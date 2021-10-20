Прежде всего, заявляю, что лично я не одобряю присутствие православных клириков в храмах иноверцев во время совершения этими последними служб, кроме всех прочих причин, уже потому, что это может соблазнить наших слабых в вере братьев. Тем более, что нет недостатка в только того и ожидающих «доброжелателях», готовых использовать подобного рода факты в своих интересах... Я говорю, «по крайней мере», чтобы не подать повода к соблазну, так как, возможно, кто-либо будет справедливо утверждать, что присутствовать в храме иноверцев во время погребения, панихиды или вен­чания, совсем не обязательно означает совместную молитву, но является простым гражданским актом. (Естественно, совсем по-другому нужно смотреть на это, когда речь идёт о совместной молитве и активном участии православного клирика в богослужении иноверцев.

В этом случае налицо тяжкий канонический проступок, влекущий за собой извержение из сана.) Утверждение автора статьи, что присутствие афинского архиепископа на богослужении в иноверческом храме является «беспрецедентным фактом в церковной хронике Афин», достаточно забавно. Если бы у меня было время, то я привёл бы множество подобных фактов, но за его ограниченностью приведу один: во вторник, 3 октября 1898 года, афинские газеты писали: «Сегодня, в 10 часов утра в англиканском храме совершалась панихида по почившей королеве Дании, похороны которой проходят сегодня в Копенгагене. На панихиде присутствовали министры, дипломатический корпус, царские адъютанты, адъютант наследника, митрополит с членами Священного Синода... и другие видные представители общественности».

Думаю, будет не лишним вспомнить и тот факт, что приблизительно со времени образования современного греческого государства, каждый год, 25 марта и 1 января163, в кафедральном соборе Афин совершается торжественный молебен, на котором присутствует не только глава государства, не всегда православный (Отон был католиком, а Георгий I – протестантом), но и главы всех представленных в Афинах инославных религиозных конфессий, а также иностранных посольств, как правило, инославные. Также «главы всех распространённых в Афинах инославных религиозных конфессий» традиционно присутствовали в кафедральном соборе Афин во время погребения как царей, так и архиепископов, а также при интронизации последних. По протоколу, они присутствовали наряду с находящимися в Греции представителями Поместных Православных Церквей. И, однако, никому никогда не приходило в голову требовать... прекращения поминовения того или иного афинского архиепископа из-за того, что он снисходительно относился к присутствию в храме во время погребения царей или же во время официальных молебнов в День независимости и на Новый год «глав инославных конфессий» и инославных иностранных послов.

Архимандрит Епифаний Феодоропулос - Две крайности: Экуменизм и зилотство - Статьи и письма

Издательский Дом "Святая Гора", Москва, 2006

Богословская редакция иеромонаха Никанора (Лепешева)

Архимандрит Епифаний Феодоропулос - Две крайности: Экуменизм и зилотство - Статьи и письма - Содержание

Часть первая ОБ ЭКУМЕНИЗМЕ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КО ВСЕЧЕСТНОЙ ИЕРАРХИИ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СВЯТЕЙШЕМУ ВСЕЛЕНСКОМУ ПАТРИАРХУ

ЛЮБОВЬ И ИСТИНА (письмо к Вселенскому патриарху)

О СОВМЕСТНОМ ПРАЗДНОВАНИИ ПАСХИ

РЕШЕНИЕ И ПИСЬМЕННЫЙ ДОКУМЕНТ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОЛИТВЫ

ЗАБЛУЖДЕНИЯ ПАТРИАРХА

АНТИПРАВОСЛАВНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

НАЧАВШИЙСЯ "ДИАЛОГ"И ЕГО ОПАСНОСТИ

Часть вторая О ЗИЛОТСТВЕ