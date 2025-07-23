Цар Кир Великий обожнював бесідувати зі своїм надто мудрим приятелем Аккадом. Якось, коли дуже втомленим повертався з воєнного походу проти мідян, зупинився в давнього друга та вирішив провести в нього декілька днів.

— Я виснажений, любий Аккаде. Ці всі війни доконають мене. Я так хотів би нарешті зупинитися й проводити час із тобою, розмовляючи над берегами Євфрату... — Найясніший Володарю, але ж ти переміг мідян і, мабуть, маєш якісь плани на майбутнє? — Так, хочу захопити Вавилон і заволодіти ним. — А після Вавилона? — Підкорю Грецію! — А після Греції? — Здобуду Рим. — А потім? — Із цим покінчу. Повернуся сюди й проводитимемо тут разом щасливі дні, бесідуючи над берегами Євфрату... — То чому б, Найясніший Володарю, друже мій, нам не розпочати цього вже тепер?

Завжди буде новий день, щоби сказати тобі: «Люблю тебе». І завжди буде ще одна можливість запитати: «Чи можу що-небудь зробити для тебе?» Якби, однак, я не мав рації, і нам залишився лише нинішній день, то хотів би сказати тобі, що люблю тебе і надіюся, що ніколи не забудемо один одного.

Дуже шкодуватимеш, що не знайшов часу, щоб усміхатися, обійняти чи поцілувати когось; що був занадто зайнятий, щоб подарувати комусь те, що він пізніше висловить як останнє бажання. Пам’ятай про своїх близьких сьогодні та шепни їм на вухо, скажи, що дуже любиш їх і любитимеш завжди.

Знайди час, щоби сказати: «Мені прикро», «Прошу, вислухай мене», «Дякую» чи «Усе гаразд». І завтра не шкодуватимеш про те, що зробив сьогодні.

Бруно Ферреро – Завжди буде новий день: 77 нових історій

Львів: Свічадо, 2017. – 120 с.

ISBN 978-966-938-060-9

Бруно Ферреро – Завжди буде новий день – Зміст