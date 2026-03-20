Фергюсон - Победа в капитуляции

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics

Книга Гордона Фергюсона «Победа в капитуляции» посвящена одному из важных духовных принципов христианской жизни — полной отдаче себя Богу. Автор показывает, что истинная победа верующего достигается не через собственные усилия и контроль над жизнью, а через смирение и доверие Божьей воле.

Фергюсон рассматривает библейские тексты и примеры, раскрывая смысл духовной капитуляции перед Богом. Он объясняет, что отказ от самоуверенности и готовность подчинить свою жизнь Божьему руководству открывают путь к внутренней свободе, миру и духовной силе.

В книге поднимаются темы смирения, доверия, послушания и духовного преобразования. Автор показывает, что surrender — добровольная отдача своей жизни Богу — становится источником настоящей победы в духовной жизни.

Книга будет полезна всем, кто стремится углубить свою веру, научиться доверять Богу и строить жизнь на основании библейских принципов.

Гордон Фергюсон – Победа в капитуляции

Пер. с англ. - Discipleship Publication International. - Издатель Михеев В. В., 2019

Гордон Фергюсон – Победа в капитуляции - Содержание

ПОБЕДА В КАПИТУЛЯЦИИ

ПОСВЯЩЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ I Капитуляция: ключ к духовной силе

  • ГЛАВА 1 Капитуляция — другое название веры

  • ГЛАВА 2 Капитулировать — значит плыть против течения

  • ГЛАВА 3 Капитуляция — парадоксальный путь Бога

  • ГЛАВА 4 Капитуляция — единственный путь к уверенности

    • Уверенность перед лицом опасности

ЧАСТЬ II Капитуляция: библейские принципы

  • ГЛАВА 5 Найти жизнь через смерть

  • ГЛАВА 6 Быть учеником — значит нести свой крест каждый день

    • «Возненавидь» свою семью?

    • Нести свой крест: гонения

    • Отдать все, чем владеешь

  • ГЛАВА 7 Умереть, чтобы принести плод

    • Смерть делает нас зрелыми

    • Смерть приносит благословение другим

  • ГЛАВА 8 Вручить себя Богу

  • ГЛАВА 9 Библейские принципы в действии

    • Авраам: отец всех верующих

    • Даниил и его друзья: бескомпромиссность

ЧАСТЬ III Капитуляция на практике

  • ГЛАВА 10 Покорны ли вы Богу?

  • ГЛАВА 11 Как мы подчиняемся?

  • ГЛАВА 12 Бог всегда знает, что лучше

  • ГЛАВА 13 У Бога есть сила делать самое лучшее

    • Проблема зла и существование Бога Постановка проблемы

    • Небеса провозглашают славу Богу

  • ГЛАВА 14 Бог желает нам лучшего

    • Разочарование из-за неудач

Эпилог

То, что я должен знать

ПРИЛОЖЕНИЕ

Added 20.03.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

