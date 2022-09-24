Созидание новых церквей - главная сущность Великого Поручения для церковного и миссионерского служения, начиная с апостольских времен и до наших дней. Иисус сказал: "Я создам Церковь Мою..." (Мтф. 16,18). Евангелизм, ученичество, созидание новых церквей, аспекты миссионерской работы у себя в стране и за рубежом заслуживают пристального внимания служителей Церкви Христовой.

Автор этой книги обладает тремя важными качествами, которые особенно ценны сегодня. Во-первых, он успешно нес служение миссионера-организатора церквей на протяжении более 36 лет. А в деле созидания церквей опыт играет основную роль. Во-вторых, исходя из своего опыта он преподавал этот предмет студентам-служителям, приезжавшим учиться в Португалию с разных стран и континентов. Благодаря глубоким познаниям в этой области его приглашают читать лекции в разных странах. В-третьих, предмет образования церквей затрагивает принципы и образ христианской жизни, заложенные в Писании, которые необходимо применять в повседневной жизни. В этой книге вы не встретите академического подхода к принципам церковного устройства и благочестия, далекого от реальной жизни. Автор очень живо и практично освещает эти насущные вопросы.

Д-р Фэрклот известен в Европе как один из выдающихся евангельских миссионеров второй половины 20-го века. Он прибыл в Португалию в 1949 г. по направлению миссионерского общества консервативных баптистов. Я думаю, что его, как и многих других наших миссионеров, потянул в Европу "североамериканский синдром": мы собирались евангелизировать страну за 10-15 лет, используя методы, прекрасно зарекомендовавшие себя в Северной Америке. Но столкнувшись с реальностью, каждый на своем месте, в разное время и при различных обстоятельствах, мы обнаружили, что миссионерское служение - тяжелый труд. Нам пришлось убедиться, что служение включает в себя более важные вещи, чем новейшие евангелизационные методы, испытанные в Америке, либо в другом месте. К концу 50-х годов американские миссионеры, работающие в Европе, выработали фундаментальную программу насаждения новых церквей, основанную на Новом Завете, приносящую долгосрочные результаты. Эта книга представляет библейский стратегический взгляд на созидание динамичных и фундаментальных новых церквей, которые, в свою очередь, смогут воспроизвести себя.

Сэмьюэл Д. Фэрклот - Созидание церквей, готовых к воспроизводству

Baker Book House Company, 1996. - 184 с.

Библиотека Конгресса № карточки каталога: 90-44359

Сэмьюэл Д. Фэрклот - Созидание церквей, готовых к воспроизводству - Содержание

Список иллюстраций

Вступительная статья

Предисловие

Часть 1: Введение

1. Бремя ответственности

2. Управление, определение целей и планирование

Часть 2: Подготовительный и начальный периоды

3. Подготовительный период

4. Начальный период

Часть 3: Период роста и организационного становления

5. Участие в социальных нуждах и евангелизм

6. Духовная жизнь

7. Богослужение, исполненное смысла

8. Управление делами церкви

9. Денежные средства

10. Самосознание церкви

11. Весть, соответствующая особенностям культуры

Часть 4: Период воспроизводства

12. Побуждение и способность к воспроизводству

Приложения

Библиография