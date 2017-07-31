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Феофан Затворник - О покаянии - исповеди - причащении - Духовная сокровищница

Святитель Феофан Затворник - О покаянии - исповеди - причащении - Духовная сокровищница
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Вот снова подошли приготовительные недели к Великому посту! Благодарение Господу, сподобившему нас дожить до сего душеспасительного времени!
Помолимся, да поможет Он нам и воспользоваться им, по Его благим о нас намерениям. Об этом, впрочем, не нахожу нужным много говорить вам.
Не в первый раз встречаете вы время сие; не раз слышали объяснение значения сих дней и указание того, что должно взять себе от них в урок; не раз, верно, и самим делом испытали, как проводятся они на созидание себя и как проводятся на разорение.
Сотворите так, как уже знаете, как внушает вам ваша совесть и учит ваш опыт, только чтоб всё обращалось в созидание ваше и спасение душ ваших.

Святитель Феофан Затворник - О покаянии, исповеди, причащении святых Христовых Тайн и исправлении жизни - Духовная сокровищница

Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. — 376 с.
ISBN 978-5-7533-0290-8

Святитель Феофан Затворник - О покаянии, исповеди, причащении святых Христовых Тайн и исправлении жизни - Духовная сокровищница - Содержание

Предисловие
О ПОКАЯНИИ, ИСПОВЕДИ, ПРИЧАЩЕНИИ СВЯТЫХ ХРИСТОВЫХ ТАИН И ИСПРАВЛЕНИИ ЖИЗНИ
  1. В Неделю мытаря и фарисея (Лк 18, 10–14)
  2. В ту же неделю
  3. В ту же неделю
  4. В Неделю блудного сына (Лк 15, 11–32)
  5. В ту же неделю
  6. В ту же неделю
  7. В Неделю мясопустную (Мф 25, 1–46)
  8. В ту же неделю
  9. В ту же неделю
  10. В Неделю сыропустную
  11. В ту же неделю
  12. В ту же неделю
  13. В среду 1-й недели Великого поста
  14. В тот же день
  15. В тот же день
  16. В тот же день
  17. В пяток 1-й недели Великого поста
  18. В тот же день
  19. В тот же день
  20. В субботу 1-й недели поста
  21. В тот же день
  22. В тот же день
  23. В тот же день
  24. В тот же день
  25. В 1-ю неделю Великого поста
  26. В ту же неделю
  27. В ту же неделю
  28. Во 2-ю неделю Великого поста
  29. В ту же неделю
  30. В ту же неделю
  31. В ту же неделю
  32. В ту же неделю
  33. В Неделю Крестопоклонную
  34. В ту же неделю
  35. В ту же неделю
  36. В ту же неделю
  37. В ту же Неделю
  38. В 4-ю Неделю Великого поста
  39. В ту же неделю
  40. В ту же неделю
  41. В ту же неделю
  42. В 5-ю Неделю Великого поста
  43. В ту же неделю
  44. В ту же неделю
  45. В ту же неделю
  46. Во Вторник Страстной седмицы
  47. В Среду Страстной седмицы
  48. В Великий Четверток
  49. В тот же день
  50. В тот же день
Предметный указатель

Святитель Феофан Затворник - О покаянии, исповеди, причащении святых Христовых Тайн и исправлении жизни - Духовная сокровищница - Предисловие

Предлагаемые слова отобраны и издаются в этом составе с той целью, чтобы доставить говеющим приспособленное к их настроению и потребностям духовным чтение, а пастырям, ревнующим о назидании говеющих, дать возможность иметь всегда под руками что предложить с церковной кафедры, коль скоро сами не удосужатся составить свое поучение.
Предметы, в них раскрываемые, — это убеждения к перемене жизни, недоброй на добрую, потребность покаяния и исповеди, достойное приступание к Святым, Пречистым и Животворящим Христовым Тайнам и сохранение доброго намерения жить исправно, какое полагаемо бывает в покаянии и запечатлеваемо Святым Причастием.
При собрании слов в сей состав не то имелось в виду, чтобы снабдить известные дни поучениями, а то, чтобы представить насколько можно полнее изложение всего благопотребного для говеющих. По этой причине сюда переносится несколько слов, говоренных в другие дни: по предметам своим они оказались очень нужными в данном собрании.
По этой же причине из дней Страстной седмицы помещаются слова только на вторник, среду и четверток, ибо почти везде говеющие бывают только в эти дни сей седмицы. Последнее замечание сочтено нужным сделать ради тех, кому может показаться странным, отчего на Страстную седмицу так мало здесь слов. Страстная седмица имеет свой неисчерпаемый предмет и требует отдельного состава содержания.
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Rating 2.8 / 5
Added 31.07.2017
Author brat Warden
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2.8/5 (2)

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