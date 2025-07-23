Ферреро – Завжди буде новий день
Цар Кир Великий обожнював бесідувати зі своїм надто мудрим приятелем Аккадом. Якось, коли дуже втомленим повертався з воєнного походу проти мідян, зупинився в давнього друга та вирішив провести в нього декілька днів.
— Я виснажений, любий Аккаде. Ці всі війни доконають мене. Я так хотів би нарешті зупинитися й проводити час із тобою, розмовляючи над берегами Євфрату... — Найясніший Володарю, але ж ти переміг мідян і, мабуть, маєш якісь плани на майбутнє? — Так, хочу захопити Вавилон і заволодіти ним. — А після Вавилона? — Підкорю Грецію! — А після Греції? — Здобуду Рим. — А потім? — Із цим покінчу. Повернуся сюди й проводитимемо тут разом щасливі дні, бесідуючи над берегами Євфрату... — То чому б, Найясніший Володарю, друже мій, нам не розпочати цього вже тепер?
Завжди буде новий день, щоби сказати тобі: «Люблю тебе». І завжди буде ще одна можливість запитати: «Чи можу що-небудь зробити для тебе?» Якби, однак, я не мав рації, і нам залишився лише нинішній день, то хотів би сказати тобі, що люблю тебе і надіюся, що ніколи не забудемо один одного.
Дуже шкодуватимеш, що не знайшов часу, щоб усміхатися, обійняти чи поцілувати когось; що був занадто зайнятий, щоб подарувати комусь те, що він пізніше висловить як останнє бажання. Пам’ятай про своїх близьких сьогодні та шепни їм на вухо, скажи, що дуже любиш їх і любитимеш завжди.
Знайди час, щоби сказати: «Мені прикро», «Прошу, вислухай мене», «Дякую» чи «Усе гаразд». І завтра не шкодуватимеш про те, що зробив сьогодні.
Бруно Ферреро – Завжди буде новий день: 77 нових історій
Львів: Свічадо, 2017. – 120 с.
ISBN 978-966-938-060-9
Бруно Ферреро – Завжди буде новий день – Зміст
- Мудрець
- Вічність
- Розлучення
- Зміна ладу
- Музика
- Рай для тварин
- На відстані простягнутої руки
- Обурений
- Світло у вікні
- Краплина меду
- Горобчик і соняшник
- Я-імла
- Коротка зустріч
- Пшеничне зерно
- Найліпша піца у світі
- Землетрус
- Гори
- Чоловік, який хотів зустріти Бога
- Надгробок
- Дерево
- Пакуночок
- Килим
- Золоті плоди
- Пульт
- Уламок
- Дракон
- Святий Петро і Богородиця
- Чотирилисткова конюшина
- Домовлена зустріч
- Дроворуб
- Три ключі від неба
- Хлопчик-мізинчик
- Щоденник
- Рай
- Родинна розмова
- Навернення
- Хто загубив дитину?
- За пару штанів
- Спогад
- Рішення
- Зорі
- Обурені тварини
- Щенятко
- Метелик
- Монета
- Твір
- Свято прощення
- Молоде персикове деревце
- Згорілі тістечка короля
- Пастух
- Брат
- Рани
- Сусідка
- Розтривожений годинник
- Камінь
- Відкинуті уламки
- Оливкове дерево
- Трансплантація
- Слоїк
- Пожежа
- Педант
- Таємниця феї
- Шч
- Чоловік, який шукав щастя
- Морозиво
- Присяга
- Перепустка
- Солодкі ніжності
- Два острови
- Кома
- Веселка для велетня
- Пес
- Мишко
- Пара черевиків
- Знак
- Музика
- Португальська казка
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