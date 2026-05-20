Феррер - Апологетика Мамы-медведицы – Руководство по сексуальному воспитанию

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Educational

Когда-то говорить о сексе было проще: родители обсуждали с детьми различия между мальчиками и девочками, Божий замысел брака и место секса в супружестве. Но прежние подходы оказались недостаточными: культура изменилась, а дети всё раньше сталкиваются с идеями, которые переопределяют пол, сексуальность, семью и нравственность.

Эта книга помогает родителям стать главными наставниками своих детей в вопросах сексуальности. Авторы стремятся открыть библейское понимание пола и секса, показать, как культура искажает Божий замысел, и дать практические ответы на острые вопросы — с верностью Писанию, любовью к людям и готовностью защищать детей от ложных идей.

Феррер Хиллари Морган – Апологетика Мамы-медведицы – Руководство по сексуальному воспитанию

Феррер Хиллари Морган, при участии Эми Дэвисон. Апологетика Мамы-медведицы: руководство по сексуальному воспитанию / пер. с англ. Ю. Шпак; ред. М. Новицкая. – К.: Книгоноша, 2022. – 332 с.
ISBN 978-617-7930-16-6

Феррер Хиллари Морган – Апологетика Мамы-медведицы – Содержание

  • Введение. Мои дети увидели в мультфильме... Что?

  • Часть I. То, что я, наверное, знала, но почему-то забыла

    1. Сексуально отделенные

    2. Слово «секс» по буквам: М-И-Р-О-В-О-З-З-Р-Е-Н-И-Е

    3. Отличный замысел... Если ему следовать

    4. Мы сокрушаем аргументы, не людей

  • Часть II. Подождите-ка! Чему учат моих детей?!
    5. Знаете ли вы о сексе больше, чем пятиклассник?
    6. Новая тактика врага
    7. «Гендерный пряник»
    8. Секс-позитивизм

  • Часть III. То, на чем все спотыкаются
    9. Порнография
    10. Влечение к представителям своего пола
    11. Гендерная идентичность
    12. Культура непорочности
    13. Возьмите свой крест сексуальной чистоты

  • Эпилог

  • Заключение

  • Примечания

  • Благодарности

  • Об авторах

Added 20.05.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)

Z
zalservik 8 hours ago
Благодарю

