Фердинандсен - Радости и печали материнства
Я была безыскусной чужеземкой в незнакомом мне мире подарков, завёрнутых в бумагу светлых оттенков, нежных похлопываний по животикам и материнской болтовни. Я тихо сидела на диване у своей подруги в компании мамочек, слушая все и в то же время ничего. Тихий гул голосов, нежный приглушенный шум многочисленных бесед, смешавшихся в воздухе, требовали от меня очень немногого. Поскольку у меня не было детей, я была плохо подготовлена к тому, чтобы делиться историями о родах или сочувствовать относительно отекших лодыжек. Потому я сидела там, просто наблюдая в тишине этот замечательный и таинственный ритуал, в котором опытные матери дарят подарки и передают домотканую мудрость следующей женщине, вошедшей в их мир.
Среди многочисленных бесед, отголоски которых то усиливались, то ослабевали в моем сознании, два отдельных разговора привлекли мое внимание. Наиболее поразительным был не предмет этих бесед, а то, что я слушала обе одновременно.
В одной группе несколько работающих матерей гордо говорили о своем статусе супермам. Они отстаивали образ жизни, позволяющий им иметь финансовую стабильность и чувство собственного достоинства благодаря карьере, а также семейные радости в виде приготовления пирожных и рассказывания детишкам историй перед сном.
В другом конце комнаты группа женщин восхваляла домашний образ жизни, образ, который часто возводит мать до статуса мученицы и гарантирует, что ее чада станут более совершенными людьми, чем дети, лишенные родительского внимания и заботы в течение дня.
Будучи молодой женщиной, еще не ступившей на путь материнства, о чем я должна была думать? Пытаясь издали сосредоточиться на обеих дискуссиях, я удивлялась, как задачи материнства могут приобретать такие различные окраски в зависимости от того, в каком свете их представляют.
Фердинандсен Каролин - Радости и печали материнства
Издательство: Книгоноша
ISBN: 5-94172-026-2
208 стр.
Фердинандсен Каролин - Радости и печали материнства - Содержание
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Глава 1
- Вечная ценность и минимальное жалование: парадокс материнской работы
- Земная роль
- Неестественная жертва
- В чем заключается наша ценность?
- В перспективе вечности
- Дисциплина отдыха
- Духовное значение матери
- Необычное жалованье
- Вопросы для размышления
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Глава 2
- Торопливость и медлительность: парадокс материнского времени
- Часы матери
- Загруженная мать
- Противоречие времени
- Пожалуйста, давайте снизим темп жизни
- Окно в вечность
- Вопросы для размышления
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Глава 3
- Полезное или приятное: парадокс желаний матери
- Спасая мир
- Наслаждаясь миром
- Что же лучше?
- Делать все
- Не делать вообще ничего
- Истина о самопожертвовании
- Истина об удовольствии
- Вопросы для размышления
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Глава 4
- Ослабленный контроль: парадокс материнской власти
- Ослабляя контроль
- В чьих же все руках?
- Мы тоже Божьи дети
- Вопросы для размышления
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Глава 5
- Уязвимые воины: парадокс материнской защиты
- Два дома, два мировоззрения
- Насколько сильную защиту мне следует обеспечивать?
- Какие рамки мне следует выбрать?
- Наступательное и оборонительное воспитание
- Так какая же стратегия лучше?
- Место для простоты
- Простодушный мир
- Мир родителя
- Шорох в траве
- Вопросы для размышления
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Глава 6
- Детская и спальня: парадокс сексуальности матери
- Так что же это: страсть или произведение потомства?
- Блудница
- Мадонна
- Союз двух женских ролей
- Вопросы для размышления
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Глава 7
- Грех и благодать: парадокс человеческой природы матери
- Оправдания мученицы
- Постоянно на виду
- Грехи отца
- Модель благодати
- Неистовое соперничество
- Неужели это мой ребенок?
- Необычный учитель
- Вопросы для размышления
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Глава 8
- Детская мудрость: парадокс материнской веры
- Вера ребенка
- Утопая в релятивизме
- Логичная глупость
- Во что я верю?
- Вопросы для размышления
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Глава 9
- Живя одновременно на небесах и на земле: парадокс сокровищ матери
- Чем мы дорожим?
- Сила притяжения Земли
- Духовная реакция на земную действительность
- Отпуская земное
- Где ни моль, ни ржа не истребляют
- Вопросы для размышления
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Глава 10
- Храбрость со страхом: парадокс материнской любви
- Любовь — рискованное дело
- Учебный лагерь для новобранцев
- Эмоциональная уязвимость
- Духовный риск
- Самый большой подарок
- Вопросы для размышления
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Несколько слов от автора
- Сердце
- Душа
- Разум
- Сила
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