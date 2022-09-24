Фэрклот - Созидание церквей, готовых к воспроизводству
Созидание новых церквей - главная сущность Великого Поручения для церковного и миссионерского служения, начиная с апостольских времен и до наших дней. Иисус сказал: "Я создам Церковь Мою..." (Мтф. 16,18). Евангелизм, ученичество, созидание новых церквей, аспекты миссионерской работы у себя в стране и за рубежом заслуживают пристального внимания служителей Церкви Христовой.
Автор этой книги обладает тремя важными качествами, которые особенно ценны сегодня. Во-первых, он успешно нес служение миссионера-организатора церквей на протяжении более 36 лет. А в деле созидания церквей опыт играет основную роль. Во-вторых, исходя из своего опыта он преподавал этот предмет студентам-служителям, приезжавшим учиться в Португалию с разных стран и континентов. Благодаря глубоким познаниям в этой области его приглашают читать лекции в разных странах. В-третьих, предмет образования церквей затрагивает принципы и образ христианской жизни, заложенные в Писании, которые необходимо применять в повседневной жизни. В этой книге вы не встретите академического подхода к принципам церковного устройства и благочестия, далекого от реальной жизни. Автор очень живо и практично освещает эти насущные вопросы.
Д-р Фэрклот известен в Европе как один из выдающихся евангельских миссионеров второй половины 20-го века. Он прибыл в Португалию в 1949 г. по направлению миссионерского общества консервативных баптистов. Я думаю, что его, как и многих других наших миссионеров, потянул в Европу "североамериканский синдром": мы собирались евангелизировать страну за 10-15 лет, используя методы, прекрасно зарекомендовавшие себя в Северной Америке. Но столкнувшись с реальностью, каждый на своем месте, в разное время и при различных обстоятельствах, мы обнаружили, что миссионерское служение - тяжелый труд. Нам пришлось убедиться, что служение включает в себя более важные вещи, чем новейшие евангелизационные методы, испытанные в Америке, либо в другом месте. К концу 50-х годов американские миссионеры, работающие в Европе, выработали фундаментальную программу насаждения новых церквей, основанную на Новом Завете, приносящую долгосрочные результаты. Эта книга представляет библейский стратегический взгляд на созидание динамичных и фундаментальных новых церквей, которые, в свою очередь, смогут воспроизвести себя.
Сэмьюэл Д. Фэрклот - Созидание церквей, готовых к воспроизводству
Baker Book House Company, 1996. - 184 с.
Библиотека Конгресса № карточки каталога: 90-44359
Сэмьюэл Д. Фэрклот - Созидание церквей, готовых к воспроизводству - Содержание
Список иллюстраций
Вступительная статья
Предисловие
Часть 1: Введение
- 1. Бремя ответственности
- 2. Управление, определение целей и планирование
Часть 2: Подготовительный и начальный периоды
- 3. Подготовительный период
- 4. Начальный период
Часть 3: Период роста и организационного становления
- 5. Участие в социальных нуждах и евангелизм
- 6. Духовная жизнь
- 7. Богослужение, исполненное смысла
- 8. Управление делами церкви
- 9. Денежные средства
- 10. Самосознание церкви
- 11. Весть, соответствующая особенностям культуры
Часть 4: Период воспроизводства
- 12. Побуждение и способность к воспроизводству
Приложения
Библиография
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