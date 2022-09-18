Василий Фетлер - Щит веры и меч духовный

Фетлер - Щит веры и меч духовный
Кто бы мог подумать, что Иов нуждается в обращении? Если в земле Уц был праведный человек, так это Иов. Священное Писание свидетельствует, что Бог особенно к нему благоволил. «И сказал 1осподь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла» (Иов 1:1-8).
Но несмотря на все это, Иов нуждался в обращении. Он сам этого не знал, точно так, как не знают в настоящее время многие высоконравственные и безупречные люди.
Иов должен был лишиться своей собственной праведности, но взамен он был оправдан Богом; он осознал свое ничтожество и несовершенство, но зато увидел славу Божью. В этом-то и состоит истинное обращение человека: Бог должен занять главное место в его жизни; между тем как на престоле необращенного человека сидит его «я».
В вышеприведенном эпиграфе есть одно слово, на которое, прежде всего, желаю обратить ваше внимание: «раскаиваюсь». «Я, — говорит Иов, — отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Я беру это слово потому, что оно непосредственно связано с обращением. Обращение и спасение человека немыслимы без раскаяния или покаяния. Об этом в Новом Завете Иисус говорит: «...Если не покаетесь, все так же погибнете» (Лк. 13:3).
С покаяния началась Церковь Христова: «...Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, — и получите дар Святого Духа» (Деян. 2:38).
Иов обратился потому, что покаялся. Обращение Иова наступило после истинного покаяния. Есть неискренние, ложные покаяния; фальшивая монета особенно часто появляется на духовном рынке, и мы попробуем отличить фальшивое покаяние от истинного. Это необходимо, чтобы в день Страшного Суда наша вера не оказалась поддельной и, вследствие этого, тщетной. Прошу поэтому как неверующих, так и верующих заинтересоваться этим вопросом.
Что значит покаяние?
Истинное покаяние не ограничивается простым чувством сожаления о предыдущей греховной жизни. Под словом «покаяние» Слово Божье подразумевает полный переворот в мыслях, в чувствах, во всей жизни.
«И отвечал Иов Господу и сказал: вот, я ничтожен; что буду я отвечать Тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил — теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду» (Иов 39:33-35). Покаяние Иова выразилось в полной перемене жизни. Недавно ещё гордившийся своей непорочностью, теперь он говорит: «я ничтожен», раньше — столь щедрый на слова он полагает руку на уста свои; прежде у него было по два ответа на один вопрос, ныне же — «отвечать не буду».
Василий Фетлер - Щит веры и меч духовный
М.: Христианский центр «Логос», 2008. - 128 с.
ISBN 5-87246-007-4
Василий Фетлер - Щит веры и меч духовный - Содержание
Владимир Попов. «Господень почтальон»
- Обращение Иова
- Был ли Христос Сыном Божьим?
- В чем счастье человека?
- «Но имею против тебя...»
- Жезл Моисеев — жезл Божий
- Кесарево и Божие
- Сокрушенное сердце
- «Отдай сердце твое мне...»
- Рождение Христа — Спасителя мира в Вифлееме
- «Во имя церкви!»
- Как я открыл ересь модернизма среди американских баптистов
спасибо
• В чем счастье человека?
• Кесарево и Божие
Но когда их читаешь то удаляешься насколько многогранно все такие Слово Боже. Действительно Писание это сокровище