В моей вышедшей в 1983 году книге «Боги на угреннем небе», которая преимущественно была посвящена религии Северной Европы бронзового века, я озаглавила первую главу «Древнейшие боги». Там я очень кратко написала кое-что о боге неба, о матери-земле и о происходящих еще из палеолита фигурах Имира и Туисто. Сегодня мне понятно, что написанное там требует если и не исправления, то, по меньшей мере, значительного дополнения. Дело не только в том, что то краткое изложение слишком мало могло рассказать о такой широкой теме, но прежде всего в том, что за прошедшее с момента выхода книги время были сделаны важные открытия, о которых я тогда не могла знать, и которые в значительной степени изменили и расширили известную нам картину древнейшей религии.

Удивительно, насколько много открытий и новых идей принесли исследования доисторических времен за последние полвека. В этой области знаний все постоянно меняется, одно удивительное познание сменяет другое и заставляет исследователей древнейшей истории пересматривать свои взгляды. Вернее, правильнее было бы сказать — должно было бы заставлять их пересматривать свои взгляды. Ведь новые открытия, даже если они были сделаны уже несколько десятилетий назад, вообще учитываются лишь очень немногими учеными, особенно тогда, когда первооткрыватель не принадлежит к кругу профессиональных историков, а является «чужаком». «Я отказываюсь читать книгу Шпанута, она для меня и неинтересна, и неприемлема», — сказал профессор Грипп из Кильского университета одному журналисту, когда пастор Юрген Шпанут в 1953 году привлек к себе внимание публики своей первой книгой «Разгаданная Атлантида». Такая позиция — отнюдь не единичный случай, профессиональные ученые изначально отказываются рассматривать работу како- го-либо «аутсайдера», потому что заранее уверены, что в ней может содержаться только «чепуха».

И такую позицию даже нельзя поставить ученым в вину. Потому что как раз в области праистории, изучения «доисторических» времен, написано (и напечатано) так много настоящей чепухи, что тут действительно очень трудно отделить зерна от плевел. Но ведь попытка сделать это должна все же исходить именно от ученых. Однако из- за своей неповоротливости в восприятии и обработке нового засевшие на кафедрах профессора с давних времен тормозили (и все еще тормозят) прогресс в истинных познаниях о жизни, творчестве и мышлении давних времен. История этой — по сути все еще молодой — науки полна ошибок и отставаний. Профессиональные ученые в большинстве своем не признают сделанные любителями и тут же правильно оцененные ими находки, неверно истолковывают их или же просто объявляют фальшивками. Так, например, первый «неандерталец» (скелет которого нашел один учитель в долине Неандерталь под Дюссельдорфом) был, по их мнению, «рахитом нынешнего времени» или «монгольским казаком» или даже «бедным сумасшедшим», пещерная живопись времен Великого оледенения — мазнёй какого-то современного художника, который тайно пробрался в пещеру Альтамиры. И так далее. Лишь много десятилетий спустя становилось совершенно ясно, что нашедший был все-таки прав, а науке приходилось скрепя сердце признавать свою неправоту.

Ферхаген Б. - Древнейшие боги Европы и продолжение их жизни до сегодняшнего дня

Μ.: Тотенбург, 2020. — 450 с.

ISBN 978-5-9216-2341-5

Ферхаген Б. - Древнейшие боги Европы и продолжение их жизни до сегодняшнего дня – Содержание

ОБ АВТОРЕ

О КНИГЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ПОЯВЛЕНИЕ И ПУТЬ ЕВРОПЕЙЦЕВ

ГЛАВА 2. ЗАЩИТНИКИ И ПОМОЩНИКИ Боги-животные и превращение в животных Маленькие помощники Жертва

ГЛАВА 3. МИСТЕРИИ И «ШЕСТВИЯ» Франко-кантабрийские пещеры Дикая охота

ГЛАВА 4. МАТЕРИ Мать-земля Три вечных

ГЛАВА 5. БОГ-ОТЕЦ «Создатель» Древний святой отец Мировое древо

ГЛАВА 6. СОЛНЦЕ Календарные святилища Солнечный герой

ГЛАВА 7. МЕГАЛИТИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ Происхождение и распространение мегалитической культуры Камни Другая страна Святой король



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ