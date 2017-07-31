Святитель Феофан Затворник - О покаянии - исповеди - причащении - Духовная сокровищница

Феофан Затворник - О покаянии - исповеди - причащении - Духовная сокровищница
Вот снова подошли приготовительные недели к Великому посту! Благодарение Господу, сподобившему нас дожить до сего душеспасительного времени!
Помолимся, да поможет Он нам и воспользоваться им, по Его благим о нас намерениям. Об этом, впрочем, не нахожу нужным много говорить вам.
Не в первый раз встречаете вы время сие; не раз слышали объяснение значения сих дней и указание того, что должно взять себе от них в урок; не раз, верно, и самим делом испытали, как проводятся они на созидание себя и как проводятся на разорение.
Сотворите так, как уже знаете, как внушает вам ваша совесть и учит ваш опыт, только чтоб всё обращалось в созидание ваше и спасение душ ваших.
Святитель Феофан Затворник - О покаянии, исповеди, причащении святых Христовых Тайн и исправлении жизни - Духовная сокровищница
Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. — 376 с.
ISBN 978-5-7533-0290-8
Святитель Феофан Затворник - О покаянии, исповеди, причащении святых Христовых Тайн и исправлении жизни - Духовная сокровищница - Содержание
Предисловие
О ПОКАЯНИИ, ИСПОВЕДИ, ПРИЧАЩЕНИИ СВЯТЫХ ХРИСТОВЫХ ТАИН И ИСПРАВЛЕНИИ ЖИЗНИ
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В Неделю мытаря и фарисея (Лк 18, 10–14)
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В ту же неделю
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В ту же неделю
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В Неделю блудного сына (Лк 15, 11–32)
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В ту же неделю
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В ту же неделю
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В Неделю мясопустную (Мф 25, 1–46)
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В ту же неделю
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В ту же неделю
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В Неделю сыропустную
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В ту же неделю
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В ту же неделю
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В среду 1-й недели Великого поста
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В тот же день
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В тот же день
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В тот же день
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В пяток 1-й недели Великого поста
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В тот же день
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В тот же день
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В субботу 1-й недели поста
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В тот же день
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В тот же день
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В тот же день
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В тот же день
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В 1-ю неделю Великого поста
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В ту же неделю
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В ту же неделю
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Во 2-ю неделю Великого поста
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В ту же неделю
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В ту же неделю
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В ту же неделю
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В ту же неделю
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В Неделю Крестопоклонную
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В ту же неделю
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В ту же неделю
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В ту же неделю
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В ту же Неделю
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В 4-ю Неделю Великого поста
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В ту же неделю
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В ту же неделю
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В ту же неделю
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В 5-ю Неделю Великого поста
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В ту же неделю
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В ту же неделю
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В ту же неделю
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Во Вторник Страстной седмицы
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В Среду Страстной седмицы
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В Великий Четверток
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В тот же день
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В тот же день
Предметный указатель
Святитель Феофан Затворник - О покаянии, исповеди, причащении святых Христовых Тайн и исправлении жизни - Духовная сокровищница - Предисловие
Предлагаемые слова отобраны и издаются в этом составе с той целью, чтобы доставить говеющим приспособленное к их настроению и потребностям духовным чтение, а пастырям, ревнующим о назидании говеющих, дать возможность иметь всегда под руками что предложить с церковной кафедры, коль скоро сами не удосужатся составить свое поучение.
Предметы, в них раскрываемые, — это убеждения к перемене жизни, недоброй на добрую, потребность покаяния и исповеди, достойное приступание к Святым, Пречистым и Животворящим Христовым Тайнам и сохранение доброго намерения жить исправно, какое полагаемо бывает в покаянии и запечатлеваемо Святым Причастием.
При собрании слов в сей состав не то имелось в виду, чтобы снабдить известные дни поучениями, а то, чтобы представить насколько можно полнее изложение всего благопотребного для говеющих. По этой причине сюда переносится несколько слов, говоренных в другие дни: по предметам своим они оказались очень нужными в данном собрании.
По этой же причине из дней Страстной седмицы помещаются слова только на вторник, среду и четверток, ибо почти везде говеющие бывают только в эти дни сей седмицы. Последнее замечание сочтено нужным сделать ради тех, кому может показаться странным, отчего на Страстную седмицу так мало здесь слов. Страстная седмица имеет свой неисчерпаемый предмет и требует отдельного состава содержания.
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