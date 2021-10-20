Феодоропулос - Две крайности
Прежде всего, заявляю, что лично я не одобряю присутствие православных клириков в храмах иноверцев во время совершения этими последними служб, кроме всех прочих причин, уже потому, что это может соблазнить наших слабых в вере братьев. Тем более, что нет недостатка в только того и ожидающих «доброжелателях», готовых использовать подобного рода факты в своих интересах... Я говорю, «по крайней мере», чтобы не подать повода к соблазну, так как, возможно, кто-либо будет справедливо утверждать, что присутствовать в храме иноверцев во время погребения, панихиды или венчания, совсем не обязательно означает совместную молитву, но является простым гражданским актом. (Естественно, совсем по-другому нужно смотреть на это, когда речь идёт о совместной молитве и активном участии православного клирика в богослужении иноверцев.
В этом случае налицо тяжкий канонический проступок, влекущий за собой извержение из сана.) Утверждение автора статьи, что присутствие афинского архиепископа на богослужении в иноверческом храме является «беспрецедентным фактом в церковной хронике Афин», достаточно забавно. Если бы у меня было время, то я привёл бы множество подобных фактов, но за его ограниченностью приведу один: во вторник, 3 октября 1898 года, афинские газеты писали: «Сегодня, в 10 часов утра в англиканском храме совершалась панихида по почившей королеве Дании, похороны которой проходят сегодня в Копенгагене. На панихиде присутствовали министры, дипломатический корпус, царские адъютанты, адъютант наследника, митрополит с членами Священного Синода... и другие видные представители общественности».
Думаю, будет не лишним вспомнить и тот факт, что приблизительно со времени образования современного греческого государства, каждый год, 25 марта и 1 января163, в кафедральном соборе Афин совершается торжественный молебен, на котором присутствует не только глава государства, не всегда православный (Отон был католиком, а Георгий I – протестантом), но и главы всех представленных в Афинах инославных религиозных конфессий, а также иностранных посольств, как правило, инославные. Также «главы всех распространённых в Афинах инославных религиозных конфессий» традиционно присутствовали в кафедральном соборе Афин во время погребения как царей, так и архиепископов, а также при интронизации последних. По протоколу, они присутствовали наряду с находящимися в Греции представителями Поместных Православных Церквей. И, однако, никому никогда не приходило в голову требовать... прекращения поминовения того или иного афинского архиепископа из-за того, что он снисходительно относился к присутствию в храме во время погребения царей или же во время официальных молебнов в День независимости и на Новый год «глав инославных конфессий» и инославных иностранных послов.
Архимандрит Епифаний Феодоропулос - Две крайности: Экуменизм и зилотство - Статьи и письма
Издательский Дом "Святая Гора", Москва, 2006
Богословская редакция иеромонаха Никанора (Лепешева)
Архимандрит Епифаний Феодоропулос - Две крайности: Экуменизм и зилотство - Статьи и письма - Содержание
Часть первая ОБ ЭКУМЕНИЗМЕ
- ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КО ВСЕЧЕСТНОЙ ИЕРАРХИИ
- ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СВЯТЕЙШЕМУ ВСЕЛЕНСКОМУ ПАТРИАРХУ
- ЛЮБОВЬ И ИСТИНА (письмо к Вселенскому патриарху)
- О СОВМЕСТНОМ ПРАЗДНОВАНИИ ПАСХИ
- РЕШЕНИЕ И ПИСЬМЕННЫЙ ДОКУМЕНТ
- ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОЛИТВЫ
- ЗАБЛУЖДЕНИЯ ПАТРИАРХА
- АНТИПРАВОСЛАВНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
- НАЧАВШИЙСЯ "ДИАЛОГ"И ЕГО ОПАСНОСТИ
Часть вторая О ЗИЛОТСТВЕ
- ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К БРАТЬЯМ СТАРОСТИЛЬНИКАМ
- ПОМИНОВЕНИЕ ПАТРИАРХА АФИНАГОРА (Эпистолярный трактат)
- ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ТРАКТАТ
- ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Неизвестным и безымянным святогорским отцам-зилотам
- ОБЛИЧЕНИЕ КРАЙНОСТЕЙ ЗИЛОТСТВА
- ОТВЕТЫ ГОСПОДИНУ А. КАЛОМИРОСУ
- ВСПЫШКА КРАЙНЕГО ЗИЛОТСТВА
- И СНОВА О КРАЙНЕМ ЗИЛОТСТВЕ
- НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ
- ОТВЕТЫ НА КРИТИКУ
- КОГО ОНИ ОБМАНЫВАЮТ ?
- ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ?
- РАЗЪЯСНЯЕМ И ЖДЁМ
- НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ (господину Д. Батистатосу)
- БУМЕРАНГ
- ПРОСТОДУШНЫЕ ЗИЛОТСКИЕ ВОПРОСЫ
- ПУСТЬ ПОМОГАЮТ ВСЕ (старостильничество)
- О ПЕТРОВОМ ПОСТЕ
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