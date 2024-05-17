«Независимо от того, знакомитесь ли вы с новым рестораном или приходите в хорошо известное заведение с любимой кухней, мало что принесёт вам столько же удовольствия, как дегустационная тарелка, приготовленная шеф-поваром с целью познакомить вас со вкусом подаваемых в этом заведении деликатесов. Книга, которую вы держите в своих руках, действительно преподносит изысканные деликатесы. Синклер Фергюсон как мудрый учитель христианского богословия и истории провёл для нас настоящую экскурсию по сладостным милостям, явленным Господом на протяжении последних двух тысяч лет. Это не сухой обзор истории Церкви. Чёткие выводы о каждом столетии украшены пикантными кусочками классических христианских сочинений в сочетании с аппетитными биографическими повествованиями. Эта небольшаякнига станет благословением для искренних христиан и будет полезна тем, кто желает познакомить будущие поколения с глубоким

основанием нашего богатого христианского наследия».

Д-р Джоэл Р. Бики, ректор, преподаватель систематического богословия и гомилетики,

Пуританская реформатская богословская семинария,

Гранд-Рапиде, штат Мичиган

«Прочтите всё, что написал Синклер Фергюсон! Этот совет я, как правило, даю каждому, кто готов его принять - эта книга не исключение. В двадцати коротких, легкочитаемых главах книги "После рождества Христова: размышления о двадцати веках

истории Церкви" автор знакомит нас с историей нашей христианской семьи, вместе с тем всегда подчёркивая великую работу Христа по сохранению Его Церкви. В этой небольшой книге вы найдёте множество замечательных уроков, которые вас ободрят и помогут стать более проницательными. Читайте, наслаждайтесь и укрепляйтесь в вере» .

Д-р Дж. Лиzон Дункан III, почётный ректор,

Реформатская богословская семинария

Фергюсон Синклер - После Рождества Христова: Размышления о двадцати веках истории Церкви

Синклер Б. Фергюсон; перевод с англ. - Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В.

Издательство «Левит», 2023. - 256 с.

ISBN 978-617-8232-28-3

Фергюсон Синклер - После Рождества Христова: Размышления о двадцати веках истории Церкви - Содержание

Предисловие

1 . Первое столетие: рост ранней Церкви

2. Второе столетие: внутренние и внешние проблемы

3. Третье столетие: апологеты

4 . Четвертое столетие: переломный момент

5. Пятое столетие: Божья суверенность

6. Шестое столетие: христианство в Шотландии

7. Седьмое столетие: Григорий и Мухаммед

8. Восьмое столетие: разногласия по поводу икон

9. Девятое столетие: богословский конфликт и его жертва

10. Десятое столетие: тёмные века

11 . Одиннадцатое столетие: Великий раскол, Ансельм Кентерберийский и крестовые походы

12. Двенадцатое столетие: богословские изыскания

13. Тринадцатое столетие: Франциск Ассизский и Фома Аквинский

14 . Четырнадцатое столетие: предвестники Реформации

15. Пятнадцатое столетие: подготовка почвы

16. Шестнадцатое столетие: открытие Лютера

17. Семнадцатое столетие: пуритане

18. Восемнадцатое столетие: революции и духовное возрождение

19. Девятнадцатое столетие: время контрастов

20. Двадцатое столетие: надежда

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