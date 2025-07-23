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Ферреро – Завжди буде новий день

Бруно Ферреро – Завжди буде новий день: 77 нових історій
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Philology Literature

Цар Кир Великий обожнював бесідувати зі своїм надто мудрим приятелем Аккадом. Якось, коли дуже втомленим повертався з воєнного походу проти мідян, зупинився в давнього друга та вирішив провести в нього декілька днів.

— Я виснажений, любий Аккаде. Ці всі війни доконають мене. Я так хотів би нарешті зупинитися й проводити час із тобою, розмовляючи над берегами Євфрату... — Найясніший Володарю, але ж ти переміг мідян і, мабуть, маєш якісь плани на майбутнє? — Так, хочу захопити Вавилон і заволодіти ним. — А після Вавилона? — Підкорю Грецію! — А після Греції? — Здобуду Рим. — А потім? — Із цим покінчу. Повернуся сюди й проводитимемо тут разом щасливі дні, бесідуючи над берегами Євфрату... — То чому б, Найясніший Володарю, друже мій, нам не розпочати цього вже тепер?

Завжди буде новий день, щоби сказати тобі: «Люблю тебе». І завжди буде ще одна можливість запитати: «Чи можу що-небудь зробити для тебе?» Якби, однак, я не мав рації, і нам залишився лише нинішній день, то хотів би сказати тобі, що люблю тебе і надіюся, що ніколи не забудемо один одного.

Дуже шкодуватимеш, що не знайшов часу, щоб усміхатися, обійняти чи поцілувати когось; що був занадто зайнятий, щоб подарувати комусь те, що він пізніше висловить як останнє бажання. Пам’ятай про своїх близьких сьогодні та шепни їм на вухо, скажи, що дуже любиш їх і любитимеш завжди.

Знайди час, щоби сказати: «Мені прикро», «Прошу, вислухай мене», «Дякую» чи «Усе гаразд». І завтра не шкодуватимеш про те, що зробив сьогодні.

Бруно Ферреро – Завжди буде новий день: 77 нових історій

Львів: Свічадо, 2017. – 120 с.
ISBN 978-966-938-060-9

Бруно Ферреро – Завжди буде новий день – Зміст

  • Мудрець
  • Вічність
  • Розлучення
  • Зміна ладу
  • Музика
  • Рай для тварин
  • На відстані простягнутої руки
  • Обурений
  • Світло у вікні
  • Краплина меду
  • Горобчик і соняшник
  • Я-імла
  • Коротка зустріч
  • Пшеничне зерно
  • Найліпша піца у світі
  • Землетрус
  • Гори
  • Чоловік, який хотів зустріти Бога
  • Надгробок
  • Дерево
  • Пакуночок
  • Килим
  • Золоті плоди
  • Пульт
  • Уламок
  • Дракон
  • Святий Петро і Богородиця
  • Чотирилисткова конюшина
  • Домовлена зустріч
  • Дроворуб
  • Три ключі від неба
  • Хлопчик-мізинчик
  • Щоденник
  • Рай
  • Родинна розмова
  • Навернення
  • Хто загубив дитину?
  • За пару штанів
  • Спогад
  • Рішення
  • Зорі
  • Обурені тварини
  • Щенятко
  • Метелик
  • Монета
  • Твір
  • Свято прощення
  • Молоде персикове деревце
  • Згорілі тістечка короля
  • Пастух
  • Брат
  • Рани
  • Сусідка
  • Розтривожений годинник
  • Камінь
  • Відкинуті уламки
  • Оливкове дерево
  • Трансплантація
  • Слоїк
  • Пожежа
  • Педант
  • Таємниця феї
  • Шч
  • Чоловік, який шукав щастя
  • Морозиво
  • Присяга
  • Перепустка
  • Солодкі ніжності
  • Два острови
  • Кома
  • Веселка для велетня
  • Пес
  • Мишко
  • Пара черевиків
  • Знак
  • Музика
  • Португальська казка
Views 150
Rating 5.0 / 5
Added 23.07.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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