Фергюсон - Весь Христос

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics

«Синклер Фергюсон идет гораздо глубже словарного определения законничества и антиномизма, показывает суть, всего Христа. Когда мы видим всего Христа в Евангелии, мы уже не соглашаемся ни с каким учением, которое преуменьшает великолепие и силу Божьей благодати. Как пасторы, так и рядовые члены церкви получат пользу от этой исторической, богословской и практической книги».

Эйми Берд, автор книг «Домохозяйка-богослов» и «Богословский фитнес»

«Я поражаюсь историческим познаниям Синклера Фергюсона, но я еще больше благодарю Бога за его страстную любовь к чистоте Евангелия. Чтобы защитить провозглашение Евангелия от человеческих ошибок, он очень точно разъясняет, как именно благодать спасает наши души и как она дает нам силы для послушания Богу».

Брайан Чапел,заслуженный президент Заветной богословской семинарии, старший пастор пресвитерианской церкви «Благодать» в городе Пеория, в штате Иллинойс

Синклер Фергюсон - Весь Христос - Законничество, антиномизм и уверенность, даруемая Евангелием - почему спор о «Сути» все еще важен

Синклер Фергюсон ; предис. Т. Келлера; пер. с англ.

Минск : Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2019. — 320 с.

ISBN 978-985-7101-33-7

Синклер Фергюсон - Весь Христос - Законничество, антиномизм и уверенность, даруемая Евангелием - почему спор о «Сути» все еще важен - Содержание

  • Предисловие Тима Келлера

  • Введение

  1. С чего все началось

  2. Благодать в Евангелии

  3. Подготовка, искажение, отрава

  4. Осторожно! Законничество

  5. Порядок благодати

  6. Подозрительные симптомы

  7. Лица антиномизма

  8. Причины болезни и ее лечение

  9. Суть уверенности

  10. Как уверенность в Христе становится уверенностью в спасении

  11. «Преграды стоят на пути»

  • Заключение

  • Приложение. Томас Бостон о вере

  • Библейский указатель

Added 21.02.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

