Эверетт Фергюсон - Церковь Христа - Библейская экклезиология в наши дни

Устная весть об Иисусе Христе собрала народ, и таким образом создала церковь. Эта весть была записана для использования этим народом, и чтобы способстовать им в возвещении. В конце концов, церковь нуждалась в том, чтобы отличить авторитетные документы от других писаний, поэтому признала «канон» Писания. В историческом смысле можно сказать, что «церковь дала нам Библию». Но не было ни одной личности, ни группы людей, кто стал бы средством для формирования Писания. Церковь собрала и сохранила Библию. Поступив таким образом, она признала для себя авторитет этих писаний, а также и признала в них источник своей жизни. Хотя церковь исторически появилась до Библии, в виде собрания книг, но само Слово, содержащееся в Библии, с теологической точки зрения появилось раньше церкви. Признание канона Писания было признанием церковью, что она не устанавливает свою власть, а наоборот подчиняется авторитету апостольской проповеди, которая записана в апостольских Писаниях.

Возвещенное Слово призывает и собирает народ. Народ откликается на возвещение о личности. Церковь происходит от Слова евангелия и от Христа, Который и есть Слово. Бог дал Слово, до того как дал церковь. Эта книга является изучением народа, церкви. Поэтому она посвящена производному, что стоит на третьем месте. Читатель должен помнить о подходе с такой перспективы, что пытался делать и автор в данной книге. Я стремлюсь поведать каждый аспект учения о церкви Христа. В то время как мы делаем акцент на церкви в связи с целями нашего изучения, мы должны также помнить, что она не является целью возвещения, а результатом его.

Возвещение основывается на личности. Эта личность и является содержанием проповеди. Ранняя церковь возвещала «этого Иисуса», заявляя о том, что сотворил Бог через Него. Проповедуемое Слово вскоре стало записанным и собранным в книгу, которую мы называем «Новым Заветом», и было добавлено к «Ветхому Завету», чтобы сформировать христианскую Библию. Библия - это записанная форма возвещения о том, что соделал Бог. Бог дал Библию, а не катехизис. Возвещение призывает к отклику.

Эта личность и являете.я содер­жанием проповеди. Ранняя церковь возвещала «этого Иисуса», заявляя о том, что сотворил Бог через Него. Проповедуемое Слово вскоре стало запи­санным и собранным в книгу, которую мы называем «Новым Заветом», и было добавлено к «Ветхому Завету», чтобы сформировать христианскую Библию. Библия - это записанная (рорма возвещения о том, что соделал Бог. Бог дал Библию, а не катехизис. Возвещение призывает к отклику.

БОГ дал одну личность, затем возвещение, а после народ. Эта после­довательность как историческая, так и теологическая. Бог сначала дал одну личность, Иисуса Христа. Он дал личность, а не вероучение, как объект нашей веры и как основу нашего спасения. Возвещение основывается на личности.

1. Люди и Мессия: история и эсхатология

Было популярным несколько лет назад говорить: «Иисусу - да, а церкви - нет!» Или другими словами: «Дайте мне христианство, а не цер- ковианство». Сей автор симпатизоровал, в некоторой степени, данному выражению, да и сейчас продолжает испытывать симпатию. Личность Иисуса более привлекательна, чем те, кто заявляют о следовании за Ним. Но с другой перспективы, никто не может обладать Иисусом без церкви. Мы надеемся показать, что сам вопрос альтернативы «или Христос, или церковь» является ложным. На практическом уровне без Библии, сберегаемой и продвигаемой церковью, и без верующей группы людей, которые учат об Иисусе, Он бы был сейчас неизвестен. На более богословском уровне, никто не может обладать Иисусом без церкви. Иисус умер за церковь; вся Его миссия была направлена на то, чтобы собирать сообщество спасенных. Христос не представляет всю Свою полноту без Своего народа. Принять Иисуса означает принять также Его учение и Его народ, который соединен с Ним. Чтобы делать акцент на Иисусе нужно показывать важность церкви.

Иногда люди, которые находят то, что можно назвать сердцем Благо- вествования, желают относится ко всему остальному библейскому учению как к чему-то нерелевантному, неважному. Может быть, оно и вторично, но не нерелевантно. Правильным будет путь, чтобы исходить от центра Евангелия к остальным вещам, а также применять Евангелие к другим аспектам учения. По нашей теме, это означает исходить от Христа к природе церкви и к ее действиям. Этим мы и будем заниматься в этой книге. Дело поклонения и организационного устройства не являются настоль центральными как спасительное деяние Христа, но в их собственной сфере библейский материал по этим темам является нормативным.

Возможно, проблема для многих заключается в том, что они, в основном, рассматривали церковь именнокак организацию, в институциональном смысле, а не столь в терминах народа или искупленного сообщества. Другие могли более подчеркивать набор особых характеристик церкви, чем распятого Христа. Как следствие требования в духовном плане редуцировались. По каким бы то ни было причинам, слишком часто церковь по мнению и восприятию многих стала отделяемой от Христа. Церковь часто преподносилась как что- то, что затуманивает Христа. Если эта книга сможет сделать несколько шагов к тому, чтобы исправить неверные концепции о церкви, то тогда она достигла своего предназначения.

Церковь - это результат и отклик на Божье действие во Христе. Первые три главы этой книги развивают теологическую аксиому, что христология и сотериология определяют экклезиологию. Последние три главы применяют это видение к служению, поклонению и к жизни церкви. Мы хотим видеть, со всей серьезностью, что это исследование было и есть посвящено именно церкви Христа, Он дает существование, смысл и цель Своей церкви. Христология - это норма для экклезиологии, и именно этот факт оправдывает название этой книги.