Святитель Феофан Затворник - О покаянии - исповеди - причащении - Духовная сокровищница

Вот снова подошли приготовительные недели к Великому посту! Благодарение Господу, сподобившему нас дожить до сего душеспасительного времени!

Помолимся, да поможет Он нам и воспользоваться им, по Его благим о нас намерениям. Об этом, впрочем, не нахожу нужным много говорить вам.

Не в первый раз встречаете вы время сие; не раз слышали объяснение значения сих дней и указание того, что должно взять себе от них в урок; не раз, верно, и самим делом испытали, как проводятся они на созидание себя и как проводятся на разорение.

Сотворите так, как уже знаете, как внушает вам ваша совесть и учит ваш опыт, только чтоб всё обращалось в созидание ваше и спасение душ ваших.

Святитель Феофан Затворник - О покаянии, исповеди, причащении святых Христовых Тайн и исправлении жизни - Духовная сокровищница

Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. — 376 с.

ISBN 978-5-7533-0290-8

Святитель Феофан Затворник - О покаянии, исповеди, причащении святых Христовых Тайн и исправлении жизни - Духовная сокровищница - Содержание

Предисловие

О ПОКАЯНИИ, ИСПОВЕДИ, ПРИЧАЩЕНИИ СВЯТЫХ ХРИСТОВЫХ ТАИН И ИСПРАВЛЕНИИ ЖИЗНИ

В Неделю мытаря и фарисея (Лк 18, 10–14) В ту же неделю В ту же неделю В Неделю блудного сына (Лк 15, 11–32) В ту же неделю В ту же неделю В Неделю мясопустную (Мф 25, 1–46) В ту же неделю В ту же неделю В Неделю сыропустную В ту же неделю В ту же неделю В среду 1-й недели Великого поста В тот же день В тот же день В тот же день В пяток 1-й недели Великого поста В тот же день В тот же день В субботу 1-й недели поста В тот же день В тот же день В тот же день В тот же день В 1-ю неделю Великого поста В ту же неделю В ту же неделю Во 2-ю неделю Великого поста В ту же неделю В ту же неделю В ту же неделю В ту же неделю В Неделю Крестопоклонную В ту же неделю В ту же неделю В ту же неделю В ту же Неделю В 4-ю Неделю Великого поста В ту же неделю В ту же неделю В ту же неделю В 5-ю Неделю Великого поста В ту же неделю В ту же неделю В ту же неделю Во Вторник Страстной седмицы В Среду Страстной седмицы В Великий Четверток В тот же день В тот же день

Предметный указатель

Святитель Феофан Затворник - О покаянии, исповеди, причащении святых Христовых Тайн и исправлении жизни - Духовная сокровищница - Предисловие