих нет вреда служить господам злым

Слово 9. О том, что труд праведности не бесплоден, хотя и не виден в настоящей жизни, и о Воскресении, доказываемом умозаключениями естественного разума

Слово 10. О том, что Бог издревле был Попечителем не одних иудеев, но и всех людей, и о Вочеловечении Спасителя

Примечания

Блаженный Феодорит Кирский - Десять Слов о Промысле - Доказательство Промысла, выводимое из рассмотрения неба, луны и сонма звезд

Самою природою вложен в людей закон, чтобы дети заступались за обиженных отцов и слуги за господ, также граждане подвергали себя опасности за одолеваемые врагами [родные] города, — одним словом, чтобы облагодетельствованные по мере сил воздавали долг свой благодетелям. Видим же, что и царя, который управляет подданными правильно и справедливо и власть срастворяет кротостью, и щитоносцы и копьеносцы защищают на войне усердно. И никто да не делает мне неосновательного возражения, да не уличает слова моего во лжи, выставляя на вид отцеубийц, людей негодных, предателей и тиранов. У нас речь о соблюдающих закон; тех же привыкли мы называть неблагодарными [Col. 557J и преступниками, и они понесут достойное наказание за свои проступки.

Если же самой природой узаконено, чтобы дети подвергали себя опасности за отцов, слуги — за господ, граждане — за города, оруженосцы — за царей, тем более и свято, и справедливо нам, которые созданы и спасены Богом, не словом только подвизаться за Бога, но даже принять самую мучительную смерть, потому что Бог нам ближе, чем отцы, ибо по Его милости называются и они отцами, и господство принадлежит Ему в смысле более собственном, нежели господам, ибо Его господство над рабами — по естеству, а не по несчастному какомулибо случаю, и Он надежнее всякой стены, ибо стена, будь она адамантовая, есть дело рук человеческих, и если устоит против [стенобитных] орудий, то не избежит рук времени, а Бог нескончаем и вечен, вседостаточен для всякого охранения и ограждения, и царей Он настолько царственнее, насколько вечно сущее безмерно превосходнее сотворенного и тленного.

Ибо Бог всегда существует, и Его могущество соприсуще с самым бытием, а царь от Него заимствует и бытие, и могущество, и могущество его и ненадолго, и над немногими, а не над всеми, причастными того же естества. Итак, поскольку Бог и отцов нам ближе, и господ господственнее, и всяких благодетелей промыслительнее, и всякой стены надежнее, и всех царей безмерно царственнее, то справедливость требует, чтобы мы, от Него принявшие бытие (то ehai) и причастившиеся благобытия (то ev ehai), ополчили уста свои против уст, отваживающихся хулить Его, и словом благочестия поражали слово злочестия. Не с тою мыслью, что мы окажем тем самым помощь свою имеющему в ней нужду, ибо Творец всяческих ни в чем не нуждается, не требует помощи глиняных уст (ср. Быт. 2:7), но и охваляет уста, неснословящие Его, вознаграждает уста, подвизающиеся за Него, увенчивает уста, обличающие ложь, но с тою мыслью, что выразим тем свою преданность Ему, и если мы в силах, низложим дерзость подобных нам рабов, а если не в силах, то по крайней мере изобличим ее и сделаем явною для незнающих.

Полчища предающихся злочестию многочисленны и разнообразны и стрелы хулы различны, потому что ложь многочастна и многолика, а красота истины проста. Так, полчище [языческих) поэтов, разделив Божество в понятии на множество, растворив ложь приятным баснословием и как бы приготовив некий раствор, напоило людей прелестью многобожия*. Другое же [полчище], ограничив философию белым плащом, длинною бородою и не остриженными на голове волосами и усматривая, как смешно богословие поэтов, измыслила иные стези заблуждения, ведущие в одну с поэтами бездну; [Col. 560] одни прикрыли срамные сказания поэтов о богах изяществом слова и тонкостью мыслей, другие придали божеские именования страстям: наслаждение наименовали Афродитою, ярость — Аресом, опьянение — Дионисом, воровство — Гермесом, благоразумие — Афиной, — и все сему подобное передавая с надменным челом и аттическим сладкоречием, многих людей ввели в другой вид обмана.

Обещавшие философствовать, своей наружностью завоевывающие себе почтение, требующие владычества над страстями заставили и убедили людей поклоняться страстям, так что обуздатель страстей — самовластитель ум стал несмысленно приносить жертвы похоти, ярости, воровству, пьянству и другим страстям. А еще иные, будучи не в состоянии представлять в мысли что-либо, кроме видимого, но заключив ум в одном чувственном, назвали богами то, что подлежит зрению очей, и досточтимое имя [бога], приводящее в трепет слышащих оное, одни придали стихиям, а другие — их частям. Одни утверждали, что мир произошел случайно и сам по себе (тштбрато);), другие вместо одного мира вообразили многие миры. Одни говорили, что вовсе нет Божества, другие, что, хотя и есть, но не имеет попечения ни о чем существующем, а иные — что хотя и имеет попечение, но весьма малое, и Промысл ограничивается луною, остальная же часть мира влечется неизвестно чем, принужденная покорствовать неизбежной судьбе. Даже и из тех, которые носят на себе имя христиан, иные прямо восстают против догматов истины.

Ибо одни рассекают Нерожденное на три части и одну называют добром, другую — злом, третью — правдою; другие изображают словом два нерожденные начала, прямо одно другому противоположные. Иные же дают слово противоборствовать этим злочестивым учениям и измышляют новый путь злочестия. Ибо Единородное Божие Слово, исповедуя Сыном, как создание сопричисляют к твари, и Творца ставят наряду с тварью, и Духа Святого злочестивым словом своим исключают из естества Божия. А иные, потеряв прямой путь и не восхотев идти по следам предшественников, иным образом удалились от истины. Одни вовсе отрицали совершившееся ради нас Домостроительство; другие же исповедуют, что Бог Слово, хотя и вочеловечился, но воспринял на Себя только тело. Иные воспринятую плоть называют одушевленною, но отрицают, чтобы в ней была разумная и мыслящая душа, доказательством сего имея, может быть, собственное свое неразумие, тогда как мы не знаем никакой другой в человеке души, кроме разумной и бессмертной.