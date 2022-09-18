Василий Фетлер - Щит веры и меч духовный

Кто бы мог подумать, что Иов нуждается в обращении? Если в земле Уц был праведный человек, так это Иов. Священное Писание свидетельствует, что Бог особенно к нему благоволил. «И сказал 1осподь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла» (Иов 1:1-8).

Но несмотря на все это, Иов нуждался в обращении. Он сам этого не знал, точно так, как не знают в настоящее время многие высоконравственные и безупречные люди.

Иов должен был лишиться своей собственной праведности, но взамен он был оправдан Богом; он осознал свое ничтожество и несовершенство, но зато увидел славу Божью. В этом-то и состоит истинное обращение человека: Бог должен занять главное место в его жизни; между тем как на престоле необращенного человека сидит его «я».

В вышеприведенном эпиграфе есть одно слово, на которое, прежде всего, желаю обратить ваше внимание: «раскаиваюсь». «Я, — говорит Иов, — отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Я беру это слово потому, что оно непосредственно связано с обращением. Обращение и спасение человека немыслимы без раскаяния или покаяния. Об этом в Новом Завете Иисус говорит: «...Если не покаетесь, все так же погибнете» (Лк. 13:3).

С покаяния началась Церковь Христова: «...Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, — и получите дар Святого Духа» (Деян. 2:38).

Иов обратился потому, что покаялся. Обращение Иова наступило после истинного покаяния. Есть неискренние, ложные покаяния; фальшивая монета особенно часто появляется на духовном рынке, и мы попробуем отличить фальшивое покаяние от истинного. Это необходимо, чтобы в день Страшного Суда наша вера не оказалась поддельной и, вследствие этого, тщетной. Прошу поэтому как неверующих, так и верующих заинтересоваться этим вопросом.

Что значит покаяние?

Истинное покаяние не ограничивается простым чувством сожаления о предыдущей греховной жизни. Под словом «покаяние» Слово Божье подразумевает полный переворот в мыслях, в чувствах, во всей жизни.

«И отвечал Иов Господу и сказал: вот, я ничтожен; что буду я отвечать Тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил — теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду» (Иов 39:33-35). Покаяние Иова выразилось в полной перемене жизни. Недавно ещё гордившийся своей непорочностью, теперь он говорит: «я ничтожен», раньше — столь щедрый на слова он полагает руку на уста свои; прежде у него было по два ответа на один вопрос, ныне же — «отвечать не буду».

Василий Фетлер - Щит веры и меч духовный

М.: Христианский центр «Логос», 2008. - 128 с.

ISBN 5-87246-007-4

Василий Фетлер - Щит веры и меч духовный - Содержание

Владимир Попов. «Господень почтальон»