Ферхаген - Боги на утреннем небе

Бритте Ферхаген довелось стать заинтересованной и увлеченной свидетельницей волнующей истории «второго открытия» и интерпретации североевропейского бронзового века. Поэтому эта книга не только стала зрелым и захватывающим описанием этой эпохи, но во многих местах она также содержит собственные идеи автора — дополнительные сведения, интерпретации, результаты независимой исследовательской работы.

У того факта, что в центре внимания здесь находится религия, есть особенные причины. Религия — как и у других ранних культур — была в те времена не только выражением эпохи, но и самым важным фактором, формирующим саму эту эпоху. Боги, культы и обычаи здесь — это отчетливо видимые «нити», исходящие от предшественников, народов мегалитической культуры, и, с другой стороны, устанавливающие связь с потомками — греками, филистимлянами, италиками, людьми гальштатской культуры, обеспечивая систематизацию и создавая более широкий контекст.

Многие из открытых автором взаимоотношений и связей кажутся сенсационными и при этом настолько очевидными, что вызывает удивление, почему их не увидели уже намного раньше. Старые и новые предубеждения привели к тому, что правда о североевропейском бронзовом веке смогла проложить себе путь только после середины двадцатого века.

Зато теперь мы видим перед собой со всеми тысячами подробностей картину раннего культурного эпицентра на севере Центральной Европы, который 3200 лет на- зад в «первом Великом переселении народов» распространил свои творческие силы до границ континента и тем самым дал возможность начаться «утру Европы».

К самому захватывающему материалу, который содержится в этой книге, относится то, что боги величественных каменных сооружений Стоунхенджа и Карнака вовсе не исчезли, как вечно неразрешимая загадка, в тумане седой доисторической древности: они продолжали жить, они были, так сказать, переданы людьми североевропейского бронзового века южноевропейским народам в самом начале «писаной» истории. Теперь захватывающая дух непрерывность связывает Стоунхендж и Дельфы, Карнак и Пестум и, прежде всего, — Гельголанд и Делос.

Ферхаген Б. - Боги на утреннем небе - Религия североевропейского бронзового века

Μ.: Тотенбург, 2020. — 376 с.

ISBN 978-5-9216-2334-7

Ферхаген Б. - Боги на утреннем небе – Содержание

ОБ АВТОРЕ

О КНИГЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

ПЕРВАЯ ГЛАВА. ДРЕВНЕЙШИЕ БОГИ

1. Вопрос происхождения

2. Наследие ледникового периода: Мировое древо, мать-земля и бог неба

3. Имир и Туисто

ВТОРАЯ ГЛАВА. МЕГАЛИТИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ

1. Вопрос датировки

2. Мертвые и календарь

3. Осирис и можжевельник

4. Солнечный герой

ТРЕТЬЯ ГЛАВА. ПОСЕЙДОН

1. Фоситесланд и Атлантида

2. Омоложенный бог неба

3. Бог на солнечной колеснице

4. Бог лебедей и сопровождающее его животное

5. Бог с лирой

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА. ДРУГИЕ БОГИ

1. Клейто, мать и дева

2. Уран, Кронос, Атлант

3. Божественные близнецы

ПЯТАЯ ГЛАВА. КУЛЬТ И ОБЫЧАИ

1. Священный остров во времена Одиссея

2. Святилище

3. Мировой столб

4. Белые девы

5. Танцы, игры, представления

ШЕСТАЯ ГЛАВА. РЕЗЮМЕ

СЕДЬМАЯ ГЛАВА. ПОСЛЕ КАТАСТРОФ

1. Север

2. Юг

БИБЛИОГРАФИЯ