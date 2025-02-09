Шандор Ференци (1873-1933) - венгерский психиатр и врач общего профиля, получивший диплом врача в Вене в 1894 г. Работал в различных медицинских учреждениях в Будапеште, где в 1900 г. открывает собственную практику. После встречи с Фрейдом в Вене (2 февраля 1908 г.) начинает практиковать психоанализ. Вскоре становится учеником, ближайшим другом и доверенным лицом 3. Фрейда. Фрейд называл Ференци «человеком, вызывающим к себе любовь и привязанность», завоевавшим и его любовь. По рекомендации Фрейда, на II Международном психоаналитическом конгрессе (Нюрнберг, 1910 г.) Ференци предложил создать Международную психоаналитическую ассоциацию (МПА).

Он являлся одним из наиболее активных и новаторски мыслящих членов психоаналитического сообщества, а также обладал редким талантом терапевта. Вскоре Ференци становится одним из лидеров психоаналитического движения, войдя в состав Секретного комитета, организацию которого в 1913 г. инициировал Фрейд в целях дальнейшего развития психоанализа. В 1913 г. Ференци основал Венгерское психоаналитическое общество и оставался его президентом до своей смерти в 1933 г.

Он провёл личный анализ ряда ведущих фигур психоаналитического движения: Эрнеста Джонса, Мелани Кляйн, Микаэла Балинта, Клары Томпсон и др. Сам Ференци в 1914 г. начинает свой анализ с Фрейдом, который из-за призыва Ференци на военную службу длится менее трёх недель. Позднее в 1916 г. дважды в течение ряда недель Ференци вновь анализируется Фрейдом. По мнению американского психоаналитика Б. Килборна, нехватка отцовской фигуры, так как Ференци лишился отца в 15-летнем возрасте, сделала Фрейда центральной фигурой в жизни Ференци, по отношению к которой он развивает мощный идеализирующий перенос.

Шандор Ференци - Таласса - Теория генитальности

М.: «Канон+» РООЙ «Реабилитация», 2023. - 240 с.

ISBN: 978-5-88373-762-5

Шандор Ференци - Таласса - Теория генитальности - Содержание

В.В. Старовойтов. Шандор Ференци - герой и жертва глубинного психоанализа

Шандор Ференци. Таласса:теория генитальности

Введение

Онтогенез

ГЛАВА 1 Амфимиксис эротизмов в акте эякуляции

ГЛАВА 2 Коитус как амфимиктический феномен

ГЛАВА 3 Стадии в развитии эротического чувства реальности

ГЛАВА 4 Понимание отдельных процессов в половом акте

ГЛАВА 5 Генитальное функционирование у человека Филогенез

ГЛАВА 6 Филогенетическая параллель

ГЛАВА 7 Данные, свидетельствующие о «морской регрессивной наклонности»

ГЛАВА 8 Коитус и оплодотворение Эпикриз

ГЛАВА 9 Коитус и сон

ГЛАВА 10 Биоаналитические заключения

ГЛАВА 11 Мужчина и женщина

Психоаналитические рассуждения о «теории генитальности» и о вторичных и третичных связанных с полом отличиях

Указатель