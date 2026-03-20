Книга Гордона Фергюсона «Победа в капитуляции» посвящена одному из важных духовных принципов христианской жизни — полной отдаче себя Богу. Автор показывает, что истинная победа верующего достигается не через собственные усилия и контроль над жизнью, а через смирение и доверие Божьей воле.

Фергюсон рассматривает библейские тексты и примеры, раскрывая смысл духовной капитуляции перед Богом. Он объясняет, что отказ от самоуверенности и готовность подчинить свою жизнь Божьему руководству открывают путь к внутренней свободе, миру и духовной силе.

В книге поднимаются темы смирения, доверия, послушания и духовного преобразования. Автор показывает, что surrender — добровольная отдача своей жизни Богу — становится источником настоящей победы в духовной жизни.

Книга будет полезна всем, кто стремится углубить свою веру, научиться доверять Богу и строить жизнь на основании библейских принципов.

Пер. с англ. - Discipleship Publication International. - Издатель Михеев В. В., 2019

Гордон Фергюсон – Победа в капитуляции - Содержание

ПОСВЯЩЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ I Капитуляция: ключ к духовной силе

ГЛАВА 1 Капитуляция — другое название веры

ГЛАВА 2 Капитулировать — значит плыть против течения

ГЛАВА 3 Капитуляция — парадоксальный путь Бога

ГЛАВА 4 Капитуляция — единственный путь к уверенности Уверенность перед лицом опасности



ЧАСТЬ II Капитуляция: библейские принципы

ГЛАВА 5 Найти жизнь через смерть

ГЛАВА 6 Быть учеником — значит нести свой крест каждый день «Возненавидь» свою семью? Нести свой крест: гонения Отдать все, чем владеешь

ГЛАВА 7 Умереть, чтобы принести плод Смерть делает нас зрелыми Смерть приносит благословение другим

ГЛАВА 8 Вручить себя Богу

ГЛАВА 9 Библейские принципы в действии Авраам: отец всех верующих Даниил и его друзья: бескомпромиссность



ЧАСТЬ III Капитуляция на практике

ГЛАВА 10 Покорны ли вы Богу?

ГЛАВА 11 Как мы подчиняемся?

ГЛАВА 12 Бог всегда знает, что лучше

ГЛАВА 13 У Бога есть сила делать самое лучшее Проблема зла и существование Бога Постановка проблемы Небеса провозглашают славу Богу

ГЛАВА 14 Бог желает нам лучшего Разочарование из-за неудач



Эпилог

То, что я должен знать

ПРИЛОЖЕНИЕ