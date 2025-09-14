Я была безыскусной чужеземкой в незнакомом мне мире подарков, завёрнутых в бумагу светлых оттенков, нежных похлопываний по животикам и материнской болтовни. Я тихо сидела на диване у своей подруги в компании мамочек, слушая все и в то же время ничего. Тихий гул голосов, нежный приглушенный шум многочисленных бесед, смешавшихся в воздухе, требовали от меня очень немногого. Поскольку у меня не было детей, я была плохо подготовлена к тому, чтобы делиться историями о родах или сочувствовать относительно отекших лодыжек. Потому я сидела там, просто наблюдая в тишине этот замечательный и таинственный ритуал, в котором опытные матери дарят подарки и передают домотканую мудрость следующей женщине, вошедшей в их мир.

Среди многочисленных бесед, отголоски которых то усиливались, то ослабевали в моем сознании, два отдельных разговора привлекли мое внимание. Наиболее поразительным был не предмет этих бесед, а то, что я слушала обе одновременно.

В одной группе несколько работающих матерей гордо говорили о своем статусе супермам. Они отстаивали образ жизни, позволяющий им иметь финансовую стабильность и чувство собственного достоинства благодаря карьере, а также семейные радости в виде приготовления пирожных и рассказывания детишкам историй перед сном.

В другом конце комнаты группа женщин восхваляла домашний образ жизни, образ, который часто возводит мать до статуса мученицы и гарантирует, что ее чада станут более совершенными людьми, чем дети, лишенные родительского внимания и заботы в течение дня.

Будучи молодой женщиной, еще не ступившей на путь материнства, о чем я должна была думать? Пытаясь издали сосредоточиться на обеих дискуссиях, я удивлялась, как задачи материнства могут приобретать такие различные окраски в зависимости от того, в каком свете их представляют.

Фердинандсен Каролин - Радости и печали материнства

Издательство: Книгоноша

ISBN: 5-94172-026-2

208 стр.

Фердинандсен Каролин - Радости и печали материнства - Содержание