«Синклер Фергюсон идет гораздо глубже словарного определения законничества и антиномизма, показывает суть, всего Христа. Когда мы видим всего Христа в Евангелии, мы уже не соглашаемся ни с каким учением, которое преуменьшает великолепие и силу Божьей благодати. Как пасторы, так и рядовые члены церкви получат пользу от этой исторической, богословской и практической книги».

Эйми Берд, автор книг «Домохозяйка-богослов» и «Богословский фитнес»

«Я поражаюсь историческим познаниям Синклера Фергюсона, но я еще больше благодарю Бога за его страстную любовь к чистоте Евангелия. Чтобы защитить провозглашение Евангелия от человеческих ошибок, он очень точно разъясняет, как именно благодать спасает наши души и как она дает нам силы для послушания Богу».

Брайан Чапел,заслуженный президент Заветной богословской семинарии, старший пастор пресвитерианской церкви «Благодать» в городе Пеория, в штате Иллинойс

Синклер Фергюсон - Весь Христос - Законничество, антиномизм и уверенность, даруемая Евангелием - почему спор о «Сути» все еще важен

Синклер Фергюсон ; предис. Т. Келлера; пер. с англ.

Минск : Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2019. — 320 с.

ISBN 978-985-7101-33-7

Синклер Фергюсон - Весь Христос - Законничество, антиномизм и уверенность, даруемая Евангелием - почему спор о «Сути» все еще важен - Содержание

Предисловие Тима Келлера

Введение

С чего все началось Благодать в Евангелии Подготовка, искажение, отрава Осторожно! Законничество Порядок благодати Подозрительные симптомы Лица антиномизма Причины болезни и ее лечение Суть уверенности Как уверенность в Христе становится уверенностью в спасении «Преграды стоят на пути»