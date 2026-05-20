Феррер - Апологетика Мамы-медведицы – Руководство по сексуальному воспитанию

Когда-то говорить о сексе было проще: родители обсуждали с детьми различия между мальчиками и девочками, Божий замысел брака и место секса в супружестве. Но прежние подходы оказались недостаточными: культура изменилась, а дети всё раньше сталкиваются с идеями, которые переопределяют пол, сексуальность, семью и нравственность.
Эта книга помогает родителям стать главными наставниками своих детей в вопросах сексуальности. Авторы стремятся открыть библейское понимание пола и секса, показать, как культура искажает Божий замысел, и дать практические ответы на острые вопросы — с верностью Писанию, любовью к людям и готовностью защищать детей от ложных идей.
Феррер Хиллари Морган – Апологетика Мамы-медведицы – Руководство по сексуальному воспитанию
Феррер Хиллари Морган, при участии Эми Дэвисон. Апологетика Мамы-медведицы: руководство по сексуальному воспитанию / пер. с англ. Ю. Шпак; ред. М. Новицкая. – К.: Книгоноша, 2022. – 332 с.
ISBN 978-617-7930-16-6
Феррер Хиллари Морган – Апологетика Мамы-медведицы – Содержание
Введение. Мои дети увидели в мультфильме... Что?
Часть I. То, что я, наверное, знала, но почему-то забыла
Сексуально отделенные
Слово «секс» по буквам: М-И-Р-О-В-О-З-З-Р-Е-Н-И-Е
Отличный замысел... Если ему следовать
Мы сокрушаем аргументы, не людей
Часть II. Подождите-ка! Чему учат моих детей?!
5. Знаете ли вы о сексе больше, чем пятиклассник?
6. Новая тактика врага
7. «Гендерный пряник»
8. Секс-позитивизм
Часть III. То, на чем все спотыкаются
9. Порнография
10. Влечение к представителям своего пола
11. Гендерная идентичность
12. Культура непорочности
13. Возьмите свой крест сексуальной чистоты
Эпилог
Заключение
Примечания
Благодарности
Об авторах
