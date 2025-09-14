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Фердинандсен - Радости и печали материнства

Фердинандсен Каролин - Радости и печали материнства
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Psychology Psychotherapy

Я была безыскусной чужеземкой в незнакомом мне мире подарков, завёрнутых в бумагу светлых оттенков, нежных похлопываний по животикам и материнской болтовни. Я тихо сидела на диване у своей подруги в компании мамочек, слушая все и в то же время ничего. Тихий гул голосов, нежный приглушенный шум многочисленных бесед, смешавшихся в воздухе, требовали от меня очень немногого. Поскольку у меня не было детей, я была плохо подготовлена к тому, чтобы делиться историями о родах или сочувствовать относительно отекших лодыжек. Потому я сидела там, просто наблюдая в тишине этот замечательный и таинственный ритуал, в котором опытные матери дарят подарки и передают домотканую мудрость следующей женщине, вошедшей в их мир.

Среди многочисленных бесед, отголоски которых то усиливались, то ослабевали в моем сознании, два отдельных разговора привлекли мое внимание. Наиболее поразительным был не предмет этих бесед, а то, что я слушала обе одновременно.

В одной группе несколько работающих матерей гордо говорили о своем статусе супермам. Они отстаивали образ жизни, позволяющий им иметь финансовую стабильность и чувство собственного достоинства благодаря карьере, а также семейные радости в виде приготовления пирожных и рассказывания детишкам историй перед сном.

В другом конце комнаты группа женщин восхваляла домашний образ жизни, образ, который часто возводит мать до статуса мученицы и гарантирует, что ее чада станут более совершенными людьми, чем дети, лишенные родительского внимания и заботы в течение дня.

Будучи молодой женщиной, еще не ступившей на путь материнства, о чем я должна была думать? Пытаясь издали сосредоточиться на обеих дискуссиях, я удивлялась, как задачи материнства могут приобретать такие различные окраски в зависимости от того, в каком свете их представляют.

Фердинандсен Каролин - Радости и печали материнства

Издательство: Книгоноша
ISBN: 5-94172-026-2
208 стр.

Фердинандсен Каролин - Радости и печали материнства - Содержание

  • Глава 1
    • Вечная ценность и минимальное жалование: парадокс материнской работы
    • Земная роль
    • Неестественная жертва
    • В чем заключается наша ценность?
    • В перспективе вечности
    • Дисциплина отдыха
    • Духовное значение матери
    • Необычное жалованье
    • Вопросы для размышления
  • Глава 2
    • Торопливость и медлительность: парадокс материнского времени
    • Часы матери
    • Загруженная мать
    • Противоречие времени
    • Пожалуйста, давайте снизим темп жизни
    • Окно в вечность
    • Вопросы для размышления
  • Глава 3
    • Полезное или приятное: парадокс желаний матери
    • Спасая мир
    • Наслаждаясь миром
    • Что же лучше?
    • Делать все
    • Не делать вообще ничего
    • Истина о самопожертвовании
    • Истина об удовольствии
    • Вопросы для размышления
  • Глава 4
    • Ослабленный контроль: парадокс материнской власти
    • Ослабляя контроль
    • В чьих же все руках?
    • Мы тоже Божьи дети
    • Вопросы для размышления
  • Глава 5
    • Уязвимые воины: парадокс материнской защиты
    • Два дома, два мировоззрения
    • Насколько сильную защиту мне следует обеспечивать?
    • Какие рамки мне следует выбрать?
    • Наступательное и оборонительное воспитание
    • Так какая же стратегия лучше?
    • Место для простоты
    • Простодушный мир
    • Мир родителя
    • Шорох в траве
    • Вопросы для размышления
  • Глава 6
    • Детская и спальня: парадокс сексуальности матери
    • Так что же это: страсть или произведение потомства?
    • Блудница
    • Мадонна
    • Союз двух женских ролей
    • Вопросы для размышления
  • Глава 7
    • Грех и благодать: парадокс человеческой природы матери
    • Оправдания мученицы
    • Постоянно на виду
    • Грехи отца
    • Модель благодати
    • Неистовое соперничество
    • Неужели это мой ребенок?
    • Необычный учитель
    • Вопросы для размышления
  • Глава 8
    • Детская мудрость: парадокс материнской веры
    • Вера ребенка
    • Утопая в релятивизме
    • Логичная глупость
    • Во что я верю?
    • Вопросы для размышления
  • Глава 9
    • Живя одновременно на небесах и на земле: парадокс сокровищ матери
    • Чем мы дорожим?
    • Сила притяжения Земли
    • Духовная реакция на земную действительность
    • Отпуская земное
    • Где ни моль, ни ржа не истребляют
    • Вопросы для размышления
  • Глава 10
    • Храбрость со страхом: парадокс материнской любви
    • Любовь — рискованное дело
    • Учебный лагерь для новобранцев
    • Эмоциональная уязвимость
    • Духовный риск
    • Самый большой подарок
    • Вопросы для размышления
  • Несколько слов от автора
    • Сердце
    • Душа
    • Разум
    • Сила
Views 146
Rating 5.0 / 5
Added 14.09.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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